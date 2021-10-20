Станции готовы к переносу: как организуют пересечение линий МЦД

Студентка МГУ имени М. В. Ломоносова Тамара Масалимова встречает «Ласточку» на станции МЦК «Лужники» / Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

Во вторник, 19 октября в Транспортном комплексе столицы рассказали о новых пересадках на будущих Московских центральных диаметрах (МЦД).

Первые два маршрута — МЦД-1 и МЦД-2 — уже обзавелись 21 пересадкой. С вводом еще трех диаметральных линий их станет втрое больше.

— Всего на пяти диаметрах к 2025 году будет 67 хабов с пересадками между Московскими центральными диаметрами, Московским центральным кольцом и метро, — привел данные заместитель мэра столицы, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. — Лидером по пересадкам станет четвертый маршрут: там их будет 18.

И даже на первых двух маршрутах появятся шесть дополнительных пересадочных станций. На третьем МЦД организуют 14 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), на пятом — восемь.

— За счет увеличения количества удобных пересадок пассажиры получают транспортную свободу, — подчеркнул Максим Ликсутов. — Они строят комбинированные маршруты и могут быть уверены, что доедут на общественном транспорте до любой точки города.

Как создаются пересадки? Первое правило здесь — это создание удобных транспортных коридоров между существующими станциями метро и МЦК и платформами центральных диаметров. Создание новых ТПУ ведется в плотно застроенном мегаполисе, и специалистам приходится работать с уже существующими станциями и платформами.

Их капитальное обновление, а иногда и перенос сделают пересадки более комфортными. К примеру, «Беговую» перенесут, чтобы интегрировать ее с западным вестибюлем одноименной станции фиолетовой ветки метро. Другой пример — перегон «Тимирязевская» — «Окружная». Здесь построят новые платформы для поездов Савеловского направления и МЦД-1.

С одной из них, «Дмитровской», можно будет перейти на одноименные станции МЦД-2 и станцию Серпуховско-Тимирязевской линии и метро. Позже пройдет здесь и третий маршрут МЦД. На втором диаметре удобные пересадки также организуют на «Гражданской», «Марьиной Роще», станциях «Серп и Молот», «Печатники», «Котляково», «Битца-2». Кстати, пересечение с первым диаметром будет и у будущей станции Люблинско-Дмитровской линии «Лианозово».

— Уже идет сооружение выхода к подземному переходу, по которому пассажиры смогут выйти к одноименной станции первого маршрута Московских центральных диаметров, — сообщил заместитель мэра по вопросам строительства Андрей Бочкарев.

ЦИФРА

115 станций в общей сложности дадут три следующих маршрута Московских центральных диаметров.

КСТАТИ

Новые пешеходные и веломаршруты появятся после переноса платформы «Марк» МЦД-1. Благоустроить также планируется территории у станций «Долгопрудная» и «Новодачная».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Запуск каждого нового маршрута МЦД поможет почти на треть сократить время в пути для жителей Москвы и ближайших городов Московской области.