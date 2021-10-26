Поезда МЦК оснащают искусственным интеллектом для контроля за порядком

Москвичка Анастасия Мальцева ждет прибытия поезда «Ласточка» на станции МЦК «Автозаводская» / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Следить за порядком в вагонах «Ласточек» на Московском центральном кольце (МЦК) будет система искусственного интеллекта. «Вечерняя Москва» разбиралась, в чем принцип работы этой новой технологии.

Новейший аппаратно-программный комплекс будет постоянно отслеживать обстановку в вагонах, а также оценивать изображение и звуки в вагоне. Если оборудование где-то зафиксирует крики, какие-либо посторонние звуки, например, громкие хлопки или подозрительную активность пассажиров, то будет отправлен сигнал тревоги.

Пока в поездах, которые ходят по Московскому центральному кольцу, зафиксировано не так много случаев нарушения правопорядка. Наиболее резонансные из них — конфликт в июне прошлого года из-за громкого звука на планшете, а также столкновение инспекторов и безбилетников на станции МЦК «Ростокино». Тем не менее число пассажиров растет, а значит, все актуальнее становится проблема обеспечения их безопасности.

Так, искусственный интеллект проанализирует данные изображения и сделает выводы — торопится ли пассажир к выходу или представляет опасность для окружающих. В разработке системы будет участвовать НИИАС.

Москвичка Анастасия Мальцева ждет прибытия поезда «Ласточка» на станции МЦК «Автозаводская» / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

По словам представителей института, система искусственного интеллекта будет внедряться на поездах «Ласточка». На этих же составах планируются испытания системы автоматического ведения состава. В холдинге «Российские железные дороги» (РЖД) отмечают, что в некоторых обстоятельствах система срабатывает лучше, чем машинист: у нее выше дальность обнаружения препятствий (особенно в ночное время), быстрее скорость реакции и «она не знает усталости». Но отказываться от человеческого присутствия пока рано.

— Наблюдение за системой все равно останется за человеком, и труд машинистов по-прежнему будет востребован, — заявил глава РЖД Олег Белозеров.

Испытания беспилотной «Ласточки», по сообщению РЖД, уже идут на экспериментальном кольце в Щербинке.

Поезд оснащен системой умного зрения, которая включает видеокамеры (в том числе инфракрасные) и лидары. Препятствия на пути распознает искусственный интеллект, и «Ласточка» следует по графику.

— Системы автоведения прошли успешную апробацию не только на железной дороге, но и в метро, где были эксперименты, которые завершились успешно с беспилотными поездами. Но пока полностью отдать перевозку пассажиров на откуп искусственному интеллекту люди не готовы, — рассказал нам историк инженерии Сергей Морозов.

ЦИФРА

242 пары поездов за сутки курсируют по Московским центральным диаметрам в рабочие дни.

КСТАТИ

В 1960-е годы прошлого века появилось решение возобновить пассажирские перевозки — об этом напоминает недействующий выход в центре станции «Ленинский проспект».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Московская окружная железная дорога, как именовали ранее МЦК, своим рождением была обязана промышленному буму конца XIX — начала XX века.