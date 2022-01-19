Завершается строительство новой станции диаметра

Электромонтажник Иван Панкратов протягивает кабель во время строительных работ на станции «Минская» МЦД-4 / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

19 января начался финальный этап строительства станции «Минская» будущего МЦД-4. Там стартовали отделочные работы.

Железнодорожники трудятся на станции круглосуточно. Работа кипит. Начали устанавливать окна, эскалаторы, завершают прокладывать проводку...

— Ежедневно на объекте 150 строителей, — отмечает руководитель проекта подрядной организации Алексей Алексеев. — Процесс не останавливается ни на минуту.

Алексеев добавил, что за полтора года с начала строительства здесь сделали многое. В частности, проложили железнодорожные пути через Минскую улицу.

— Проведена ювелирная работа. Дело в том, что во время прокладки путей движение на Минской улице не прекращалось, — с гордостью говорит Алексей Алексеев. — Каждая арочная конструкция путепровода 55 метров длиной. Их собирали по новой технологии: складывали, как пазлы. Каждую деталь присоединяли к другой с помощью специальных «защелок». Общий вес металлических конструкций составляет 1,5 тысячи тонн.

Станция уже практически готова встречать пассажиров. Ее общая длина — 270 метров. Над платформами оборудован навес, который защитит москвичей, ожидающих поезд, от снега и дождя. А еще на платформах установлено энергоэффективное светодиодное освещение. Здесь уже появилось и электронное табло с расписанием электричек.

— Основная работа уже позади, осталась только отделка станции. Нужно не подвести и сдать все вовремя, — говорит электромонтажник Иван Панкратов, проверяя работу эскалатора.

По словам заместителя руководителя комплекса информирования Московских центральных диаметров Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Владимира Зайченко, станция «Минская» ежедневно будет принимать около 8,5 тысячи пассажиров, а к 2025 году из-за расширения транспортных узлов показатель должен увеличиться в два раза. На МЦД-4 будет 18 пересадок. По прогнозам, этим диаметром будут пользоваться примерно 160 миллионов человек в год.

— Мы продолжаем объединять различные виды транспорта. Мобильность — важная составляющая жизни, — говорит Владимир Зайченко.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Петровичев, заместитель начальника Московской железной дороги по строительству:

— Станция «Минская» должна открыться в марте 2022 года. Ее площадь составляет 740 квадратных метров. Для удобства маломобильных граждан в вестибюле предусмотрена касса с заниженным окном, а также санитарная комната. Пересадка на метро будет организована по принципу «сухие ноги». Для этого там установили навес длиной 20 метров. Переход со станции МЦД на метро будет занимать всего несколько минут.