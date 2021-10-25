Километры вдоль экватора: как развивается кабельная промышленность Москвы

Фото: Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений

Кабель — основа всех современных промышленных процессов: от энергоснабжения до передачи больших объемов информации. Только московские предприятия в прошлом году произвели в общей сложности 177 879 километров кабеля — этого хватит, чтобы 4,5 раза обмотать Землю по экватору. Отрасль активно развивается, внедряя в работу современные технологии. В День работника кабельной промышленности рассказываем, какие инновационные разработки можно встретить на московских кабельных заводах.

Конкурентная среда

Сегодня в столице работают 11 крупных и средних предприятий отрасли. По итогам прошлого года их совокупная выручка составила 21,5 млрд рублей, а сумма налогов, перечисленных в бюджет города, превысила 600 млн рублей. За семь месяцев 2021 года объем отгруженных товаров собственного производства производителями кабелей и кабельной арматуры достиг 17,7 млрд рублей — это более чем в полтора раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Столичные компании работают и на внутреннем, и на международных рынках. Согласно статистике, каждый десятый российский кабель, отправляется за рубеж из Москвы. По данным Центра поддержки экспорта «Моспром», в январе-июле 2021 года московский экспорт кабельной продукции достиг 31,07 млн долларов США.

— В числе стран-лидеров по объему поставок — Белоруссия, куда за этот период отправили продукции почти на 10 млн долларов. На втором месте — Казахстан, закупивший кабелей на 6,12 млн долларов, замыкает тройку Азербайджан — экспорт туда составил 2,07 млн долларов. Также в топ-10 покупателей входят Индия, Алжир, Узбекистан, Франция, Армения, Таджикистан и Болгария. В общей сложности в 2021 году московскую кабельную продукцию приобрели 87 стран, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как отмечают эксперты, работают столичные кабельщики на высококонкурентном рынке.

— Кабельная отрасль в России характеризуется профицитом производственных мощностей. Поэтому в низковольтном кабеле высока конкуренция, что вызывает появление фальсификата, то есть кабеля, не соответствующего стандартам, с заниженной жилой или некачественной изоляцией. Это главная негативная тенденция. Если говорить о позитивных трендах, то растет номенклатура специальных кабелей, например, ГК «Москабельмет» недавно выпустила подводный кабель, который до этого в России не делали, — рассказал Максим Третьяков, президент НП «Международная ассоциация «Электрокабель».

Движение вперед

Столичные отраслевики не стоят на месте и активно развивают экспортную составляющую. Так, московский производитель волоконно-оптического кабеля компания «Москабель-Фуджикура» поставила цель: в ближайшие пару лет нарастить долю экспорта до 20% от общего объема продаж. Предприятие уже экспортирует свою продукцию в Индию, Ирак, Саудовскую Аравию, Аргентину и страны СНГ. В ближайшие годы предприятие рассчитывает усилить свою работу на рынке Латинской Америки.

Не так давно при содействии столичного центра «Моспром» компания заключила контракт с аргентинским горнодобывающим предприятием. Оно объявило международный конкурс на оснащение нового месторождения. Победу в части кабельного оснащения одержали московские специалисты.

— Наши покупатели — крупная международная компания, которая занимается добычей лития и меди. Потенциальному заказчику мы смогли предложить лучшие условия и оптимальную цену. Между тем экспортная деятельность — это не только вопрос конкурентной продукции и стоимости. Это и преодоление языкового барьера, и особенности бизнес-этикета, и детальная проработка юридических аспектов, без которых успешное завершение сделки просто невозможно. В процессе работы с аргентинской стороной мы столкнулись с рядом правовых вопросов, которые юристы центра «Моспром» и помогли урегулировать, — рассказал Виктор Петриков, руководитель отдела внешнеэкономической деятельности «Москабель-Фуджикура».

Фото: Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений

Новые «работники» отрасли

Оптимизация промышленных процессов, которая сегодня немыслима без роботизации и цифровизации, — одна из ключевых задач столичных кабельщиков.

— Роботизация — один из главных трендов развития заводов и фабрик столицы. Наряду с решениями на базе искусственного интеллекта, аддитивными разработками, беспилотным транспортом она входит в сегмент так называемых сквозных технологий, которые сегодня стали главными двигателями промышленной модернизации. Внедряя их, компании сталкиваются с необходимостью подбора или обучения соответствующих специалистов. Чтобы решить эту проблему, мы запустили Московскую техническую школу — новый образовательный проект, который позволяет готовить инженеров под конкретные запросы промышленных предприятий, снабжая их кадрами для решения новых высокотехнологичных задач, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Труд роботов, например, активно применяется на производстве «Москабельмет».

