Главный по статистике в Москве: об Аналитическом центре и направлениях его работы

Фото: Пресс-служба Госдумы

Москва — крупнейший город страны и один из крупнейших городов мира, здесь трудятся и живут миллионы людей, здесь расположены десятки крупных производств. Для того чтобы описать все процессы города, структуру экономики, населения и делать правильные выводы, слов недостаточно. На помощь приходят цифры, а именно статистические данные, которыми можно описать практически любой процесс, состояние или характеристики объекта, главное, чтобы они были верно и общепризнанно классифицированы. Государственная статистика помогает не только органам власти, но и гражданам, СМИ, бизнесу и выполняет свои задачи, понимая контекст той или иной деятельности.

В России государственная статистика прошла долгий путь развития, сейчас она занимает свое место в международной системе и опирается на общепризнанные стандарты. Советский период характеризовался Балансом народного хозяйства (БНХ), который был каркасом государственной статистики, а в 1992 году на государственном уровне приняли специальную программу по переходу на Систему национальных счетов (СНС). Важен не только сам факт перехода к этой системе, но и то, что одновременно осуществлялся переход на международные стандарты по многим направлениям государственной статистики.

Большинство международных статистических стандартов создаются организациями системы ООН. В системе учреждений ООН действуют примерно 150 международных стандартов для статистики. Они представляют собой основу достоверных международных сопоставлений, позволяют компаниям, организациям и органам власти говорить на одном языке.

На уровне Москвы за анализ и обработку статистической информации отвечает целый ряд структур, однако главным учреждением по работе с социально-экономической информацией на сегодняшний день является Аналитический центр Москвы, который был образован в 2013 году.

К Всемирному дню статистики мы расскажем о направлениях деятельности и результатах работы этой структуры.

На острие данных

Одна из важнейших задач Аналитического центра Москвы — работа с оперативными данными статистических и других официальных ведомств города и страны. Эта работа нужна для того, чтобы дать органам исполнительной власти точную и оперативную информацию о происходящих в экономике города процессах. Эти сведения важны для оказания необходимой помощи отраслям, регулирования налогообложения и тарифов и для понимания в целом, на что именно необходимо обратить особое внимание в тот или иной период времени, особенно кризисный. Например, когда в городе в 2020 году только началось распространение коронавирусной инфекции, благодаря оперативно отслеживаемым данным удалось в кратчайшие сроки разработать меры поддержки наиболее пострадавшим отраслям и предпринять точечные шаги по отдельным сферам.

Оперативный анализ состояния экономики столицы требует сбора, обработки и верификации большого числа показателей, отражающих состояние промышленности, торговли, сферы услуг, рынка труда и динамику цен.

Для анализа основных тенденций в экономике города все чаще используют не только официальные формы статистической отчетности, но и административную и ведомственную статистику, а также сведения отраслевых ассоциаций, консультантов рынка. Это позволяет повысить оперативность мониторинга, расширить выборку, дополнить показатели традиционных статистических источников, таких как Росстат или Мосстат.

— В числе новых инструментов, позволяющих оперативно отслеживать изменения в динамике показателей, можно назвать данные контрольно-кассовой техники. Онлайн-кассы позволяют собирать информацию о потребительской активности и динамике цен с периодичностью обновления и в таких объемах, которые раньше не были доступны статистическим ведомствам. Особенно значимым для аналитического сопровождения управленческих решений этот источник данных стал в пандемию, когда необходимо было оперативно отслеживать динамику торгового оборота отраслей, для которых вводились ограничения, — подчеркивает заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Данные ККТ обладают рядом значимых преимуществ: это высокая оперативность, большой и разнообразный объем информации о различного рода транзакциях на потребительском рынке. Расширение статистической базы анализа за счет таких дополнительных источников позволяет оперативно отслеживать изменения в динамике основных показателей социально-экономического развития и реагировать на них. При этом необходимо учитывать специфику данных ККТ, связанную с изменениями регулирующего применение контрольно-кассовой техники законодательства, особенностями регистрации касс, нерегламентированными наименованиями товаров и услуг в чеках и т. д. Как любой новый статистический источник, информация, получаемая через онлайн-кассы, требует детальной проработки методологических подходов к ее использованию.

Единое хранилище данных

Работа с данными всегда связана с несколькими этапами. Наиболее трудоемкими из них являются очистка и верификация. К тому же важен интерфейс для доступа к большому количеству источников. Еще в 2014 году эксперты Аналитического центра Москвы решили создать инструмент, который бы позволил экономить время на поиск статистики и отображать в едином интерфейсе данные всех основных официальных источников информации. Так появилось Единое хранилище данных (ЕХД), которое привлекает все больше внимания как среди экспертов в московских структурах, так и среди простых граждан. Растет потенциал платформы за пределами столицы и даже за пределами страны.

