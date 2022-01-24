Решение по «квадратам»: какие технологии используют при строительстве домов по реновации

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

24 января, в понедельник, в столичном Стройкомплексе озвучили планы по программе реновации на этот год. В 2022-м в Москве планируется ввести в эксплуатацию порядка полутора миллионов квадратных метров жилья и начать переселение 40 тысяч жителей. Какие современные технологии используются в новостройках, чего ждать тем, кто покидает старые пятиэтажки, выясняла «Вечерняя Москва».

Экспериментальные объекты

При проектировании новостроек по программе реновации уже применяются технологии информационного моделирования (английская аббревиатура этого термина — BIM. — «ВМ»). Такие дома в настоящее время возводят в двух районах Москвы. Как пояснили в столичном Стройкомплексе, информационная модель домов включает разделы архитектурных и конструктивных решений, тепломеханической части, сетей связи, вентиляции и кондиционирования, отопления, водоснабжения и водоотведения, пожаротушения, электроснабжения и электроосвещения.

— Дома по программе реновации — это современные новостройки, которые проектируются и строятся с учетом всех современных технологий и подходов, доступных сейчас в отрасли. В частности, мы смогли в этом убедиться на примере возводимых домов в рамках программы реновации на Судостроительной улице и на Открытом шоссе, — сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин. — При их проектировании применялись технологии информационного моделирования. В дальнейшем, при реализации программы, эта практика будет применяться на постоянной основе.

Программа реновации жилого фонда стала самым масштабным проектом по расселению морально устаревшего жилья не только в столице, но и во всей России. Главная ее задача не просто построить новые дома вместо старых, а качественно улучшить городскую среду. Так, в новых кварталах появятся широкие тротуары, велодорожки, детские площадки, тренажеры, территории для отдыха и многое другое. Сегодня в рамках программы в городе строятся десятки социальных объектов. Но самое важное — внедрить современные технологии при создании новых микрорайонов. Помогут в этом информационные модели. Напомним, 5 марта 2021 года председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление № 331, согласно которому с 1 января 2022 года все объекты, строящиеся за счет средств бюджетной системы страны, должны реализовываться с использованием ТИМ-технологий — информационного моделирования (аналог BIM-моделирования.— «ВМ»).

— Благодаря использованию BIM-модели может быть значительно повышено качество проектирования. Так, принципиальный момент — исключение коллизий и более корректный подсчет строительных объемов. Все это серьезно влияет на срок реализации проектов, включая процесс согласования и доработок, — подчеркнули в столичном Стройкомплексе.

Кроме того, технологии BIM-моделирования являются комплексными и охватывают не только процессы проектирования и строительства, но и эксплуатацию новых объектов. Городские власти поясняют: таким образом практика применения технологий информационного моделирования в рамках программы реновации будет расширяться.

— Это позволит ускорить проектирование и строительство домов, а значит, и реализацию всей программы, — добавили в московском ведомстве.

Секрет успеха

Генеральный директор научно-проектного центра «Развитие города», кандидат технических наук Илья Кевский поясняет: современные информационные модели помогают объединить работу большого количества специалистов, а значит, и усовершенствовать проект.

— Инженерные коммуникации, общий конструктив здания, абсолютно все решения укладываются в объемную модель, открыть в специальной программе которую может каждый задействованный в проекте специалист, — рассказывает эксперт. — На компьютерах можно расставить стены, посмотреть варианты планировочных решений, проложить коммуникации и сделать это так, чтобы будущим новоселам они не мешали, ими было удобно пользоваться. Каждая деталь в объемной информационной модели займет свое место — вплоть до малейшего винтика.

Использование информационных моделей еще на этапе проектирования новостройки позволит избежать в будущем коллизий при строительстве жилого дома. Секрет успеха эксперт видит в детальной проработке каждого узла дома — от общих инженерных коммуникаций до разводки сетей в каждой квартире. При этом проект будет выполняться четко на местах — любые изменения в ходе строительства необходимо вносить в информационную модель.

