Сад с японским акцентом: территории у «Кунцевской» проведут в порядок

Проект станции Большой кольцевой линии Московского метрополитена «Кунцевская» / Фото: stroi.mos.ru

В понедельник, 8 ноября, столичные власти рассказали о благоустройстве территорий вблизи новых станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД).

Cоздание транспортной инфраструктуры не обходится без комплексного развития городских пространств. В качестве примера можно привести территорию возле станции «Кунцевская» Большой кольцевой линии метрополитена. Здесь уже ведется подготовка к обновлению инженерных сетей. Специалисты заменят кабели электроснабжения и освещения, а также водосточную сеть. Коммуникации для подключения светофоров также планируют обновить.

В сквере, находящимся вблизи станции «Кунцевская», и на прилегающих к ней территориях обустроят удобные тротуары, а вдоль улицы Ивана Франко зазеленеет сад с изгородями из живых туй, цветниками и кустарниками.

— Появится пространство с искусственными холмами с ветряками, а также амфитеатр с деревянными настилами для отдыха. Зону возле небольшого пруда оформят в стиле японского сада, — сообщили в Комплексе городского хозяйства.

Напротив «Кунцевской» установят арт-объект в виде ракушки из металлических труб.

— Для комфорта и безопасности горожан организуют парковочные места, дополнительные наземные пешеходные переходы, установят почти 500 фонарей с энергосберегающими лампами, — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Другим примером благоустройства могут стать территории у станций «Люблино» и «Депо» МЦД-2. Рядом проходит Юго-Восточная хорда, и задача московских властей — предусмотреть безопасный переход для пассажиров. Для этого обустроят два перехода.

Еще одним плюсом для пассажиров станут навесы, которые, защитят горожан от непогоды.

— Кроме того, построят дополнительную платформу «Люблино» и реконструируют платформы «Перерва» и «Депо», — сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. — В районе появятся две новые остановки общественного транспорта.

Также вдоль Шоссейной улицы специалисты обустроят велодорожки, а парковки для них появятся около станций «Депо» и «Люблино». Тут же обустроят и стоянки для такси.

ЦИФРА

10 станций Большого кольца метро откроют в этом году. Среди них — «Кунцевская», «Терехово» и другие.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

У «Кунцевской» высадят 280 деревьев и почти 2,5 тысячи кустарников, разобьют около 120 тысяч квадратных метров газона и 2,7 тысячи «квадратов» цветников.

КСТАТИ

Самым масштабным станет благоустройство территории у станции «Сокольники» Большого кольца метро. Здесь появится аллея с липами и лавочками, дорожки замостят плиткой.