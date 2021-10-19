Вокзал защитили от распространения вируса

Сотрудники МЧС России во время проведения дезинфекции в целях профилактики коронавирусной инфекции на Ленинградском вокзале в Москве / Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Во вторник, 19 октября, специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» продезинфицировали Ленинградский вокзал. Надев химзащитные костюмы, сотрудники обработали не только внутренние помещения, но и прилегающую территорию комплекса.

Первая точка санитарной обработки — перрон Ленинградского вокзала. В желтых комбинезонах химзащиты, масках-респираторах и плотных резиновых перчатках двое специалистов Центра «Лидер» начали опрыскивать длинные платформы. Один из сотрудников Андрей Ежков тщательно обрабатывает перрон, а после возвращается и распыляет раствор на деревянные лавочки и каменные урны.

Работа снаружи завершена. Теперь дезинфекторы отправляются внутрь вокзального комплекса. Там они обрабатывают обеззараживающим раствором пол и стены пункта досмотра, турникеты и конвейерные ленты для багажа. Потом дезинфицируют зал ожидания и весь второй этаж вокзала, заранее обработав лестницу и перила эскалаторов.

В это время другие сотрудники центра в белых комбинезонах химзащиты и с небольшими ручными опрыскивателями, наполненными раствором, дезинфицируют кассы дальнего следования, протирают дверные ручки и различные информационные стенды.

На полную обработку Ленинградского вокзала ушло около полутора часов. За это время специалисты обработали около 11 тысяч квадратных метров внутренней и более 6 тысяч квадратных метров прилегающей территории.

— Для работы мы использовали специальный раствор, который абсолютно безвреден для людей. Зато активный хлор в его составе оказывает разрушительное воздействие на различные бактерии и вирусы, а значит, способен избавить людей от заражений, — рассказывает Андрей Ежков.

Обработка Ленинградского вокзала — это лишь одно из мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 в столице. Сегодня, например, специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» продезинфицируют помещения Белорусского вокзала и прилегающие к нему территории.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Яков Демшин, заместитель начальника отдела радиационной, химической и биологической разведки центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер»:

— Дезинфекция Ленинградского вокзала проводится с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Специалисты Центра «Лидер» использовали более тонны дезинфицирующего раствора для обработки всего комплекса. Он совершенно безопасен для граждан. Важно отметить, что подобные мероприятия проводятся примерно раз в месяц по заявкам руководителей вокзалов.