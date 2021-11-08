Электричество вместо бензина: как меняется транспорт города

Эксплуатационная площадка филиала Северо-Восточный ГУП «Мосгортранс» / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

До конца года число электробусов в столице достигнет тысячи. Уже сейчас их парк — самый большой в Европе. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Почему столица делает ставку на электричество, выяснила «Вечерняя Москва».

Причем ставку делают не только власти, но и сами автовладельцы.

— В Москве сейчас используется около 2000 электромобилей. Причем каждый год их становится примерно на 10– 15 процентов больше, — заявил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Причин несколько. Одна из главных — появление дешевых электромобилей.

— Чаще всего москвичи покупают электромобиль одной из популярных японских марок, его можно приобрести даже за 600 тысяч рублей, — рассказывает автоэксперт Игорь Моржаретто.

Вторая причина — льготы для владельцев электромобилей. Так, например, они освобождены от транспортного налога, могут парковаться бесплатно и, что еще важнее, абсолютно бесплатно «заправляться» — в смысле заряжаться электричеством. Во всяком случае, на городских электрозаправках.

Третья причина популярности —крайняя дешевизна эксплуатации.

— Расходы действительно минимальны. Ведь не нужно, например, периодически менять масло, фильтры, свечи, антифриз и все остальное. Многие сложные системы, например коробка передач, система охлаждения двигателя, отсутствуют вовсе, — перечисляет Игорь Моржаретто. — Из расходных материалов — только тормозные колодки и редкая замена масла в редукторе. Что важно, число трущихся деталей в электромобиле минимально, поэтому потребности в сервисе практически нет.

Но самое главное, как пояснил эксперт, невероятная экономия.

— Чтобы проехать 100 км на моем личном авто, потребуется примерно 7,5 л 95-го бензина, то есть при сегодняшних ценах (в среднем 51,3 рубля за литр) обойдется в 385 рублей. Зарядка электромобиля на любой городской ЭЗС в Москве бесплатна, — рассказывает Моржаретто. — Но можно «заправиться» в гараже на даче по ночному подмосковному тарифу за совершенно смешные деньги — около 50 рублей на 100 километров пути электромобиля. Это цена литра бензина.

Впрочем, как пояснил эксперт, не все так гладко. Во-первых, электромобиль зимой далеко не едет: в среднем зарядки хватает на 120 километров. Во-вторых, электрических заправок в городе не так много — всего несколько десятков. Есть и заправки коммерческие. Но там кВт/час стоит уже 15 рублей. Иными словами, 100 километров пробега обойдутся уже в 300 рублей, что сопоставимо с ценой поездки на обычной машине. Власти, к счастью, о проблеме знают и уже предлагают решение.

— Для электромобилей городу нужно развивать зарядную инфраструктуру, — пояснил Максим Ликсутов. — К 2023 году число зарядных станций в столице должно увеличиться до 600, мы планируем устанавливать до 200 таких станций в год.

Отдельная история — электробусы. Тут все идет существенно быстрее.

— Через шесть-семь лет в Москве вообще не будет дизельных автобусов. Это будет первый крупный город в мире, который полностью перейдет на общественный электротранспорт, — заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Также город активно развивает трамвайное движение. В следующем году, например, планируется запустить линию от станции метро «Пражская» в район Бирюлево Западное и северную часть района Бирюлево Восточное. Длина маршрута, по данным Стройкомплекса Москвы, должна составить 5,32 км. Причем 1,31 км — по эстакаде и 4 км — по земле. Средняя скорость движения составит 25–28 км/час, а время в пути — 10–12 минут. Также в следующем году планируется запустить маршрут длиною 4 километра от станции метро «Шоссе Энтузиастов» в район Ивановское. А еще в планах на 2022 год — Новая Москва.

Здесь на строящейся автотрассе между Щербинкой и Троицком проложат скоростной трамвайный путь. На нем появится 20 остановок. Так что электрического транспорта в Москве скоро станет куда больше.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Норайр Блудян, заведующий кафедрой автомобильных перевозок МАДИ:

— Чтобы москвичи активнее покупали электромобили, усилий городских властей мало. Ведь все электромобили сегодня — иномарки и ввозятся из-за рубежа. Поэтому, чтобы стимулировать спрос, я думаю, имеет смысл отменить для них НДС и любые таможенные пошлины. Электромобиль должен стать дешевле бензинового и уж тем более дизельного. Вот тогда его и станут покупать. А московские льготы для автовладельцев дадут дополнительный стимул приобрести такую машину. В общем, вопрос нужно решать на уровне правительства — усилий Москвы мало.