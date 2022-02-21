Как работают коммунальные службы Москвы во время непогоды

Специалист ГУП «Мосводосток» Александр Гуров готовит спецтехнику к очистке водоприемного колодца: сначала его прочистят водой под давлением, а затем откачают воду и ил с помощью специального насоса / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Мощный циклон вместе с оттепелью принес в Москву дожди. Поэтому накануне выходных городские службы перешли в режим повышенной готовности.

В столице потеплело, однако осадки, судя по всему, заканчиваться не собираются. Так, в конце прошлой недели на смену снегопадам в Москву пришли дожди и мокрый снег. Для коммунальных служб города это сложное время: днем тепло, все тает, ближе к ночи температура опускается ниже нуля и вода начинает подмерзать. Поэтому все городские службы перевели в режим повышенной готовности.

— На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями, — сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Специалисты Мосводостока по всему городу продолжают заниматься очисткой водоприемных решеток и ливнестоков, следят за подтоплениями, отрабатывают заявки жителей на их устранение.

— С приходом в Москву циклона бригады Мосводостока работают в регламентном режиме, осуществляют очистку водосточных решеток для прохождения талых вод и осадков в ливневую сеть, — рассказывает мастер аварийно-восстановительных работ ГУП «Мосводосток» Андрей Кудрявцев.

Прочищают ливневки с помощью специальной машины. Водой под давлением промывают колодец и трубу. Одновременно с этим работает насос, вытягивающий из колодца размытый снег и мусор.

Февраль 2022 года может войти в пятерку самых теплых за последние 140 лет. «Мартовская» погода продлится до конца месяца. Тем не менее погоду в столице вряд ли можно назвать приятной. Когда на улице ветер, дождь, мокрый снег и скользко, и водителям, и пешеходам нужно быть особенно осторожными.

В Главном управлении МЧС России по Москве водителей призвали избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений, а также парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам рекомендовали обходить подальше рекламные щиты и шаткие конструкции.

В Комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что в городе приняты все необходимые меры для защиты от порывов ветра сооружений жилых домов и нежилого фонда, транспортных и торговых объектов, а также строящихся конструкций.

Когда природа не в настроении, лучше по возможности пересидеть ее капризы дома с чашкой горячего чая.

— Просим горожан при ухудшении погодных условий воздержаться от пребывания на улице, а если это необходимо, быть внимательными, — говорится в сообщении пресс-службы Комплекса городского хозяйства Москвы.

Несмотря на пришедшую оттепель, настоящей ранней весны синоптики в Москве пока что не прогнозируют. За зиму в столице выпало очень много снега. Сейчас он тает, однако это также влияет на температуру воздуха. Пока весь снег не исчезнет с улиц, настоящее весеннее тепло в город не придет.

СПРАВКА

Сообщить о скоплениях воды можно в диспетчерскую службу Мосводостока по телефону 8 (495) 657-87-03. Если затоплена территория около дома, можно обратиться в управу района, в единый диспетчерский центр по телефону 8 (495) 539-53-53, подать жалобу через портал «Наш город» или позвонить на горячую линию Объединения административно-технических инспекций (499) 264-96-81.