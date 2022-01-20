Снег — не помеха: как происходит выявление самостроя с помощью квадрокоптеров зимой

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Любая смена сезона кардинально меняет общую атмосферу и внешний облик города: особенно яркие визуальные преображения приносит зима. Снежные шапки и припорошенная земля преломляет городскую геометрию, видоизменяя, а то и вовсе скрывая с высоты птичьего полета часть зданий и построек. Но для Госинспекции по недвижимости, которая круглый год активно борется с самостроем на территории столицы, зима не является преградой. Бдительные беспилотники, состоящие на службе ведомства, не снижают темпов работы в течение всего холодного сезона — ни одно нарушение в границах Москвы не скроется от виртуозных коптеров.

И в зной, и в стужу

Квадрокоптеры являются давними и надежными помощниками контрольного ведомства в выявлении признаков самовольного строительства, самозахвата территории и других нарушений в земельно-имущественной сфере.

Самым благоприятным сезоном для облета считается поздняя осень и ранняя весна, когда на деревьях отсутствует листва, обычно препятствующая обзору: в это время все объекты города видны как на ладони.

Однако работа воздушного патруля полным ходом идет и зимой: при соблюдении важного требования — отсутствия осадков на момент облета. Низкие температуры и снежный покров на объектах не являются препятствием для выявления признаков нарушений. Для того чтобы зафиксировать даже низкую постройку под шапкой снега, достаточно снять заданный объект с разных ракурсов — благодаря маневренности коптеров это не составляет труда. Пожалуй, единственное ограничение — сокращение светового дня, но для сохранения темпов обследования территории пилоты летательных аппаратов просто увеличивают количество вылетов.

Что касается технических нюансов, то если в теплое время года беспилотники взмывают с земли, то зимой — с заранее подготовленной расчищенной от снега площадки.

— Квадрокоптеры сохраняют рабочий режим при температуре до минус 15 градусов. С учетом того, что зимы в Москве редко бывают суровыми, этого вполне достаточно для осуществления вылетов. Также можно с уверенностью сказать, что «выносливость» беспилотников позволила не только продолжить мониторинг Москвы в стандартном режиме, но и сократить количество выходов наших инспекторов в холодные дни, — рассказал начальник контрольного ведомства Владислав Овчинский.

Немного цифр

Парк квадрокоптеров Госинспекции насчитывает 25 аппаратов различного размера и назначения, они полностью инспектируют Москву с воздуха три раза в год. В зависимости от модели часть беспилотных летательных аппаратов, помимо обычной фото- и видеосъемки, проводит высокоточные измерения площадных и высотных характеристик объектов. Другая часть квадрокоптеров оснащена навесным лазерным сканирующим оборудованием и применяется для построения 3D-модели объектов города.

Беспилотные летательные аппараты ведомства оснащены высокочувствительной камерой, разрешение которой в формате 4К составляет 3840 Х 2160 пикселей. Только за 2021 год объем полученных с воздуха фото- и видеоматериалов достиг четырех терабайтов.

На сегодняшний день уже свыше 51 процента земельно-имущественных нарушений (строительные работы на участках, не предназначенных для строительства, незаконная реконструкция, самозахват территории и другие) в столице выявляются квадрокоптерами. Для сравнения: в 2020 году на их долю приходилось лишь порядка 13 процентов.

Только за прошедший декабрь было обследовано 800 квадратных километров территории Москвы.

Работа в связке: дроны, нейросети и алгоритмы

Высокие технологии, используемые для выявления нарушений, не ограничиваются квадрокоптерами. После получения массива фото- и видеоснимков их обрабатывает не человек, а нейронные сети, разработанные совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы. Госинспекция по недвижимости их использует с 2020 года. Так, нейросети умеют в автоматизированном режиме выявлять строительные работы в любое время года, причем не только в стадии активных строек, но и на этапе парковки строительной техники и ограждений. К слову, как раз наличие техники, расчищенной от снега площадки и присутствие рабочих на участках, возведение капитальных объектов на которых не предусмотрено, являются косвенными признаками ведения незаконных строительных работ.

Применение нейронных сетей для анализа снимков с беспилотных летательных аппаратов стало значительным прорывом в выявлении признаков нарушений: они способны проверить до сорока тысяч фото за час.

Окончательное заключение о наличии нарушения после отработки нейронных сетей принимается инспектором ГИН.

Нарушения в городе: обнаружить и пресечь

Благодаря возможности воздушного мониторинга недвижимости и общественных пространств в Москве удается не только контролировать законность их использования, но и предупреждать нарушения, фиксируя их на начальном этапе.

Нарушители должны понимать: с высоты птичьего полета даже самые сложные и труднодоступные территории столицы легко просматриваются. И что особенно важно: ни зима, ни погодные условия не являются тому помехой.