Минуя центр столицы: каким будет нового Московский скоростной диаметр

Вид на одну из развязок на Московском скоростном диаметре / Фото: АГН «Москва»

Cегодня в столице ведутся строительство и реконструкция около 220 километров дорог по проекту нового Московского скоростного диаметра (МСД), который появится при объединении Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд. Эта цифра учитывает не только длину основного хода единого скоростного диаметра, но и объемы строительства расположенной рядом улично-дорожной сети. Эксперты высказались о необходимости создания МСД в городе.

Связать районы магистралью

Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

Готовность скоростной магистрали, которая объединит Юго-Восточную и Северо-Восточную хорды, оценивается на 62 процента. С ее открытием в столице появится современная трасса, предназначенная для скоростного транзитного движения машин. По своим масштабам скоростной диаметр будет сопоставим с крупнейшими городскими магистралями — Московской кольцевой автодорогой и Третьим транспортным кольцом.

Сейчас строительство скоростного диаметра разделено на два строящихся участка: от Бусиновской развязки до трассы М12 «Москва — Нижний Новгород — Казань» и от шоссе Энтузиастов до автомобильной дороги «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе». Завершить реализацию проекта планируется в конце следующего года.

Первый участок протяженностью 40 километров готов на 82 процента. На нем — на отрезке от Московской кольцевой автодороги до шоссе Энтузиастов — уже открыта самая длинная эстакада в Европе длиной 2,5 километра.

Формирование первого участка единого скоростного диаметра от Бусиновской до Косинской развязки планируется завершить до конца года. Так, планируется завершить строительство восьми километров дорог на участке будущего скоростного диаметра от транспортной связки с Северо-Западной хордой до Дмитровского шоссе. В состав участка входят две эстакады: эстакада основного хода от Алтуфьевского шоссе до Дмитровского шоссе и съезд с проспекта Мира на Северо-Восточную хорду в сторону Сельскохозяйственной улицы, а также два моста — через реки Лихоборка и Яуза и пешеходного перехода в районе станции МЦК «Ботанический сад».

Сейчас на участке от Бусиновской развязки до Дмитровского шоссе и от Алтуфьевского шоссе до Косинской развязки уже построены 72 искусственных сооружения и 17 пешеходных переходов.

Открытие дорожного движения от транспортной связки с Северо-Западной хордой до Дмитровского шоссе позволит завершить формирование участка единого скоростного диаметра на северо-востоке столицы, который соединит между собой такие крупные магистрали. Значительно улучшится транспортная связь 26 районов города, в которых проживают 2,5 миллиона человек.

Второй участок Московского скоростного диаметра протяженностью 28 километров построен на 42 процента.

Единый скоростной диаметр, который протянется от Симферопольского шоссе до трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург», пройдет через шесть округов Москвы: Северный, Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточный, Южный и Юго-Западный, улучшив связность 44 столичных районов с населением более 4,5 миллиона человек. Благодаря тому, что магистраль на всем своем протяжении будет бессветофорной, автомобилисты смогут значительно экономить время в пути — от 10 до 50 минут в зависимости от расстояния и времени суток.

Фото: АГН «Москва»

От шума защитят экраны

Александр Шумский, руководитель проекта «Пробок.нет»:

Магистраль, которая пройдет с одной периферии до другой — с севера на юг города, минуя центр столицы, — создаст альтернативу загруженным дорогам: Московской кольцевой автодороге и Третьему транспортному кольцу. Абсолютно уверен в том, что спрос на такую трассу будет гигантским, более того, она будет бесплатной для проезда в отличие от федеральных аналогов. Совершенно не вызывает вопросов факт ее будущей востребованности.

При этом новый диаметр предполагает достаточно высокую скорость для автомобилистов — 80–90 километров в час. Фактически альтернативы у нее не будет, за исключением Московской кольцевой автодороги. Но МКАД сейчас перегружена.

Плюсом Московского скоростного диаметра является и то, что он пройдет преимущественно по территорий промышленных зон. Совсем мало в городе участков, которые проходят вдоль жилой застройки. Однако и там столичные власти предусмотрели установку шумозащитных экранов и других организационных мероприятий, которые проводят при сооружении крупных дорог.

Например, в Бирюлеве — районе, где я живу, — Московский скоростной диаметр пройдет вдоль промзоны и железнодорожных путей. Трассировку для МСД выбрали хорошую, магистраль будет не слышна для жителей районов, через которые она пройдет.