Если при запуске в 2014 году проект в основном позволял сделать удобнее работу с данными Росстата и Мосстата, то сегодня это уже 20 официальных источников, начиная от ГИБДД и заканчивая ЗАГС и Федеральной налоговой службой. Сейчас система доступна всем желающим, с 2020 года платформа переведена на английский язык и полноценно используется зарубежными экспертами.

При помощи интуитивно понятного интерфейса можно быстро найти нужные статистические данные. Это экономит время, например, при подготовке аналитических отчетов и справок. Кроме того, не требуется писать запросы в другие органы власти. Вся информация в ЕХД — официальная и достоверная, она подкрепляется документами и исходными отчетами, с ними можно ознакомиться прямо в системе.

— Летом этого года ЕХД вошло в число мировых передовых практик, которые способствуют достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) «Устойчивые города и населенные пункты». Платформа стала одной из трех практик из России, отмеченных всемирной организацией, а со всего мира было отмечено 148 практик. Позднее ЕХД также презентовали как инструмент мониторинга социоэкономического развития регионов в рамках 63-го Всемирного статистического конгресса, а позднее и на международной конференции Росстата, посвященной роли методов data science в работе со статистикой, — рассказывает министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Система постоянно развивается, в нее попадают не только данные федеральных и муниципальных органов власти, но информация международных агрегаторов данных, которых становится больше. По мере расширения круга пользователей ЕХД платформа будет обретать новые функции и возможности.

Методологическая поддержка

Анализ и обработка данных — далеко не единственные направления работы Аналитического центра. Если бы каждый обрабатывал статистические данные, как ему удобно, то результат такой работы привел бы к тому, что научное сообщество разговаривало бы не на одном, а на сотнях, а то и тысячах языков. Для этого все работающие с официальными данными организации взаимодействуют с Федеральной службой государственной статистики (Росстат) и международными организациями.

Эксперты Аналитического центра Москвы взаимодействуют с Росстатом по вопросам применения международных стандартов в официальной статистике, оценки и анализа качества статистической информации по городу, формируемой на основе международных стандартов. В рамках такого взаимодействия эксперты Аналитического центра Москвы принимают участие в дискуссиях на научно-методологическом совете (НМС) Росстата, в международных мероприятиях ООН по разработке новых стандартов.

Только за 2021 год сотрудники Аналитического центра приняли участие в трех заседаниях НМС Росстата, касающихся методологических подходов к использованию больших данных и др. Также на научно-практической конференции проекта «Развитие системы государственной статистики — 2» специалист Аналитического центра, профессор Елена Зарова презентовала возможности применения языка программирования R в демографическом прогнозировании.

Например, в 2018 году на 20-й Международной конференции статистиков труда в Женеве совместно с представителями Росстата Зарова участвовала в дискуссиях по разработке международных стандартов статистики трудовых отношений, статистики принудительного детского труда, рекомендаций по индикаторам достойного труда в целях устойчивого развития Повестки ООН — 2030. Предложения специалистов Аналитического центра учитывались при совершенствовании методологии расчета показателя среднемесячного трудового дохода для того, чтобы были приняты во внимание принципы и указания международного стандарта статистики трудовой деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы.

К концу года Аналитический центр Москвы планирует внедрить электронный тренажер для бухгалтеров по заполнению форм федерального статистического наблюдения П-2 и П-2 (инвест). Этот тренажер поможет подведомственным организациям правительства Москвы более точно вести свой статистический учет нематериальных активов и формировать качественную статистическую отчетность.

Рейтинги как уникальный инструмент

Одним из самых удобных и доступных способов сопоставления стран, городов, организаций или проектов являются рейтинги. Для работы с рейтингами городов и стран в Аналитическом центре было создано специальное подразделение. В его задачи входит сбор и верификация всех данных, которые используются в авторитетных международных рейтингах, а также взаимодействие с авторами рейтингов для обмена информацией и предоставления им корректной информации по Москве.

Команда Аналитического центра Москвы в сентябре представила новый инструмент работы с результатами рейтингов, который позволяет соотносить положение Москвы и еще 15 городов в крупнейших исследованиях и оценить их динамику от года к году. Также есть возможность детально ознакомиться с методологией каждого рейтинга, периодичностью его выпуска и т. д.

В конце сентября в Москве состоялась конференция «Международные рейтинги стран и городов: методология, данные, прозрачность» в рамках программы мероприятий Всемирного статистического конгресса Международного статистического института (МСИ). Это первая в своем роде площадка для обмена опытом работы с рейтингами и определения направлений работы в этой сфере. Главной темой конференции стало обсуждение вопросов повышения достоверности международных рейтингов стран и городов. В мероприятии гибридного формата приняли участие как представители российских федеральных и муниципальных органов власти, так и эксперты международных организаций, составители рейтингов.

Организаторами мероприятия выступили Росстат, Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений, департамент экономической политики и развития и Аналитический центр Москвы.