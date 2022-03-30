Самый зеленый городской округ бережно благоустроят

Проект благоустройства зеленой территории в микрорайоне 5а в районе Савелки ЗелАО / Фото: Stroi.mos.ru

30 марта мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге рассказал о планах по благоустройству Зеленограда. Масштабные работы в рамках программы «Мой район» там пройдут в несколько этапов.

По словам главы города, в этом году в Зеленограде будут реализованы сразу несколько крупных проектов по благоустройству.

— В районе Савелки планируем сделать общественное пространство на пересечении Московского проспекта и Никольского проезда, — поделился планами Сергей Собянин. — Территория пользуется большой популярностью у зеленоградцев: прихожан Никольского храма, посетителей Никольского кладбища и жителей 5-го микрорайона.

В рамках проекта, уточнил мэр, будет благоустроена площадка возле памятника воинам Красной армии, погибшим в боях за Москву осенью — зимой 1941 года. Кроме того, между кладбищем и общественным пространством установят ограждение, проложат дорожки. Обновят и дорожное покрытие, ведущее к храму. А на площадке, где когда-то была платная автостоянка, сделают бесплатную перехватывающую парковку на 254 места с удобным въездом со стороны Никольского проезда и выходом к автобусной остановке.

— Также в Савелках приведем в порядок зеленую территорию площадью 1,7 гектара по берегам реки Ржавки в микрорайоне 5а, — добавил глава города. — Это место притяжения жителей МЖК «Зеленоград», построенного в конце прошлого века. Однако территория не очень уютная, с вытоптанными тропинками, без освещения и организованных мест отдыха.

Рабочие проведут там бережное благоустройство, что позволит, с одной стороны, сохранить этот уголок природы, а с другой — раскрыть его рекреационный потенциал.

— Проект планируется реализовать в два этапа, — уточнил мэр.

Так, в этом году укрепят откосы, обустроят подпорные стенки, пирс, мостики, лестницы и водоотводящие лотки. Чтобы разнообразить досуг жителей, будут проложены пешеходные дорожки, установлены опоры освещения и малые архитектурные формы (МАФ).

— Зелени станет больше за счет высадки новых деревьев, устройства цветников и рулонного газона. Ребятишек порадует новая детская площадка, — написал он.

Благоустройство затронет и район Матушкино. Там власти сделают более комфортной зону отдыха «Березовая роща».

— Это естественный лесной массив, сохранившийся при застройке района. В 1960-е годы здесь подсаживали новые деревья, вместе с которыми выросло несколько поколений зеленоградцев, — рассказал Сергей Собянин. — Парк довольно ухоженный — надо только отремонтировать дорожки, газоны и детскую площадку, добавить лавочки, заменить светильники.

В Старом Крюкове масштабные работы проведут на «Аллее вязов» в 9-м микрорайоне вблизи корпусов № 905, 906, 908, 909, 918, 919.

— Это пешеходная зона с двумя основными прогулочными дорожками, разделенными газоном. Оживленное место, которое нуждается в благоустройстве. МАФы требуют замены, дорожно-тропиночная сеть — реконструкции, а зеленые насаждения — санитарной очистки, — отметил Сергей Собянин.

Он добавил, что в соседнем Крюкове преобразится бульвар в 15-м микрорайоне. А еще будут благоустроены четыре школьные территории.

— Благодаря реализации этих проектов самый зеленый округ Москвы станет еще более комфортным и уютным, — подчеркнул мэр.

КСТАТИ

Вчера мэр Москвы принял участие в селекторном совещании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по экономическим вопросам и противодействию распространению коронавирусной инфекции. В ходе встречи он проинформировал членов рабочей группы о принятых решениях по повышению устойчивости экономики и социальной сферы субъектов Российской Федерации, рассказал о конкретных решениях.