Сам Московский скоростной диаметр станет последним глобальным проектом внутри столичной Кольцевой автодороги. По аналогии можно упомянуть и Большую кольцевую линию метрополитена — тоже мегапроект, который поставит точку в истории развития крупных направлений в городской подземке. Думаю, что подобных задумок построить новое кольцо метро больше не будет. Ведь это огромный труд тысяч и тысяч людей, результатом которого станет разгрузка центральных участков городской подземки.

Подобные проекты по созданию новых транспортных направлений решают важную задачу — связи районов вне центральной части мегаполиса. Тот же Московский скоростной диаметр объединит несколько десятков столичных районов. Еще больше территорий свяжет Большая кольцевая линия метрополитена, призванная в первую очередь создать альтернативные направления в городской подземке и возможность пересаживаться, минуя центр.

Таким образом, к концу 2023 года Москва завершит самые тяжелые стройки, сформировав высокую транспортную доступность большинства своих районов. Уже позже — в 2025–2027 годах— метрополитен придет и в другие отдаленные части нашей столицы. Такие программы тоже приняты.

Параллельно идет развитие железнодорожного транспорта, до недавнего времени считавшегося чем-то отсталым, устаревшим и непрестижным. Московские центральные диаметры стали синонимами скорости передвижения между столицей и областью. По качеству обслуживания Московские центральные диаметры сопоставимы с метрополитеном.

В целом же Москва реализует мировую практику по 15-минутной доступности любых центров притяжения.

Слева направо: директор ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» Николай Колоцей, заммэра Москвы по вопросам градполитики и строительства Андрей Бочкарев, глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов / Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Столица выбрала путь развития

Норайр Блудян, исполнительный директор транспортной ассоциации московской агломерации:

Создание Московского скоростного диаметра в городе — это необходимость. Любой мегаполис, сравнимый с Москвой, стремится на своей территории активно развивать улично-дорожную сеть. Это касается и европейских, и ряда азиатских, и американских городов. Задача — развивать транспортный каркас — для Москвы актуальна как никогда. Столица в последние десятилетия стала больше, масштабнее и активнее, привлекла миллионы людей и сотни тысяч автомобилей. Естественно, бурно развивающемуся мегаполису требуется качественная улично-дорожная сеть.

Москва — город на семи холмах, со своим центром и устройством дорог от него. В прошлом веке строились Московская кольцевая автодорога и Третье транспортное кольцо, вылетные магистрали. Увеличить их пропускную способность практически невозможно. Расширить существующие магистрали нельзя. Это обусловлено плотной городской застройкой. Именно поэтому город делает ставку на развитие улично-дорожной сети и общественного транспорта в целом.

Столице сейчас нужны новые решения по увеличению скорости на дорогах и появлению новых связей между районами. Каждый год в столице становится примерно на 100 километров дорог больше. Но здесь важно их качество. Прорывным решением властей можно назвать создание хорд и рокады, а теперь в этой структуре появится Московский скоростной диаметр. Большую его часть составят транспортные развязки и искусственные сооружения. Причина их появления — плотная застройка Москвы, необходимость создания новых связей в мегаполисе.

Бессветофорное движение, предусмотренное на Московском скоростном диаметре, даст возможность автомобилистам пересекать город с севера на юг. Причем проехать можно будет, не используя Московскую кольцевую автодорогу с ее интенсивным движением и не выезжая на Третье транспортное кольцо.

Без таких проектов, как Московский скоростной диаметр, город не сумеет преодолеть проблемы, связанные с высокой автомобилизацией, — ежегодно в столице становится больше на 100–150 тысяч машин. Из-за этого нагрузка на улично-дорожную сеть серьезно возрастает.

По аналогии с соединением столичных севера и юга можно продумать такую связку между западом и востоком, забрав таким образом с Московской кольцевой автодороги часть автопотока.

Если же остановить развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, это рано или поздно приведет к серьезным проблемам. Уверен, что Москва не пойдет по такому пути.

Фото: АГН «Москва»

Комфорт передвижения

Михаил Блинкин, российский эксперт в области организации транспортной среды и урбанистики:

Московские хорды, проекты которых сейчас активно реализуются, — давний и очень хороший замысел. Идеи их создания относятся к периоду подготовки Генерального плана столицы 1971 года.

И тогда, и сейчас главной задачей появления таких магистралей стала необходимость разгрузить центр от транспорта, исключить автомобильное сообщение между столичными районами с помощью поездок через центральную часть города.

Важное преимущество хордовых связей — это возможность их выхода за пределы города. Как бы хороша ни была система автомобильных колец, которой раньше отдавали предпочтение, они все равно проходят в самом мегаполисе. Хорды же по сравнению с кольцами обладают лучшим транспортным планированием.

