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Аромат весны: где в Москве цветут деревья

Анастасия Харламова
Город
Где в Москве посмотреть на цветущие деревья
Фото: Официальный сайт мэра Москвы (https://www.mos.ru/)
улица Большая Екатерининская, дом 27 Карта всех событий

В Москву пришла теплая весенняя погода. В ближайшие дни в воздухе появится долгожданный запах цветущих яблонь и сирени. «Вечерняя Москва» собрала топ-5 лучших мест, где можно полюбоваться яблоневым цветом и насладиться цветочным ароматом.

Екатерининский парк

Целая аллея розовых яблонь зацветет около пруда в Екатерининском парке. Здесь любят устраивать фотосессии и туристические прогулки. Москвичи и гости столицы ежегодно с нетерпением ждут цветения деревьев. Главная их особенность — это розовые цветы.

В Екатерининском парке можно устроить романтическую вечернюю прогулку. Яркие лучи закатного солнца наполнят розовый сад переливающимся светом. А фотографии будут долго напоминать об этих прекрасных моментах!

Адрес: улица Большая Екатерининская, дом 27.

Ботанический сад МГУ

История знаменитого Ботанического сада МГУ начинается с 1950 года. Здесь растут тысячи растений, но особенное внимание весной стоит уделить сирени и яблоням, которые скоро зацветут.

Безусловно, каждый должен приехать, чтобы посмотреть на уникальные цветущие деревья сирени и дикорастущие яблони. Посетители смогут насладиться цветением более 200 сортов яблонь. В саду представлены российские, белорусские, украинские, канадские и американские виды.

Более того, в Ботаническом саду растет около 130 разных сортов сирени со всего мира. Это отличное место, чтобы вдохнуть настоящий аромат весны и посмотреть на сотни видов цветущих деревьев своими глазами.

Адрес: улица Ленинские горы, дом 1, строение 12.

Сиреневый сад

Сад в Измайловском парке — одно из самых известных мест в столице, куда приезжают со всей России, чтобы посмотреть на цветение сирени. Здесь растут около 50 сортов деревьев. Некоторые из них существуют в единственном экземпляре.

Например, самый известный вид в саду — «Красавица Москвы». Его уникальность заключается в том, что бутоны сиреневого цвета превращаются в белоснежные цветы в процессе цветения. Более того, посетители смогут увидеть и другие редкие сорта: «Алексей Маресьев», «Гортензия», «Зоя Космодемьянская», «Утро Москвы», «Галина Уланова» и «Огни Москвы».

Отметим, что не так давно в самом благоухающем парке Москвы высадили 126 новых саженцев. Скоро и они начнут радовать москвичей и гостей столицы цветами.

Адрес: Щелковское шоссе, владение 8–12.

Яблоневые сады в Коломенском

Бурное цветение в Коломенском начнется во второй половине мая. В Казанском, Дьяковском и Вознесенском садах растут уникальные яблони с бордовыми цветами. Во время цветения эти деревья выглядят просто потрясающе, ведь ярких бутонов так много, что не видно листьев.

В яблоневых аллеях можно неспешно прогуляться, насладиться ароматом и незабываемой красотой растений. Ну и, конечно, сделать фотографии на память.

Адрес: проспект Андропова, дом 39.

Сад им. Баумана

Совсем скоро яблони зацветут и в Саду им. Баумана. Здесь можно удобно расположиться на полукруглых скамейках и часами любоваться видом цветущих яблонь. Также посетители смогут прогуляться по дорожкам в окружении деревьев и послушать звуки природы. А белоснежные цветы окутают вас незабываемым ароматом весны.

Адрес: улица Старая Басманная, дом 15а, строение 4.

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