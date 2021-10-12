Сергей Собянин: Бюджет остается социально значимым

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел поликлинику в Теплом Стане, где рентген-лаборант Надежда Воронцова показала ему новое оборудование. В ближайшие три года столичные власти намерены увеличить расходы на медицину, в том числе на оснащение поликлиник / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/ Владимир Новиков

Во вторник, 12 октября, мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума столичного правительства обозначил приоритетные направления развития городской бюджетной политики на ближайшие три года.

Здравоохранение, социальная помощь, образование и развитие инфраструктуры — таковы основные приоритеты бюджета следующего года, которые озвучил Сергей Собянин. Рассмотрев проект главного финансового документа города, власти резюмируют: социальную направленность всех программ сохранят и при этом не забудут про развитие мегаполиса. Ежегодный рост доходов столичной казны будет превышать 5 процентов.

Трехлетняя перспектива

Проект бюджета рассматривается на три года — так власти могут планировать реализацию крупных программ, среди которых: поддержка здравоохранения, образования, строительство дорог и новых станций метро и, конечно же, соцподдержка горожан.

— Проект бюджета на 2022– 2024 годы обеспечивает безусловное выполнение всех действующих социальных обязательств перед москвичами и увеличение поддержки жителей города, — отметили в столичной мэрии. — Расходы на соцподдержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия составят более 53 процентов расходов городского бюджета, или более 1,9 триллиона рублей в год.

К этой цифре еще добавится порядка 400 миллиардов рублей из Фонда обязательного медицинского страхования.

— Крупнейшей городской программой в следующем, 2022 году по-прежнему будет «Столичное здравоохранение», — заявили в московской мэрии.

На нее выделят полтриллиона рублей из столичной казны. Еще порядка 362 миллиардов добавит ФОМС.

Внимание льготникам

На 10,5 процента увеличатся расходы на обеспечение граждан бесплатными либо льготными лекарствами, изделиями медицинского назначения и специализированным лечебным питанием. В следующем году решено расширить программу лекарственного обеспечения больных с онкологией и пациентов, страдающих ревматизмом, ревматоидным артритом, системной красной волчанкой, болезнью Бехтерева, а также глаукомой и катарактой.

Вырастут объемы и высокотехнологичной медицинской помощи. Кроме того, в 2022 году решено сохранить работу летних павильонов «Здоровая Москва» и продолжать вакцинацию населения от различных инфекций и тяжелых болезней.

Городские доплаты

Еще одна новость касается старшего поколения. Минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен с 20 222 до 21 193 рублей в месяц.

За счет гордоплаты минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров в Москве в полтора раза больше, чем это предусмотрено федеральным законодательством. Городскую доплату получают 2,1 миллиона московских пенсионеров.

Более 147 миллиардов рублей запланировано на обеспечение проезда льготных категорий москвичей на всех видах городского транспорта, пригородном железнодорожном, а также транспорте Московской области.

Увеличится также размер Адресной инвестиционной программы. Она превысит 1,4 триллиона рублей.

КСТАТИ

В 2022 году будут сохранены все действующие меры прямой финансовой поддержки промышленных предприятий, а также малого и среднего бизнеса. Также 5 миллиардов рублей будут направлены на обновление основных производственных фондов (приобретение оборудования, лизинговые операции), создание новых продуктов, поддержку экспортеров.