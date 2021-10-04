Собственникам заведений общепита напомнили правила демонтажа летних веранд

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Летний сезон в столице завершился, поэтому по всему городу стартовали демонтажные работы летних веранд. Предприниматели должны уложиться в срок до 15 ноября, чтобы разобрать конструкции, а также убрать настилы, маркизы, зонты, специальные навесы, террасы и вазоны для цветов. С чего стоит начать предпринимателям в этом процессе — в материале «Вечерней Москвы».

Кто контролирует веранды

Контроль за соблюдением требований к размещению сезонных кафе в столице осуществляет Государственная инспекция по недвижимости. Сотрудники ведомства следят, чтобы предприниматели укладывались в допустимые для летних кафе сроки размещения — в период с 15 марта по 15 ноября.

Обследования на соблюдение необходимых правил размещения веранд проводятся на регулярной основе. За весенне-летний период 2021 года специалисты ведомства выявили 232 нарушения по итогам более 9 тысяч обследований. Это на 22 процента меньше нарушений, чем было зафиксировано в прошлом году.

Веранда / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Самостоятельный демонтаж

Собственник может демонтировать временные конструкции заведений общепита самостоятельно — этот процесс не требует высокой квалификации. Необходимо лишь соблюдать стандартные предписания техники безопасности.

Штраф за неисполнение требований Госинспекции по недвижимости

Владельцев летних кафе, которые не успеют демонтировать их за период с 1 по 15 ноября, привлекают к административном ответственности и обязывают оплачивать штраф в размере от 30 тысяч рублей для должностного лица и до 100 тысяч — для организации. Исключения делаются только для тех веранд, владельцы которых заранее согласовывают их сохранение на зиму через Госуслуги.

Для этого собственнику понадобятся индивидуальный проект и специальное разрешение. Кроме того, он обязуется самостоятельно в течение зимы убирать снег и наледи со своей веранды и прилегающей территории.

Дополнительная информация

Получить дополнительную информацию о процесс демонтажа летних кафе собственники могут напрямую у экспертов Госинспекции по недвижимости, которая регулярно проводит бесплатные вебинары на эту тему. Для того чтобы быть в курсе графика проведения вебинаров, необходимо следить за новостями ведомства на портале mos.ru. Также консультации предоставляются Информационно-консультационным центром при Госинспекции по недвижимости — ikc_gin@mos.ru.