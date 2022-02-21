Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Как работают коммунальные службы Москвы во время непогоды

Алексей Хорошилов

Город
Как работают коммунальные службы Москвы во время непогоды
Специалист ГУП «Мосводосток» Александр Гуров готовит спецтехнику к очистке водоприемного колодца: сначала его прочистят водой под давлением, а затем откачают воду и ил с помощью специального насоса / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Мощный циклон вместе с оттепелью принес в Москву дожди. Поэтому накануне выходных городские службы перешли в режим повышенной готовности.

В столице потеплело, однако осадки, судя по всему, заканчиваться не собираются. Так, в конце прошлой недели на смену снегопадам в Москву пришли дожди и мокрый снег. Для коммунальных служб города это сложное время: днем тепло, все тает, ближе к ночи температура опускается ниже нуля и вода начинает подмерзать. Поэтому все городские службы перевели в режим повышенной готовности.

— На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями, — сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Специалисты Мосводостока по всему городу продолжают заниматься очисткой водоприемных решеток и ливнестоков, следят за подтоплениями, отрабатывают заявки жителей на их устранение.

— С приходом в Москву циклона бригады Мосводостока работают в регламентном режиме, осуществляют очистку водосточных решеток для прохождения талых вод и осадков в ливневую сеть, — рассказывает мастер аварийно-восстановительных работ ГУП «Мосводосток» Андрей Кудрявцев.

Прочищают ливневки с помощью специальной машины. Водой под давлением промывают колодец и трубу. Одновременно с этим работает насос, вытягивающий из колодца размытый снег и мусор.

Февраль 2022 года может войти в пятерку самых теплых за последние 140 лет. «Мартовская» погода продлится до конца месяца. Тем не менее погоду в столице вряд ли можно назвать приятной. Когда на улице ветер, дождь, мокрый снег и скользко, и водителям, и пешеходам нужно быть особенно осторожными.

В Главном управлении МЧС России по Москве водителей призвали избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений, а также парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам рекомендовали обходить подальше рекламные щиты и шаткие конструкции.

В Комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что в городе приняты все необходимые меры для защиты от порывов ветра сооружений жилых домов и нежилого фонда, транспортных и торговых объектов, а также строящихся конструкций.

Когда природа не в настроении, лучше по возможности пересидеть ее капризы дома с чашкой горячего чая.

— Просим горожан при ухудшении погодных условий воздержаться от пребывания на улице, а если это необходимо, быть внимательными, — говорится в сообщении пресс-службы Комплекса городского хозяйства Москвы.

Несмотря на пришедшую оттепель, настоящей ранней весны синоптики в Москве пока что не прогнозируют. За зиму в столице выпало очень много снега. Сейчас он тает, однако это также влияет на температуру воздуха. Пока весь снег не исчезнет с улиц, настоящее весеннее тепло в город не придет.

СПРАВКА

Сообщить о скоплениях воды можно в диспетчерскую службу Мосводостока по телефону 8 (495) 657-87-03. Если затоплена территория около дома, можно обратиться в управу района, в единый диспетчерский центр по телефону 8 (495) 539-53-53, подать жалобу через портал «Наш город» или позвонить на горячую линию Объединения административно-технических инспекций (499) 264-96-81.

Читайте также:
коммунальщики Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Все мнения
О проекте