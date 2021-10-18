Высадить новые деревья собрались все жители района

Ветеран войны Петр Усов (слева) и глава управы Лосиноостровского района Роберто Леонов на работах по благоустройству нового сквера на Оборонной улице / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В понедельник, 18в Лосиноостровском районе столицы местные жители вместе с главой управы Роберто Леоновым высадили деревья и кустарники в обновленном сквере на Оборонной улице. «Вечеряя Москва» узнала, как изменилось это место за последние несколько месяцев.

Благоустройство сквера, расположенного между Оборонной и Мезенской улицами, завершилось совсем недавно, в конце сентября. Специалисты установили здесь новую сцену и разделили территорию сквера на две части — рекреационную и патриотическую, чтобы местные жители могли и время с пользой провести, и почтить память героев Великой Отечественной войны. Однако в процессе работ пришлось вырубить большое количество деревьев, которые находились в плохом состоянии. Для того чтобы вновь придать территории ухоженный вид и компенсировать потери зеленых насаждений, местная управа пригласила районных активистов высадить в сквере новые деревья и кустарники.

Москвич Алексей Никулин пришел на мероприятие со своим сыном Григорием, чтобы не только поучаствовать в жизни любимого района, но и показать ребенку пример бережного отношения к окружающей среде.

— Я живу здесь уже больше двадцати лет и теперь хочу, чтобы мой сын научился заботиться о том месте, где он растет, где проходит его детство, — говорит Алексей Никулин.

Несмотря на дождливую погоду, он вместе с ребенком активно помогал высаживать деревья. А заодно учил сына правильно держать в руках лопату, вскапывать землю.

Неравнодушными к судьбе сквера также оказались самые почетные жители Лосиноостровского района. Например, ветеран Петр Усов живет здесь уже 35 лет. 94-летний пенсионер не испугался тяжелой работы и решил внести свой посильный вклад в благоустройство сквера. А по окончании повесил на одну из веток только что высаженного деревца памятную ленту со своим именем и фамилией, сделав его именным. По словам ветерана, таким образом даже спустя годы дерево будет напоминать о том, что он жил в этом районе.

— Я не пропускаю ни одного районного мероприятия, так как это место дорого моему сердцу. Здесь живут очень отзывчивые и добрые люди, с которыми я всегда делюсь своими воспоминаниями о том, как нам здесь было раньше, — сказал Усов.

Всего за несколько часов местные жители посадили 25 деревьев. Но на этом работы по благоустройству не закончены. В ближайшие дни в районе высадят еще 500 кустарников и 48 деревьев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Роберто Леонов, глава управы Лосиноостровского района:

— Очень важно после любого масштабного благоустройства продемонстрировать местным жителям, что территория развивается в разных направлениях — не только в плане оснащения, но и с экологической точки зрения. Именно поэтому мы пригласили всех желающих принять участие в этом мероприятии.