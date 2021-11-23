Возможности для активной жизни безграничны

Жительница Покровского-Стрешнева Ксения Корзун узнала, что недалеко от ее дома, на Тушинской улице, открылся новый спортивный комплекс «Красный Октябрь», и пришла посмотреть расписание работы бассейна и фитнес-программ / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Спортивная инфраструктура активно развивается в столице с 2011 года. За это время, отмечает мэр Москвы Сергей Собянин, построено более 140 спортобъектов. «Вечерняя Москва» рассказывает, где сегодня могут заняться спортом москвичи.

С начала этого года Департамент строительства завершил работы по пяти новым спортивным объектам.

В районе Академический на улице Губкина, дом 6, введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс «Самбо-70». Это первая специализированная школа спортивной гимнастики, построенная за последние десять лет. Здесь смогут одновременно тренироваться до 100 спортсменов. Площадь четырехэтажного здания составляет почти 4,8 тысячи квадратных метров. Комплекс состоит из двух частей: четырехэтажной административной и двухэтажной, включающей гимнастический зал.

— В здании обустроены зал хореографии и аэробики, который оснастили хореографическими станками и зеркалами на 18 занимающихся, тренажерный зал, гимнастический зал 36×36 метров с современным оборудованием и спортивными ямами для занятий гимнастикой, а также медицинские помещения, — рассказывает руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

На прилегающей территории обустроили площадку «Воркаут» для подготовки к сдаче норм ГТО, выполненную из спортивного специализированного покрытия, а также площадку для мини-футбола, баскетбола и волейбола. Безопасная зона вокруг площадки совмещена с беговыми дорожками.

Спорткомплекс с первым в городе биатлонным тиром для школы № 102 Москомспорта построили на северо-западе в районе Митино на улице Барышиха, дом 33А, строение 1. Здесь можно будет проводить занятия по гандболу, теннису, мини-футболу, волейболу, бадминтону, биатлону и пулевой стрельбе из спортивного оружия. В двухэтажном здании площадью 8,9 тысячи квадратных метров оборудовали универсальный спортивный и тренажерный залы, помещения для хранения, выдачи и сдачи лыж, раздевалки, тренерские, медицинский кабинет с комнатой психолога, буфет, административные и вспомогательные помещения.

В спорткомплексе обустроен первый в Москве биатлонный тир на 50 метров для стрельбы из малокалиберных винтовок, кабинет стрельбы на тренажерах, комнаты чистки оружия и инвентарные.

Завершено строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса «Красный Октябрь» Центра физической культуры и спорта в районе Покровское-Стрешнево на улице Тушинская, дом 16. Четырехэтажный комплекс включает два бассейна: взрослый и детский, игровой универсальный зал, тренажерные зоны, пункт проката спортивного инвентаря, медкабинет, буфет с обеденным залом на 36 мест, фитобар, судейские, тренерские и другие помещения.

Кроме этого, в Коломенском проезде, дом 15А, введен ФОК для занятий физкультурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья. В нем созданы полностью безбарьерная среда и все необходимые условия для занятий спортом людей с ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов-колясочников.

—Для людей с ограниченными возможностями нужны специальные требования к таким спортивным сооружениям, —отмечал мэр Моск вы Сергей Собянин. —Здесь создан как раз такой спортивный объект. Он поможет и спортсменам-инвалидам, которые занимаются на регулярной основе, и всем желающим москвичам, у которых ограничены возможности —на самом деле, как говорят, у них безграничные возможности, — заниматься и плаванием, и баскетболом, волейболом, на тренажерах.

Кстати, в новом спорткомплексе можно будет не только заниматься физической подготовкой, но и получить специальную реабилитацию. Так, для тренировок спортсменов-паралимпийцев, а также лечебной физкультуры для горожан-инвалидов здесь работают крытый бассейн на четыре дорожки со специальным устройством для плавного спуска в воду и подъема, малый терапевтический бассейн для лечебных процедур, зона гидромассажа с ваннами для подводного душ-массажа, а также финские сауны, универсальный спортивный зал и тренажерный зал для силовых тренировок, зал для суставно-мышечной и двигательной реабилитации с пневматическими тренажерами.

Здесь поставили также специальный реабилитационный тренажер David для восстановления пояснично-крестцового, грудного и шейного отделов позвоночника, плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов; зал для игры в шашки и шахматы. Многофункциональный спортивный комплекс и лыжно-беговую дорожку с зоной воркаута возвели на территории Мневниковской поймы.

В планах у города —построить здесь крупный спортивный кластер. В план застройки вошли 15 спортивных объектов общей площадью около 200 тысяч квадратных метров, в их числе спорткомплекс с катком и бассейном, центр керлинга, две гребные базы, детская спортивная школа, легкоатлетический манеж, футбольное поле, центр экстремальных видов спорта, центр водных видов спорта.

