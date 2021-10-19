Вокзал защитили от распространения вируса
Во вторник, 19 октября, специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» продезинфицировали Ленинградский вокзал. Надев химзащитные костюмы, сотрудники обработали не только внутренние помещения, но и прилегающую территорию комплекса.
Первая точка санитарной обработки — перрон Ленинградского вокзала. В желтых комбинезонах химзащиты, масках-респираторах и плотных резиновых перчатках двое специалистов Центра «Лидер» начали опрыскивать длинные платформы. Один из сотрудников Андрей Ежков тщательно обрабатывает перрон, а после возвращается и распыляет раствор на деревянные лавочки и каменные урны.
Работа снаружи завершена. Теперь дезинфекторы отправляются внутрь вокзального комплекса. Там они обрабатывают обеззараживающим раствором пол и стены пункта досмотра, турникеты и конвейерные ленты для багажа. Потом дезинфицируют зал ожидания и весь второй этаж вокзала, заранее обработав лестницу и перила эскалаторов.
В это время другие сотрудники центра в белых комбинезонах химзащиты и с небольшими ручными опрыскивателями, наполненными раствором, дезинфицируют кассы дальнего следования, протирают дверные ручки и различные информационные стенды.
На полную обработку Ленинградского вокзала ушло около полутора часов. За это время специалисты обработали около 11 тысяч квадратных метров внутренней и более 6 тысяч квадратных метров прилегающей территории.
— Для работы мы использовали специальный раствор, который абсолютно безвреден для людей. Зато активный хлор в его составе оказывает разрушительное воздействие на различные бактерии и вирусы, а значит, способен избавить людей от заражений, — рассказывает Андрей Ежков.
Обработка Ленинградского вокзала — это лишь одно из мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 в столице. Сегодня, например, специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» продезинфицируют помещения Белорусского вокзала и прилегающие к нему территории.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Яков Демшин, заместитель начальника отдела радиационной, химической и биологической разведки центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер»:
— Дезинфекция Ленинградского вокзала проводится с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Специалисты Центра «Лидер» использовали более тонны дезинфицирующего раствора для обработки всего комплекса. Он совершенно безопасен для граждан. Важно отметить, что подобные мероприятия проводятся примерно раз в месяц по заявкам руководителей вокзалов.