В Москве устранили три четверти незаконных свалок

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Лето не за горами, и столичные власти активно благоустраивают город. Одно из направлений работы — устранение стихийных свалок.

В 2021 году Госинспекция по недвижимости, входящая в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, обследовала территорию Москвы, чтобы найти захламления. И выявила 78 свалок. Там валялись разнообразные предметы хозяйственной деятельности, твердые производственные и бытовые отходы.

— По итогам обследования было выявлено 78 фактов захламлений земельных участков, 59 из них уже устранены. По остальным ведутся работы префектурами административных округов. Значительную помощь в выявлении подобных нарушений нам оказывают дистанционные средства мониторинга: беспилотные летательные аппараты и городские камеры видеонаблюдения, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Больше всего стихийных свалок обнаружено в Южном и Западном административных округах — 19 и 12 соответственно. Меньше всего — пять — их было в Юго-Западном округе.

Многие свалки удалось обнаружить с помощью квадрокоптеров. Так, на Северо-Востоке столице, на проезде Дубовой Рощи у железнодорожной станции «Останкино» за бетонным забором был захламлен участок, выделенный под стоянку дорожно-уборочной техники. Горы мусора создавали реальную опасную ситуацию для жителей: с наступлением теплой погоды они могли легко загореться. Свалку, к счастью, уже убрали. А в Северном округе столицы, на 4-й Магистральной улице, территория, предоставленная для проектирования и строительства зданий, была завалена строительными отходами. Сегодня и ее удалось привести в порядок.

В Москве, как известно, сейчас проходит месячник благоустройства города. 16 апреля пройдет городской субботник. Коммунальные службы завершат вывоз остатков снега, очистят дворы, приведут в порядок газоны, удалят сухостой, отремонтируют и покрасят, если необходимо, оборудование детских и спортивных площадок, скамейки и вазоны. Кроме того, запланированы промывка и ремонт цоколей, фасадов, входных групп, лестниц и других конструктивных элементов жилых домов. В общем, устранение свалок придется весьма кстати. Майские праздники город встретит прибранным и чистым.