Кроме того, на средства инвесторов будут возведены академия хоккея, многофункциональный спорткомплекс, ледовая арена и стадион для регби. В пойме также появятся открытые площадки для занятий баскетболом, волейболом, теннисом, воркаутом и пляжными видами спорта. Будут сооружены спортивные и детские площадки, места для активного и тихого отдыха. Также предусмотрено строительство объектов социальной сферы как за счет средства бюджета, так и на средства инвесторов.

В ближайшие три года здесь планируется реализация первого в России уникального спортивного объекта для занятий серфингом площадью 30 тысяч квадратных метров —серфинг-парка «Волна». К его возведению планируется приступить в начале следующего года. Здесь разместится крытый бассейн с уникальной системой генерации волн WaveGarden для круглогодичных занятий серфингом, SPA-комплекс, игровые площадки, зона ресторанов и кафе. В бассейне серфинг-парка «Волна» площадью 22 тысячи «квадратов» будут двухметровые волны, песчаный пляж, пальмы и яркий свет. Генератор волн планируют сконструировать так, чтобы одновременно в бассейне могли кататься до 80 человек разного уровня подготовки.

До конца года планируется завершить строительство еще пяти спортобъектов, в том числе двух футбольных полей, ВМХ-велодрома, легкоатлетического манежа и развитие территории спортивного комплекса «Воробьевы горы».

КСТАТИ

На Воробьевых горах за счет городских средств и инвесторских вложений ведутся работы по формированию нового современного кластера зимних видов спорта. До конца 2021 года за счет бюджета города здесь планируют разместить три горнолыжные трассы длиной 250, 170 и 325 метров, лыжный трамплин К-40, канатную дорогу длиной около 320 метров. Кроме этого, объект оборудуют системой выработки искусственного снега, установят систему освещения трасс. Это будет современная площадка для активного отдыха и профессиональных соревнований мирового уровня.

ЦИФРА

15 объектов планируется ввести в составе многофункционального спортивного кластера, который возводится на территории Мневниковской поймы.

Центры бокса и самбо объединит общий фасад

Гендиректор АО «Москапстройпроект» Марсель Давлетшин и руководитель проекта АНО «РСИО» Дмитрий Бизюков обсуждают ход строительства Дворца единоборств / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В 2022 году в «Лужниках» завершится строительство не имеющего аналогов в мире Дворца единоборств, в котором под одной кровлей будут размещены две спортивные площадки — Дворец самбо и Дворец бокса.

На строящемся Международном центре самбо и бокса в «Лужниках» начался монтаж стеклопакетов витражей тренировочного зала самбо, их площадь составит около 2000 квадратных метров. На объекте продолжаются работы по монтажу инженерных систем и устройству трибун в зрительных залах самбо и бокса. Также идет установка фибробетонных панелей внешнего контура здания, площадь которых оставит 3580 квадратных метров.

— Недавно самбо получило долгожданное признание со стороны Международного олимпийского комитета, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения объекта в сентябре. — Это решение даст огромный толчок к развитию этого вида спорта в нашей стране и за рубежом. Москва должна быть готова к тому, чтобы стать одним из глобальных центров самбо. Именно поэтому мы строим новый центр самбо в «Лужниках». По своим масштабам и функциональным возможностям он не имеет аналогов в мире. Да и боксерам давно необходим свой дом для тренировок и соревнований. До конца года надеемся завершить строительство.

Симметричные сооружения разместят под одной крышей, объединит их общий фасад. При этом они будут функционировать независимо друг от друга: предусмотрены отдельные входы и парковки. Архитектурная концепция новых центров спортивных единоборств разработана совместно с Международной федерацией самбо и Федерацией бокса города Москвы. Специально для них были изготовлены эксклюзивные формы фасадных конструкций, перекликающиеся с Дворцом водных видов спорта, что позволит подчеркнуть единую архитектурную стилистику уникального спортивного кластера «Лужники».

Уникальной особенностью здания станут зеркальный акустический потолок и витражное остекление. Наклонные панели из нержавеющей стали с эффектом отражения позволят наблюдать за тренировками зрителям, находящимся за пределами здания. Такое архитектурное решение будет использовано на объектах подобного уровня впервые.

Также центры оснастят оборудованием для видеотрансляции соревнований с возможностью подключения прямого эфира. Помимо соревнований и тренировок, на базе центров бокса и самбо планируется проводить теоретические учебные занятия для спортсменов и курсы повышения квалификации для тренеров и судей.

Появится возможность и для видеотрансляции соревнований, в том числе с подключением прямого эфира —для этого установят специальное оборудование.