— BIM-моделирование предполагает более кропотливую работу, нежели двухмерный проект на бумаге, — продолжает Олег Киевский. — Специалисты будут подбирать все детали дома: от толщины стен до цвета фасадов.

При этом использование информационной модели позволит добиться сокращения сроков реализации проекта. Эксперты отмечают: это достигается за счет оптимизации технологических процессов. Например, если раньше при смене материала и цвета фасада требовался подробный перерасчет всей расходной части проекта, то теперь это можно сделать «на автомате» за несколько секунд.

Еще один эффект от применения BIMтехнологий — экономия средств. В информационной модели еще на этапе проектирования закладываются траты на конкретные материалы. При строительстве можно будет заранее закупать те же трубы, бетон, арматуру, отделку и прочее. Это позволит сэкономить бюджетные средства. Это важный момент для всей отрасли, так как в последние полтора года на рынке наблюдается серьезный рост цен на стройматериалы.

— При применении информационных технологий будет меньше простоя на стройках, — говорит Илья Киевский. — К примеру, на каком-то этапе строителям с обычным проектом приходится менять стройматериалы, так как их не было в наличии у поставщиков. Бюджетный проект в таком случае предполагает проведение новой экспертизы. На площадке работы приостанавливаются. Так теряются деньги. Информационное моделирование позволит избежать таких ситуаций.

Однако требуются настройки всех систем, начиная от подбора квалифицированных кадров до отработки технологий на местах.

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Работа с кадрами

И здесь особым вопросом встает подбор квалифицированных кадров. Эксперты отмечают — смену необходимо растить.

— Заказчикам на стройках Москвы, финансируемых за счет бюджетных средств, необходимо обучать специалистов работе с проектами, где используются технологии информационного моделирования, — сообщил первый заместитель руководителя столичного Департамента градостроительной политики Олег Рындин. — Мы тесно взаимодействуем с ведущими вузами, осуществляющими подготовку специалистов, как студентов, так и сотрудников организаций Стройкомплекса.

По его словам, выстроена система взаимодействия с университетом Минстроя в части дополнительного профессионального образования. Также поддерживается сотрудничество с Московским государственным строительным университетом.

Помимо этого, необходимо системно обучать специалистов, работающих в структурах заказчика по бюджетным стройкам в Москве.

— Сейчас есть программы, которые готовят кадры, но зачастую им не хватает опыта конкретного проектирования. Здесь необходимо сочетание знаний в области архитектуры, строительства и IT-технологий, — добавил Рындин.

Другим вопросом станет применение информационных моделей на практике. Прорабы должны открыть планшет и уметь читать информационную модель, объясняя строителям, что необходимо делать.

— Мы обучаем начальников участков и ответственных в сфере строительства, — отмечает в свою очередь Илья Киевский. — На стройке важно не только дать информационную модель, но и составить календарный план выполнения каждого этапа работ.

Для этого необходимо выбрать отдельное программное обеспечение, которое свяжет информационную модель и выполнение работ по календарному плану.

Столичные власти отмечают: сейчас главной задачей остается создание центров компетенций по ТИМ во всех органах исполнительной власти города, причастных к строительству и эксплуатации зданий и сооружений.

Следующий этап

Оценить внедрение BIM-технологий при сооружении домов по программе реновации еще предстоит. Возведение четырехсекционного здания на 110 квартир на Судостроительной улице планируется завершить через год.

— На примере новостройки на Судостроительной мы намерены обкатать весь технологический цикл — от проектирования до ввода жилого объекта в эксплуатацию с использованием BIM, — отметил Сергей Левкин.

По его словам, предстоит выполнить глубокий анализ всего опыта, полученного в ходе эксперимента. Это касается организации взаимодействия всех структур органов исполнительной власти, участвующих в реализации инвестиционно-строительных проектов, которые строятся за счет средств бюджета.

