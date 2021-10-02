Профтех — Моспрому: откуда на заводах берутся золотые руки

Фото: кабельный завод «Спецкабель»

Московская промышленность — один из двигателей столичной экономики. В городе работают около 3000 промышленных предприятий, в том числе порядка 700 крупных и средних. Они выпускают все, что нужно городу: от продуктов питания до двигателей для спутников.

Многое из того, что делают в столице, успешно продается за рубежом, продукцию Москвы закупают в 175 странах мира. Все это — результаты труда работников заводов и фабрик: инженеров, технологов, сотрудников цехов, производственных линий, механиков и пекарей, кондитеров и лаборантов и многих других. Когда речь идет о том, где же найти ценные кадры, то самыми проверенными партнерами и источником специалистов для московской промышленности выступают московские профессионально-технические учреждения.

Как отмечают сами промышленники, производствам нужны «светлые» головы, умелые руки и, главное, специалисты с желанием работать и развиваться. Такие кадры предприятия «подхватывают» еще со студенческой скамьи, готовы предложить им перспективы для карьерного роста, обеспечить достойные условия труда и зарплату.

Система отбора сотрудников в промышленное дело разнообразна: есть соглашения между заводами и учреждениями о прохождении студентами производственной практики. Такой формат позволяет молодым специалистам познакомиться с отраслями, выбрав наиболее интересную. Есть договоренности, на основании которых техникумы и училища готовят специалистов для конкретной фабрики. А недавно была создана специализированная Московская техническая школа (МТШ) по повышению квалификации сотрудников промышленных предприятий.

Незаменимое звено

Эксперты говорят о том, что со временем необходимость в рабочих профессиях пропадет вовсе, а людей на заводах и фабриках полностью заменят роботы и новейшее оборудование. Однако промышленники уверены, что все технологические процессы «перепоручить» машинам не удастся.

Несмотря на то что производственные цеха кабельного завода «Спецкабель» автоматизированы по последнему слову техники, в том числе станками, изготовленными по спецзаказу, без работников здесь не обойтись. Они готовят линии к выполнению задач, следят за качеством выпускаемой продукции, организовывают заказ необходимых на производстве материалов и так далее.

Фото: кабельный завод «Спецкабель»

В числе ключевых поставщиков кадров для завода — Политехнический колледж № 19, Московский государственный колледж электромеханики и информационных технологий, Московский технологический колледж и другие. Предпочтение отдается техническим специалистам: слесарям, механикам, сантехникам, лифтерам, электрикам, операторам станков и другим.

Число сотрудников со средним специальным образованием по подразделениям завода варьируется от 35 до 65 процентов. Так, например, если в отделе технического контроля каждый третий имеет диплом о профтехобразовании, то в службе энергетики таких порядка 65 процентов.

Между тем, из какого бы учебного учреждения ни пришел работник, какими бы компетенциями он ни обладал, реальные навыки проявляются уже непосредственно на практике. На заводе с помощью опытных наставников не только обучают всем тонкостям практической работы, но и направляют на дополнительное обучение или переподготовку, дают возможность расти. Поэтому люди остаются здесь надолго.

— Как предприятие, производящее уникальный, высокотехнологичный продукт, мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве со специалистами. Как правило, так и происходит. Новые же сотрудники требуются для обеспечения производства, когда качество выпускаемой заводом продукции зависит от профессионализма обслуживающих его работников: механиков, токарей, электриков. То есть людей, имеющих профессионально-техническое образование, — говорит генеральный директор ООО «НПП «Спецкабель» Андрей Васильевич Лобанов.

Непрерывное движение

Да, роботы или машины не смогут вытеснить человека из производственных процессов, но сами эти процессы меняются стремительно. Чтобы техника работала исправно и выдавала лучшую продукцию, специалисты предприятий должны идти в ногу со временем и обновлять свои навыки и знания. Сегодня это можно сделать в Московской технической школе (МТШ) без отрыва от производства.

МТШ — это масштабный образовательный проект для повышения квалификации работников промпредприятий города в соответствии с потребностями реального сектора экономики и под его запрос. Подав заявку, завод может «отправить» на учебу одного или несколько своих сотрудников, уже имеющих дипломы о высшем или среднем профессиональном образовании. Им предстоит пройти курсы переподготовки на базе ведущих столичных вузов.

— В рамках МТШ будет несколько направлений переподготовки. Первое — «технологии связи» — уже запущено. В течение трех лет по нему пройдут обучение 1200 сотрудников предприятий. В полную силу проект, созданный Агентством промышленного развития Москвы, заработает уже в следующем году: откроются такие направления школы, как «робототехника и сенсорика», «искусственный интеллект в промышленности», «аддитивные технологии», «цифровые двойники», «новые производственные технологии» и «беспилотный транспорт», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Как отмечает глава департамента, благодаря МТШ предприятиям станет легче обучить своих сотрудников в соответствии с современными требованиями, а специалисты получат дополнительную возможность повысить свою квалификацию.