В центре самбо обустроят зал для соревнований на три ковра с трибунами для 1600 зрителей и VIP-ложей, рассчитанной на 40 человек, тренировочный зал на три борцовских ковра. Кроме этого, здесь предусмотрены универсальный тренажерный зал, универсальный спортивный зал для игровых видов спорта (баскетбола, волейбола, бадминтона).

В центре бокса разместят зал для соревнований на два ринга с трибунами для двух тысяч зрителей. Появится здесь и VIP-ложа, рассчитанная на 40 человек. Для людей с ограниченными возможностями здоровья выделят отдельные места. Для спортсменов оборудуют тренировочный зал на три боксерских ринга и универсальный зал для игровых видов спорта (баскетбола, волейбола, бадминтона).

Для восстановления спортсменов в каждом из зданий оборудуют медико-восстановительный центр (физиотерапевтический, процедурный, массажный, диагностический кабинеты, зал лечебной физкультуры). Кроме этого, предусмотрены спортивно-оздоровительный бассейн с шестью дорожками, блок с сауной и хаммамом.

По своему наполнению новый спортивный комплекс будет полностью соответствовать требованиям международных ассоциаций и федераций по боксу (AIBA, IBF, WBA) и самбо (ESF, FIAS) для проведения мероприятий и соревнований мирового уровня.

ИСТОРИЯ

Этим летом олимпийский комплекс «Лужники» (до 1992 года — Центральный стадион имени В. И. Ленина) отметил 65-летие. Он не раз перестраивался. Крупнейшая реконструкция была накануне Летних Олимпийских игр 1980 года. За последние 7 лет комплекс глобально обновили, реконструировав 22 объекта. Работы продолжаются.

Ждем современные бассейны

До конца 2024 года в столице планируется построить 22 физкультурно-оздоровительных комплекса, семь специализированных спортивных сооружений и один отдельно стоящий бассейн, рассказал глава Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Всего на объектах разместятся 37 бассейнов. Так, в следующем году у волейбольной школы «Ника» на Волжском бульваре, владение 8, появится спорткомплекс с бассейном. Сейчас школа не имеет собственного здания, а занятия проводятся в разных спортзалах. В проекте будут использовать витражное остекление, цветовое решение витражного профиля и оттенок остекления будут гармонично сочетаться с прочими фрагментами фасадов.

ФОК с бассейном построят в Чертанове Центральном на улице Чертановская, владение 45. Здание площадью более 3700 квадратных метров будет четырех этажным, здесь расположатся бассейн для оздоровительного плавания с ванной 25×16 м и ванной 10×6 м для обучения плаванию детей, блок раздевалок, буфет, технические, бытовые и другие помещения.

Спорткомплекс площадью более 21 тысячи квадратных метров расположится напротив здания ТПУ на пересечении улиц Покровская и Рождественская в районе Некрасовка. В его состав войдет 12 функциональных зон. Кроме тренировок, здесь будут проводить соревнования районного и межрайонного уровня. Кроме того, в здании планируется разместить залы для экстремальных видов спорта, хореографии и ритмической гимнастики, а также зал единоборств.

В 2022 году завершится реконструкция футбольного стадиона спортшколы олимпийского резерва «Москвич» Москомспорта на Волгоградском проспекте, дом 46/15. Проект реконструкции включает создание секторов для прыжков с шестом, обычного и тройного прыжка в длину, прыжков в высоту, бега с препятствиями, а также легкоатлетическое ядро. В подтрибунном пространстве разместят стрелковую галерею.

Бассейн построят и для Училища олимпийского резерва № 4 имени А. Я. Гомельского» Москомспорта на улице Лескова, дом 25а. В комплексе запланировано размещение бассейна 25×16 метров, тренажерного зала, а также игрового универсального зала. Кроме того, при спортивных залах предусмотрены раздевалки с душевыми и санузлами, а также тренерские и инвентарные.

ФАКТЫ

90 процентов составляет готовность футбольного поля с инфраструктурой на улице Паустовского, владение 6, корпус 2, в Ясеневе. Трибуны здесь будут вмещать около 500 зрителей. До конца ноября завершат все строительно-монтажные работы с учетом благоустройства территории, а также пусконаладочные работы. Предусмотрено размещение 30 машиномест, которые будут расположены на 4 отдельных площадках.

Новые трибуны футбольного поля стадиона «Москвич» на Волгоградском проспекте рассчитаны на 4190 мест для зрителей, разбиты на 5 секторов круглой формы, каждый окрашен в один из цветов олимпийских колец. Внутренняя часть навеса трибун облицована зеркальными кассетами. Реконструкцию планируется завершить в первом квартале 2022 года. Это один из самых масштабных проектов обновления городских спортобъектов. Здесь можно будет и тренироваться, и проводить массовые соревнования, а также мероприятия городского масштаба по футболу и легкой атлетике.