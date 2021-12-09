«Лучше следовать инструкциям»: глава департамента горимущества Максим Гаман ответил на вопросы москвичей

Фото: Личный архив Максима Гамана

Жилищные вопросы беспокоят время от времени каждого. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман ответил на некоторые из них.

Мария Сидорова, житель района Тверской:

— Хочу встать на жилищный учет. Где и как получить справку о наличии или отсутствии жилых помещений, право собственности на которые зарегистрированы до 1998 года?

— При принятии граждан на жилищный учет или при перерегистрации учетных дел очередников Департамент должен располагать информацией о наличии или отсутствии у граждан прав собственности на жилые помещения с 11.07.1991 по настоящее время.

В период до 1998 года полномочия по регистрации прав собственности на объекты недвижимости в России были возложены на территориальные отделения бюро технической инвентаризации (БТИ). Если в этот период вы проживали в Москве, Департамент сам получит сведения о правах до 1998 года, зарегистрированных на территории Москвы. Если же вы получали жилье в другом регионе, то получить эти документы придется самостоятельно.

Семен Караулов, житель района Новые Черемушкия:

—В 1990-е годы я приватизировал квартиру. Могу ли я повторно принять участие в приватизации жилья?

— Каждый гражданин имеет право на приобретение в собственность бесплатно, в порядке приватизации, жилого помещения в государственном жилищном фонде социального использования только один раз. Но есть несколько исключений. Например, несовершеннолетние, ставшие собственниками занимаемого жилого помещения в порядке приватизации, сохраняют право на бесплатную приватизацию жилья после достижения ими 18 лет. Кроме того, в случае если договор передачи был признан недействительным по решению суда и в отношении жилья применены последствия недействительности сделки, право на приобретение помещения в собственность бесплатно в порядке приватизации восстанавливается.

Для всех остальных, использовавших однажды свое право на бесплатное получение жилья в собственность, в том числе добровольно отказавшихся от нее путем деприватизации, продажи или дарения, — повторная приватизация квартиры невозможна.

Кристина Козубова, житель района Алтуфьевский:

— Я потеряла документ на приватизацию квартиры. Как получить новый?

— При утере документа на приватизацию квартиры возможно получить дубликат (копию) правоустанавливающего документа. Существует два способа восстановления документа. Все зависит от того, когда происходила приватизация жилого помещения. Если приватизация была зарегистрирована до 31 января 1998 года, то копию можно получить, обратившись в Департамент городского имущества через портал mos.ru. Нужно заполнить электронную форму для услуги «Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 г. правах на объекты жилищного фонда».

Если приватизация была зарегистрирована после 31 января 1998 года, то дубликат можно получить в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, обратившись в «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг».

Иван Суворов, житель района Басманный:

— Слышал, что можно получить субсидию на улучшение жилищных условий. Как это сделать?

— Да, такая возможность есть. Этим правом обладают жители города Москвы, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий до 01.03.2005, выбравшие данный вид обеспечения и успешно прошедшие перерегистрацию учетного дела, в результате которой не выявлены обстоятельства, препятствующие рассмотрению вопроса улучшения жилищных условий.

В случае согласия семьи очередников на субсидию издается распорядительный документ о предоставлении денежных средств, после чего выдается сертификат со сроком действия шесть месяцев со дня издания распоряжения. Гражданину, указанному первым в распоряжении о предоставлении субсидии, нужно открыть именной блокированный целевой счет (ИБЦС) в банке, на который будут зачислены средства субсидии.

После подбора жилого помещения необходимо предоставить пакет документов на приобретаемое жилое помещение и, если квартира (жилой дом) соответствует условиям предоставленной субсидии, деньги с ИБЦС гражданина будут перечислены на счет продавца. Кстати, с использованием субсидии можно приобрести несколько объектов, например, две квартиры или квартиру и жилой дом.