Кадры «под заказ»

Если говорить о молодых специалистах, то промышленные предприятия города активно сотрудничают со многими учреждениями профессионально-технического образования. Техникумы и колледжи поставляют им новые кадры, в том числе под запрос конкретных производств. Одно из таких — ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс». Учреждение ориентировано на подготовку кадров для высокотехнологичных производств по направлениям «информатика и вычислительная техника», «машиностроение», «химические технологии», «прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», «фармация» и многим другим. 13 из 16 специальностей входят в топ-50 востребованных, новых и перспективных профессий на рынке труда.

Фото: МГОК

К слову, если говорить о «фарме», то спрос на специалистов среднего звена в этой отрасли традиционно превышает предложение и предприятия в таких людях крайне заинтересованы. Первых студентов по специальностям «фармация» и «монтаж, техническое обслуживание и ремонт биомедицинских технических аппаратов и систем» кафедра промышленной фармацевтики МГОК приняла семь лет назад — в 2014 году. Сегодня сюда поступают школьники после 9-х или 11-х классов и учатся, соответственно, 3 года 10 месяцев либо 2 года 10 месяцев.

— За последние четыре года кафедра выпустила почти 900 специалистов. Особое внимание уделяется сотрудничеству с предприятиями. Мы стараемся готовить студентов под конкретные запросы работодателей. Обучение, тренировки и производственная практика рассчитаны так, чтобы работодатель получил готового специалиста, которому не требуются особая подготовка и длительная адаптация, — рассказал директор МГОК Игорь Артемьев.

На 2021/2022 учебный год в ГБПОУ МГОК поступило более 300 заявлений на обучение по специальности «фармация», конкурс составил два человека на место.

После окончания обучения ребята могут устроиться на работу в аптечные организации или в химические лаборатории, в сфере фармаконадзора, строить карьеру в крупных компаниях-дилерах или продолжить обучение в вузах, имеющих фармацевтические либо химические факультеты.

С 2020 года ГБПОУ МГОК в рамках новой формы взаимодействия с работодателями и внедрения практики HR-образования ведет подготовку высококвалифицированных кадров для ГК «Р-Фарм». Обучение уже прошли 20 специалистов, всего же по заявке предприятия планируется подготовить 300 человек.

Кого ждут на заводах

И, наконец, классическая история — сотрудничество образовательных учреждений и московских предприятий, которое выливается в успешную карьеру и становится делом жизни для многих. Например, на московском АО «Завод АНД Газтрубпласт», входящем в группу «Полипластик», около половины работников — выпускники средних специальных заведений. На предприятии производят трубную продукцию для систем водо-, газо- и теплоснабжения, водоотведения и кабелезащиты. В основном выпускники колледжей и техникумов трудятся по профессиям машиниста экструдера и машиниста формовочной машины.

Фото: Полипластик

Придя в «Газтрубпласт», молодые работники осваивают технологию всего цикла изготовления трубы, изучают оборудование, овладевают навыками управления производственной линией и контроля над этапами высокотехнологичного производства. Тех, кто посвящает себя работе с полной отдачей, ценят, поддерживают и охотно продвигают по службе. Например, в цехе тепловой трубы на производстве трубопроводов из сшитого полиэтилена работает бывший выпускник техникума Роман Бекренев. Он пришел на завод в должности машиниста экструдера, а сегодня работает начальником смены.

— Роман очень ответственный и целеустремленный работник. Сегодня в его задачи входят контроль выпуска качественной продукции, управление персоналом смены и его обучение, а также знание и выполнение требований нормативной документации, — рассказывает его руководитель, начальник цеха тепловой трубы Евгений Козлов.

И таких примеров на заводе немало.

Специалисты со средним профессиональным образованием работают и на одном из ведущих «космических» предприятий столицы — АО «ГКНПЦ имени М. В. Хруничева». Они составляют более 33 процентов от всего коллектива подразделений его московской производственной площадки. Здесь трудятся выпускники со всей России.

Фото: АО «ГКНПЦ имени М. В. Хруничева»

Поддерживает предприятие и кадровое сотрудничество с ведущими московскими колледжами. Например, с Западным колледжем непрерывного образования, Политехническим колледжем имени Н. Н. Годовикова, Московским государственным образовательным комплексом, Политехническим колледжем № 8 имени дважды Героя Советского Союза И. Ф. Павлова и другими. Их учащиеся проходят на заводе практику, знакомятся с производством, а самые талантливые, получив диплом, приходят сюда работать.

Те, кто проявляет организаторские способности, становятся мастерами и начальниками участков, получают возможность получения высшего образования и дальнейшего продвижения по карьерной лестнице: на должности начальников цехов и выше.