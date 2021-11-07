«Зима на подступах»: синоптик дала подробный прогноз погоды в Москве на неделю

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На второй неделе ноября температура воздуха в столице будет снижаться. Возможны осадки в виде дождя и снега, а также гололедица на дорогах, однако установления снежного покрова пока не ожидается. Об этом «Вечерней Москве» рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в ближайшее время погода в Москве будет меняться: в столицу приходит зима.

— На неделе у нас продолжится понижение температуры. Можно сказать, что уже зимние процессы находятся на подступах к столице. Сегодня день еще будет с положительными дневной и ночной температурами, возможны небольшие дожди. В последующие дни сначала погоду будет определять теплая часть циклона, но потом характер погоды будет меняться, — рассказала Позднякова.

Метеоролог заметила, что в понедельник в Москве ожидается облачная погода и временами прогнозируются дожди. Минимальная температура составит 5–7 градусов тепла, максимальные значения не превысят 6–8 градусов.

Во вторник погода в столице ухудшится, предупредила собеседница «ВМ».

— Характер погоды начнет меняться днем 9-го числа, во вторник. Погода облачная, уже звучат в прогнозе временами осадки (то есть дождь и снег), в течение ночи температура будет положительной: 0 — плюс 5 градусов. В течение дня температура уже начнет понижаться, — рассказала она.

По словам метеоролога, 10 ноября минимальная температура упадет до минус 5 градусов. Дневная температура составит 0 градусов, осадков не ожидается, сообщила Позднякова.

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что начиная с 11-го числа в столице прогнозируются устойчивые ночные отрицательные температуры.

— В последующие дни сохранится облачная погода. Местами возможны небольшие осадки, потому что температура будет довольно низкая: минус 2 — плюс 3 градуса в ночные часы и около плюс 1–4 градусов днем. Но, в принципе, температура воздуха еще остается выше климатической нормы, потому что при нынешнем климате среднесуточная температура воздуха в Москве переходит в сторону отрицательных значений после 10-го числа, — рассказала специалист.

Эксперт заметила, что 8 ноября атмосферное давление будет наиболее низким на неделе: 737 миллиметров ртутного столба. Однако уже 9 ноября оно составит 752 миллиметра, а 10-го числа дойдет до 762. После этого давление на неделе будет оставаться выше нормы на 8–9 градусов, однако начнет снижаться, уточнила собеседница «ВМ».

Позднякова обратила внимание, что возникновения снежного покрова на неделе не прогнозируется. При этом на дорогах возможно появление гололедицы, поэтому автолюбителям лучше задуматься о переходе на зимнюю резину, рекомендовала метеоролог.

— Установления даже временного снежного покрова не ожидаем, хотя возможно такое явление, как скользкость и гололедица на дорогах, когда будет выпадать жидкая фаза. А потом температура станет отрицательной. Поэтому те, кто не «переобулся» в надежде на то, что у нас продолжится на редкость теплая погода, должны переходить на зимний режим обслуживания своих автомобилей, — отметила Позднякова.

Синоптик подчеркнула, что температурный режим ноября в столице ожидается немного выше климатической нормы. Однако, несмотря на всплески теплой погоды, движение в сторону зимы уже начато, заключила метеоролог.