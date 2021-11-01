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Каждая выявленная проблема имеет точный срок решения

Никита Бессарабов

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Каждая выявленная проблема имеет точный срок решения
Игорь Анисимов — один из инициаторов установки шлагбаума в микрорайоне Кожухово, законность которого жители попросили проверить в ГИБДД / Фото: Никита Бессарабов / Вечерняя Москва

Исполняющий обязанности главы управы района Косино-Ухтомский Александр Алпатов провел очередной обход территории. Вместе с ним «Вечерней Москвой» узнала, какие вопросы беспокоят жителей района.

Еженедельные обходы территорий районов руководством управ были инициированы еще в начале прошлого года. Это дополнительная возможность обмена информации с жителями района.

В этот раз жители попросили Александра Алпатова доработать спуски у подъездов и решить проблему со шлагбаумами в микрорайоне Кожухово. По словам местной жительницы Натальи Коваль, в подъезде ее дома необходимо сделать еще одну ступеньку. Уже сейчас для пожилых людей и маленьких детей высокая первая ступенька стала практически непреодолимым препятствием. А зимой может даже стать причиной множества травм.

По словам Александра Алпатова, этот вопрос действительно необходимо решить до наступления холодов.

— Если мы видим какую-то проблему во время обхода, даем разъяснение, составляем протокол, — пояснил он. — В этом документе назначаем сроки исполнения. Если говорить про этот спуск, то ситуация разрешится уже в течение двух недель.

Проблема жителя микрорайона Кожухово Игоря Анисимова требует взаимодействия городских властей с ГИБДД.

— Было обращение относительно законности установки шлагбаума в нашем микрорайоне. Шлагбаумы установили, но противовандальные блоки просят убрать. Хотя без них шлагбаумы очень легко снести, — считает москвич. — Теперь необходимо найти компромисс.

СПРАВКА

Район Косино-Ухтомский входит в состав 16 районов Восточного административного округа города Москвы. Он занимает территорию 3020 гектаров, в нем насчитывается 32 улицы. Численность проживающего здесь населения составляет порядка 33 тысяч человек.

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