Успеть к майским праздникам: месячник по благоустройству проходит в Москве

Промывка памятника Юрию Гагарину сотрудником ГБУ «Автомобильные дороги ЮЗАО» Сергеем Грушевым / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Месячник по благоустройству проходит по городу. Коммунальщики должны навести чистоту и порядок на улицах и во дворах до конца апреля.

Основные работы в рамках месячника по благоустройству начались, как только в Москве потеплело. Первоочередная задача коммунальных служб — очистить от накопившихся за зиму пыли и грязи все инженерные сооружения: подземные и надземные пешеходные переходы, мосты, эстакады, путепроводы, отмыть ограждения и дорожные знаки.

— В общей сложности до конца апреля приведем в порядок около двух тысяч объектов, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Особый пункт плана «генеральной уборки» — промывка памятников. Одним из первых стал монумент Юрию Гагарину на Ленинском проспекте. Чтобы помыть 42-метрового титанового колосса, ГБУ «Автомобильные дороги ЮЗАО» пригнали телескопическую вышку. На высоте более сорока метров всегда сильный ветер, поэтому коммунальщики дожидались благоприятной погоды.

— Памятник мы моем специальным средством. Оно щадящее, почти без химии, никакого вреда монументу не наносит, — отметил ведущий инженер ГБУ «Автомобильные дороги ЮЗАО» Алексей Королев.

К открытию навигации готовят столичные прибрежные территории. Планируют привести в порядок 78 набережных, в том числе центральные: Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую и Пречистенскую, а также набережную Северного речного вокзала.

— В рамках подготовки сооружений к новому сезону специалисты проведут работы по пескоструйной очистке и промывке гранитных парапетов, обновят сходы к воде и прогулочные тротуары. Запланирована покраска чугунных перильных ограждений. Все работы завершим до конца апреля, — пообещал Петр Бирюков.

Летом на набережных пройдет плановый ремонт. Специалисты проведут в числе обязательных работ расшивку швов. Это необходимая процедура, значительно продлевающая срок эксплуатации сооружений. Две набережные на юге столицы — Павелецкую и Новоданиловскую — ждет капитальный ремонт.

Рабочий Юрий Ефимов моет причал Северного речного вокзала / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В апреле в городе пройдет масштабное озеленение. По словам Петра Бирюкова, улицы, площади и скверы Москвы украсят более 55 миллионов цветов.

— С установлением стабильной теплой погоды начнется высадка 4,6 миллиона саженцев виолы. В конце мая на городских клумбах появятся 35,4 миллиона однолетников. Всего столицу украсят более 100 разных сортов растений, — поделился планами заместитель мэра.

Месячник по благоустройству пройдет в каждом московском дворе. Сотрудники районных «Жилищников» заканчивают вывоз остатков снега, прогребают газоны, избавляя их от мусора, «освежают» ограждения новой краской, по необходимости ремонтируют лавочки и детские площадки.

Принять участие в наведении порядка в столице приглашают всех желающих — 16 апреля пройдет общегородской субботник. Депутат Мосгордумы, координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов позвал москвичей приобщиться к традиции наводить порядок в городе общими усилиями.

— Это прекрасная традиция. В этом году субботник состоится. В нем могут принять участие как трудовые коллективы, студенты, так и жители домов. Список дел на субботнике весьма обширен — это и уборка прошлогодней листвы, веток, мусора, и посадка деревьев, кустарников. Совместные усилия помогают москвичам почувствовать себя частью большого города, внести вклад в то, чтобы столица была красивой и цветущей, — подчеркнул Александр Козлов.

Адреса проведения «праздника чистоты» размещаются на сайтах управ районов и префектур округов. Чтобы принять участие, достаточно просто прийти — инвентарь выдадут на месте.

СПРАВКА

В общей сложности в месячнике по благоустройству принимают участие более 500 тысяч сотрудников городских служб и свыше 14 тысяч единиц коммунальной техники.