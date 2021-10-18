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Как благоустраивают московские дворы

Наталья Тростьянская

Город
Как благоустраивают московские дворы
Председатель Молодежной палаты поселения Московский Иван Ченин (в центре на заднем плане) провел одно из мероприятий в рамках проекта «Наш двор — добрые соседи». Молодые парламентарии города на благоустроенных площадках организовывают различные спортивные и культурные события / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В пятницу, 15 октября, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в социальных сетях о первых результатах новой программы благоустройства дворов. В разработке проектов активное участие принимали местные жители.

В Москве запустили новую программу благоустройства «Проектируем район». Всего в нее вошли 17 дворов и три сквера. В этом году архитекторы вместе с москвичами сделали пять проектов, два из них уже реализованы, остальные будут готовы до конца года.

— Всем нравится идея, потому что жителям виднее, что должно быть у них во дворе, — написал Сергей Собянин, уточнив, что один из готовых дворов находится на улице Академика Скрябина.

Местные жители попросили при благоустройстве учесть неровный рельеф. В итоге спортивную коробку перенесли в другое место, а на естественном холме поставили детскую площадку с навесами и скамейками. Также во дворе появился кольцевой маршрут для пробежек и прогулок.

— Позже оценим результаты проекта и решим его дальнейшую судьбу, — уточнил мэр.

Спорт рядом с домом

По пожеланиям москвичей в районах меняют и спорткомплексы. Так, в Печатниках появилась площадка с атлетической беседкой. Теперь заниматься на силовых тренажерах можно в любую погоду.

— В Зеленограде, где очень любят регби, сделали первоклассный стадион, — привел еще пример Сергей Собянин.

В районе Фили-Давыдково появился теннисный корт, в спортпарке «Десеновское» — площадка для игры в городки, в районе Аэропорт —ринг для панна-футбола, а в Строгине поставили столы для текбола.

Второй юбилей

Порталу «Наш город» исполнилось десять лет. Достаточно написать на сайт о проблеме в доме, во дворе или в районе, чтобы она исчезла.

— Через «Наш город» решено больше пяти миллионов вопросов, — сообщил Собянин. — На устранение многих проблем потребовалось всего один-два рабочих дня.

По словам мэра, в перспективе на сайте появятся новые темы. Кроме того, после обновления мобильного приложения отправка сообщений станет проще и удобнее.

Надежная защита

В последние недели в Москве заболеваемость COVID-19 выросла на 20–30 процентов.

— Это очень высокие темпы, — подчеркнул Сергей Собянин. — Помимо соблюдения санитарных правил, есть еще два направления для профилактики и борьбы с ко видом: массовое тестирование, чтобы вовремя выявить заболевание и начать лечение, и, конечно же, вакци нация.

Сейчас в городе открыты 300 прививочных пунктов. Один из них работает в ГУМе.

— Все желающие без ограничений могут прийти и привиться от коронавируса, — сказал Собянин. — Здесь же можно ревакцинироваться вакциной «Спутник Лайт».

Важный эксперимент

А еще в ГУМе открыт пункт экспресс-тестирования на антиген к коронавирусу. Воспользовавшись случаем, мэр сам прошел исследование.

— Массовое экспресс-тестирование начинает распространяться во всех европейских странах. Москва тоже участвует в этом эксперименте, — уточнил он. — У нас работают 20 пунктов в торговых центрах и центрах госуслуг «Мои документы», а в понедельник откроются еще 30.

По словам мэра, при положительном тесте на антиген к коронавирусной инфекции человеку сразу же сделают и ПЦР-тест.

КСТАТИ

Как сообщил мэр в соцсестях, через два года в Москве будет 24 вылетные магистрали, шесть из них построены с нуля. Они ведут из центра города и переходят в скоростные трассы к другим городам. Некоторые магистрали дублируют крупные столичные шоссе. Это не просто альтернативные маршруты для водителей, а способ разгрузить трафик в черте города.

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