Усадьбу фон Рекк круглые сутки охраняют львы

Руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал о реставрации усадьбы фон Рекк — знаменитого Дома со львами / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Когда мы приезжаем в другой город, сразу обращаем внимание на старинные здания, необычные строения, интересные памятники. На территории Москвы расположены более восьми тысяч таких объектов. В рубрике «На семи холмах» знатоки истории будут рассказывать нам о настоящих жемчужинах, украшающих столицу. Первую экскурсию специально для «Вечерней Москвы» провел глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

На Пятницкой, одной из старейших улиц столицы, стоит немало «богатых» особняков. Но остановимся у главного дома усадьбы фон Рекк. Здание, построенное в конце XIX века в стиле эклектики с элементами классической архитектуры, отличает асимметричная композиция. Взгляд сразу цепляется за фасад, который выходит на красную линию улицы: монументальный портик с колоннами коринфского ордера, фронтон с изящной лепниной и парадное окно, декорированное скульптурами кариатид. Но если заглянуть во двор, то не меньшее восхищение вызывает левый объем дома. Это эркер, имитирующий восьмигранную барочную башенку. У нее круглые окна и оригинальный купол с чешуйчатым покрытием.

— Считается, что план этого здания разработал знаменитый московский архитектор Сергей Шервуд, — сказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов. — Однако в ходе последней реставрации, которая прошла в 2015–2017 годах, выяснилось, что построенное здание не вполне соответствует чертежам Шервуда, а значит, не исключено, что в строительстве дома участвовали и другие архитекторы.

Впрочем, богатое оформление особняка придумал Шервуд. Он же дополнил облик дома фигурами лежащих львов. Они установлены по бокам парадного портика. Интересно, что правый лев бодрствует, а левый спит.

— Никто точно не знает, почему именно так, но у москвичей хорошая фантазия, поэтому появилось такое поверье: якобы львы охраняют дом по очереди. Один сторожит его днем, а другой — ночью, — рассказал историк, москвовед Александр Васькин, добавив небольшой, но важный штрих: в народе усадьбу фон Рекк называют не иначе как «Дом со львами».

Еще одна городская легенда связана с историей строительства дома. Изначально на месте роскошного особняка стоял деревянный дом. Но он сгорел в пожаре 1812 года. После этого долгое время участок пустовал, пока в 1836 году его не выкупила титулярная советница Ирина Маркова. При ней и был разработан проект будущей усадьбы. Однако к его реализации приступили лишь в конце XIX века, когда владение приобрела некая Ирина Галактионовна. Ее фамилия осталась неизвестна, но именно при ней в 1896 году начали возводить каменный особняк. Однако построил его через год уже другой владелец — знаменитый московский купец Яков Рекк.

— Почему на месте сгоревшего здания новое появилось только через 85 лет? — обращает внимание Васькин. — Почему потом так часто менялись владельцы? Это всего лишь легенда, но в конце XIX века москвичи поговаривали, что дом в 1812 году подожгли вместе с французскими солдатами, которые остановились там на постой. Место быстро обросло дурной славой: якобы там водятся привидения.

Яков Рекк действительно продал дом на Пятницкой сразу, как только построил, но только потому, что это был один из проектов его фирмы. Рекк хотел, чтобы в городе стояли здания такие же удобные, как западноевропейские, но с московским колоритом.

Домом со львами недолго владел некий Петр Стахеев, который перепродал его коммерсанту Николаю Суханову. Его семья жила здесь до 1917 года. После революции здание национализировали и отдали Замоскворецкому райкому ВКП(б).

— В советские годы многие здания на Пятницкой улице снесли, однако особняк фон Рекк сохранился, — подчеркнул Алексей Емельянов. — Скорее всего, благодаря тому, что в 1918-м здесь выступал Владимир Ленин. Об этом свидетельствует мемориальная табличка, установленная в палисаднике.

Однако в 1930-е годы Дом со львами хотели превратить в Дом политпросвещения. Уже был разработан проект, согласно которому здание достроили бы до четырех этажей и убрали роскошный декор с фасадов.

— К счастью, особняк избежал реконструкции, — продолжил Емельянов. — Хотя в тот период из здания исчез паркет, люстры и многие другие предметы интерьера.

В конце XIX века внутри дом был не менее роскошным, чем снаружи. В частности, на первом этаже были обустроены несколько парадных залов: зеркальный, каминный, мавританский и витражный. Уже в наше время реставраторы восстановили историческую планировку и роскошные интерьеры. В зеркальном зале, например, демонтировали дешевый серый мрамор и установили зеркала, в каминном восстановили живопись, а в мавританском окрасили в подлинные цвета лепной декор.

— В английской гостиной обнаружили следы разметок некогда существовавших панелей, которые надо было как-то восстановить, — добавил Алексей Емельянов. — И специалистам улыбнулась удача: нужную деревянную панель нашли на чердаке. Ее и взяли за основу.

Также специалисты привели в порядок фасады, отреставрировали знаменитых львов, которые, как выяснилось, выполнены из шпиатра — сплава цветных металлов на основе цинка. Козырек над входом в здание не подлинный, но его решили оставить, поскольку это ручная работа, украшенная рисунками XIX–XX веков.