Если недавно такой «сотрудник» был всего один, то теперь их на заводе уже четыре. Первый взял на себя выполнение тяжелой физической работы — заменил людей возле печи, куда при изготовлении оболочки кабеля необходимо забрасывать свинцовые слитки весом по 20 килограммов каждый. Двое его коллег, даже братьев (ведь производитель у них один, кстати, тоже с московской пропиской) теперь работают на аналогичных должностях, только оболочку они делают из алюминия. Еще один робот укладывает готовые кабели в корзину.

Внедрение новых технологий позволяет предприятиям кабельной отрасли разрабатывать инновационную продукцию и обеспечивать ей представителей других производств: от оборонного сектора до строительного.

Например, новый продукт ГК «Москабельмет» — подводный гибридный кабель для энергоснабжения нефтегазодобывающих платформ, расположенных на шельфах в отдалении от суши. Он стал ответом на стремительное развитие разработки морских месторождений углеводородов, которую активно наращивают крупные российские нефтегазодобывающие компании. Решение разрабатывалось для экстремальных условий эксплуатации: оно эффективно работает на глубинах до 150–200 метров в соленой и пресной воде, а также на суше и в воздухе. Кабель также оснащен специализированным модулем, который позволяет контролировать его состояние.

— В связи с особенностью строительства подводных кабельных линий, к кабелям для морской прокладки предъявляются очень высокие требования в части их надежности и срока службы. Это связано с дороговизной и сложностью проведения ремонтных работ такого оборудования. Онлайн-мониторинг состояния подводной линии позволяет выявлять развитие опасных процессов и своевременно принимать меры для предотвращения повреждений, избегая возможных аварий на энергетической инфраструктуре морских объектов, — рассказал Павел Моряков, генеральный директор ГК «Москабельмет».

Это не единственный «умный» продукт в портфеле столичной компании. Ранее она представила кабель с технологией MAGNETAG, которая фактически позволяет «вшить» в оболочку линии электронный паспорт изделия. Вся информация содержится на специальных метках, считать которые можно даже с помощью мобильного приложения. Технология обеспечивает полную защиту от контрафакта, избавляет от необходимости хранить техническую документацию в бумажном виде, проводить регулярный учет и наносить на оборудование маркировку. В компании уверены, что это — завтрашний день всей кабельной промышленности.

Огонь, вода и космос

Для объектов газовой и нефтехимической промышленности, энергетики, судов и плавучих сооружений завод «Спецкабель» создал новую серию оптических кабелей. У этой разработки существует множество вариантов исполнения, которые позволяют «моделировать» продукт под реализацию конкретных задач и с учетом специфики объекта эксплуатации. Так, новый кабель уверенно работает и в жарких тропиках, и в суровом климате Арктики, не боится агрессивных сред: масла, морской воды, плесени, соляного тумана, а в ряде исполнений — даже буровых растворов. Механическая защита линии позволяет не только прокладывать кабель в местах обитания грызунов, но и делает его взрывоустойчивым.

— Требования к системам автоматизации и связи возрастают год от года. Чтобы идти в ногу со временем, а где-то и опережать его, необходимо создавать по-настоящему высокотехнологичные продукты. В кабельной промышленности таковым является в частности наша новейшая разработка, открывающая принципиально новые возможности для нефтегазовой отрасли, — отмечает генеральный директор кабельного завода «Спецкабель» Андрей Лобанов.

Ввод в эксплуатацию высокотехнологичной производственной линии позволил наладить выпуск еще одной новинки: теперь на предприятии изготавливают самый тонкий в стране монтажный оптический кабель. Его диаметр равен 900 мкм, что в 2 раза тоньше его аналога-предшественника.

Беспилотный транспорт, авиация и космонавтика также в поле интересов компании. Под их запросы на предприятии освоили технологию производства кабелей SpaceWire. Такие «космические» решения позволяют сделать внеземную электронику еще быстрее. Если до появления технологии скорость передачи исчислялась десятками мегабит в секунду, то с появлением SpaceWire — уже сотнями, а это ни много ни мало десятикратное преимущество.

И здесь у предприятия есть рекорды. Конструкторским бюро разработан самый малогабаритный и легкий кабель парной скрутки для технологии SpaceWire. Диаметр изделия всего 6,5 мм, а один метр весит порядка 55 граммов.