В планах московских властей сделать обязательным применение BIM-технологий при проектировании социальных, культурных, спортивных и образовательных объектов, возводимых за счет городского бюджета.

Следующим после внедрения BIM этапом цифровизации строительной отрасли может стать параметрическое проектирование. Тогда компьютерные алгоритмы смогут самостоятельно составлять проект целого района.

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5175 домов. Общая мощность всех 534 стартовых площадок на данный момент достигла 8,5 миллиона квадратных метров. Сейчас в Москве ведется строительство 157 объектов площадью 2,6 миллиона «квадратов». Кроме того, в проектировании находятся еще 184 объекта мощностью 3,4 миллиона «квадратов».

РЕПЛИКА

Наращиваем объемы строительства Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

— Программа реновации продолжает набирать обороты. В 2021 году в столице введено больше жилья по программе реновации, чем за предыдущие три года ее реализации. Так, было сдано в эксплуатацию 84 дома — это 1,2 миллиона квадратных метров жилья. Всего же на данный момент построено 176 жилых домов общей площадью 2,3 миллиона квадратных метров, из них передано под заселение 149 новостроек.

В этом году мы планируем еще нарастить объемы и построить около полутора миллиона «квадратов». Расселить планируется порядка 40 тысяч москвичей. Участники реновации, переезжающие в современные квартиры, в целом очень довольны. Программа выполняется по графику. В ближайшие 15 лет нам нужно расселить и снести 5173 дома. Задача серьезная! При этом мы постоянно ищем стартовые площадки. Их, напомню, во всех районах реновации уже 534, и список будет постоянно дополняться.

В работе сейчас более 300 объектов, половина из которых проектируется. При этом мы смотрим на то, чтобы здания имели свою индивидуальность, подходили микрорайонам, вписываясь в окружающую застройку. Все квартиры получают отделку по высокому стандарту. Есть и специальные квартиры, адаптированные для инвалидов.

Планы в городе большие. До конца 2024 года мы в общей сложности организуем переселение более 200 тысяч человек. Для этого в планах города к концу 2024 года обеспечить ввод в эксплуатацию 7,6 миллиона «квадратов». Чтобы выполнить задуманное, уже сейчас для волнового переселения подобраны стартовые площадки с градостроительным потенциалом в 8,4 миллиона «квадратов».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Валерий Теличенко, президент НИУ МГСУ, председатель общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации:

— Программа реновации — уникальный, социальный проект, который улучшит качество жизни более миллиона москвичей. Преимущества реновации уже ощутили десятки тысяч горожан, переехав из старых домов в более просторные и полностью готовые для проживания квартиры.

Георгий Кузин, управляющих консалтинговым агентством:

— Результаты программы реновации уже сегодня можно считать серьезным достижением для города. Количество включенных в нее адресов увеличивается, и, судя по цифрам этого года, есть все основания полагать, что и дальше московские власти смогут поддерживать необходимую скорость ввода новых домов для переселения москвичей в более комфортные жилищные условия.

Евгения Муринец, директор института градостроительной политики Urban Policy Institute, советник президента Союза архитекторов России:

— Ввод в этом году и запланированные показатели до 2024-го — это внушительные цифры. А учитывая, что закон по реновации столичного жилфонда был принят в конце 2017 года, то масштаб поистине впечатляет! Важно и то, что новое жилье соответствует всем современным стандартам. Кстати, этот термин был недавно закреплен в федеральном законе, а разработанными нормативами руководствуются уже сейчас, реализуя проекты по программе реновации в Москве.

Анна Курбатова, вице-президент института градостроительного и системного проектирования:

— Планировочная структура, функциональное зонирование и оборудование площадок вокруг домов по реновации учитывают потребности населения в обновляемых микрорайонах. Причем их обустройство ведется на перспективу. А если взять первые нежилые этажи новостроек — экономически активный уровень города, — то сегодня они помогают развитию малого и среднего бизнеса.