Соединение двух хорд — Северо-Восточной и Юго-Восточной — даст столице новую скоростную магистраль. Благодаря вводу бессветофорной трассы отдаленные районы Москвы получат надежную дорожную корреспонденцию, не связанную ни с Третьим транспортным кольцом, ни с Московской кольцевой автодорогой.

Оттягивание напряжения с этих загруженных направлений — уже замечательный результат и в то же время важная составляющая грандиозной программы транспортного развития Москвы, которую реализует правительство Сергея Собянина. Ее результаты активно обсуждаются на международном уровне, а московские проекты считаются самыми масштабными в Европе, реализацию которых мы наблюдали за последние 11 лет.

Появление в транспортной модели столицы новой скоростной трассы значимо для всего города в целом. С открытием Московского скоростного диаметра эксперты будут следить, какое количество людей предпочтет эту магистраль другим, более привычным путям.

Уверен, что значительное количество людей воспользуется новой автомобильной трассой. Выводы будут сделаны, когда мы получим первые статистические данные, уже после открытия скоростной магистрали.

Конечно, появление Московского скоростного диаметра — только часть масштабной программы по дорожному развитию столицы. В транспортный каркас отлично вписываются и Московские центральные диаметры, и Московское центральное кольцо, и столичный метрополитен, и другие магистрали. В последние годы сюда также вошли пешеходное пространство и велосипедные дорожки.

Благодаря наличию разных путей и дорог у каждого человека есть выбор — на чем лучше передвигаться. Хотя уже сегодня можно с уверенностью сказать, что общественный транспорт с точки зрения пассажиров кажется максимально удобным, быстрым и прогнозируемым по времени доезда из пункта А в пункт Б.

При этом появление таких крупных транспортных артерий, как Московский скоростной диаметр, — уже знаменательное событие для мегаполиса, огромная польза для его горожан. Отрадно, что команда столичного правительства делает ставку как раз на масштабные транспортные проекты, к которым относится не только Московский скоростной диаметр, но и строительство новых станций метрополитена и Московских центральных диаметров. В совокупности все это дает общий эффект по разгрузке дорог, сокращению времени в пути и уменьшению заторов.

Фото: АГН «Москва»

Трассе нужны хорошие съезды

Антон Журавлев, президент ассоциации «Цифровая эра транспорта»:

Московский скоростной диаметр — необходимый для нашего мегаполиса проект. Он получился путем объединения двух хорд — Северо-Восточной и Юго-Восточной. Лично я активный пользователь Северо-Восточной хорды, которая в большей степени уже построена. В границах города осталось возвести один из самых трудных ее участков. Это удобная магистраль для передвижения внутри столицы, она соединяет районы, позволяет проезжать между ними без светофоров и лишних пробок.

Главная особенность скоростной трассы — прогнозируемость передвижения для автомобилистов, которые минуют пробки. Для них есть гарантия: если в самом начале пути по Московскому диаметру навигатор показывает время — полчаса, то этот показатель на всем маршруте практически не изменится. Это, пожалуй, самый актуальный для автовладельцев показатель. Второе преимущество после прогнозируемости времени в пути — это скоростной режим, который абсолютно точно будет отличаться от того, который принят на городских улицах. Автомобилистам разрешат, скорее всего, проезд со скоростью не менее 90 километров в час. Именно по этой причине Московский скоростной диаметр будут сравнивать не с обычной магистралью, а с трассой, похожей на крупные федеральные проекты. Ее появление станет сродни открытию и запуску Центральной кольцевой автодороги. Сравнить Московский скоростной диаметр можно будет и с платными магистралями, по которым автомобилисты едут с достаточно высокой скоростью. Это другой тип вождения, которым станут активно пользоваться и столичные жители. И главное преимущество здесь в том, что это бесплатная дорога.

Важным станет и другой показатель — интегрированность Московского скоростного диаметра в городскую ткань, связанность его с другими дорогами и районами. Власти должны уделить особое внимание развязкам и примыкающим к трассе съездам. Насколько грамотно обеспечат эту связь, настолько популярной окажется скоростная магистраль. Важно также и качество строительства, применение современных технологий, чтобы увеличить межремонтные сроки. Сочетание этих факторов важно для будущего использования диаметра.

ЦИФРА

68 километров составит протяженность Московского скоростного диаметра, строительство которого поделено на два участка.

ЦИТАТА

Олег Покусаев, директор академии «Высшая инженерная школа», Российский университет транспорта:

— Любое развитие транспортной инфраструктуры — это необходимое условие разгрузки дорог и обеспечения равномерного обеспечения автомобилей в городе, перераспределения потоков.