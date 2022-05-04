Жить с комфортом: как столичные районы становятся удобнее и уютнее

Столичный архитектор Алексей Сучилин на детской площадке, расположенной в зоне отдыха «Зеленая река» в районе Лефортово. Раньше на этом месте был промышленный комплекс, а сейчас, после благоустройства, эта территория превратилась в точку притяжения для местных жителей / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

4 мая на юге столицы начались работы по благоустройству территории Городской клинической больницы имени С. С. Юдина. Они ведутся в рамках программы «Мой район».

Рядом с городской больницей создадут комфортную среду для пациентов и посетителей, а также адаптируют территорию для маломобильных людей. Специалисты Комплекса городского хозяйства уже приступили к прокладке кабельной канализации для подключения освещения и подсветки, установке бордюров, созданию основания для плиточного мощения и дорожек.

Все работы по благоустройству такой зоны отдыха проводятся в рамках программы «Мой район», которая направлена на создание комфортной городской среды и улучшение качества жизни во всех районах нашего мегаполиса. Причем конечная цель данного проекта — системное развитие инфраструктуры районов как отдельных городов внутри столицы. И эта концепция постепенно, из года в год, воплощается в реальность.

К примеру, жители района Лефортово уже оценили преобразования, которые произошли здесь после начала внедрения этой программы, — благоустроенная территория «Зеленая река» с многочисленными площадками для отдыха и активностей стала центром притяжения для всех жителей района. Да и не только для них.

— Живу в этом районе два года, — говорит пенсионерка Фания Хасанова. — И каждый день радуюсь нашей «Зеленой реке». Внучки, что живут в Перово, постоянно просятся в гости, чтобы поиграть здесь, погонять на самокатах и велосипедах. А как потеплело, мы всей семьей совершаем велопрогулки. Даже наш дедушка принимает в них участие.

Зона отдыха «Зеленая река» пользуется у жителей заслуженной популярностью, сюда тянет как магнитом. И при взгляде на эту ухоженную территорию сложно поверить, что когда-то здесь была промзона завода «Серп и Молот». И таких бывших промзон, которые получили вторую жизнь благодаря столичной программе, уже несколько.

— В каждом районе мегаполиса необходимы такие зоны притяжения, — говорит руководитель Научно-исследовательского центра строительной экспертизы, качества и оценки недвижимости, архитектор Алексей Сучилин. — Современным людям важны развитая инфраструктура в шаговой доступности, с озеленением, освещением.

По его словам, в новостройках столицы, в том числе и тех, которые строятся по программе реновации, сегодня учитываются все эти пожелания москвичей. То же самое касается и благоустройства дворовых территорий — здесь также все делается в рамках программы «Мой район» и с учетом пожеланий местных жителей.

Кстати, одна из целей программы «Мой район» — устранить неравенство в благоустройстве районов на окраинах. И последние реализованные проекты это доказывают.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заместитель мэра в правительстве Москвы:

— В рамках программы «Мой район» запланированы работы по благоустройству 55 знаковых объектов. Главная цель — сделать столичные районы комфортными для местных жителей. Все проекты реализуются с учетом предложений горожан. На территориях обновят пешеходные дорожки, обустроят газоны, оборудуют спортивные и детские площадки, места для тихого отдыха. И к началу осени миллионы москвичей получат современные удобные пространства возле своих домов, социальных объектов, мест работы и учебы.

СПРАВКА

Реализация программы «Мой район» вошла в активную фазу в 2019 году. Ее сверхзадача — создать комфортные условия для жизни во всех районах и поселениях столицы. Причем комфорт должен быть не по минимуму и не «в среднем», а на максимально возможном высоком уровне.

В 2021 году были благоустроены около 400 территорий объектов образования. В этом году работа продолжается. В планах привести в порядок более 190 территорий школ, детских садов и дворов.