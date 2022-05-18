Выставка работ жителей домов–интернатов открылась в Московской городской Думе

Фото: Пресс-служба Московской городской Думы

В Московской городской Думе открылась выставка «Столица с любовью». Сорок работ представили девять столичных художников, восемь из которых жители социальных домов и геронтологических центров. Инициатором стал Благотворительный фонд «Неограниченный мир» при поддержке Департамента труда и соцзащиты и Всероссийского общества инвалидов в Москве.

Реализуя себя в творчестве, жители домов-интернатов показывают безграничные возможности каждого человека. Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы активно поддерживает проекты по вовлечению людей с инвалидностью в социум. На открытии выставки «Столица с любовью» выступила заместитель руководителя Департамента Оксана Шалыгина.

Фото: Пресс-служба Московской городской Думы

— Сегодняшняя выставка — очень значимое мероприятие, которое показывает гуманность современного общества. Представители власти и общественники поддерживают интересы людей с инвалидностью, создают условия для развития. Творчество наполняет их жизнь новыми эмоциями, помогает расширить круг общения и интересов. В таком обществе художники растут как профессионалы и личности. Я счастлива, что работаю с такими талантливыми людьми. Спасибо вам огромное и больших творческих успехов! — обратилась к художникам Оксана Шалыгина.

Благотворительный фонд «Неограниченный мир» организовывает выставки людей с инвалидностью с 2018 года. Тогда же фонд начал сотрудничество с Социальным домом «Обручевский». Профессиональные художники-волонтеры, выпускники академии им. В.И. Сурикова занимаются живописью с талантливыми ребятами.

— Встречи полезны для обеих сторон. Во время совместного творчества волонтеры иногда сами учатся у подопечных. Андрей Щекутьев, житель Социального дом «Обручевский», использует редкий прием передачи внутреннего свечения предметов. Волонтеры научились у Андрея секрету и теперь используют эти знания в росписи храмов. Когда человек начинает творить, его жизнь наполняется новыми смыслами, меняется даже его социальный статус! Это уже не личность с ограниченными возможностями здоровья, а живописец в безграничном мире искусства, — Елена Гудович, отметила президент благотворительного фонда «Неограниченный мир».

Фото: Пресс-служба Московской городской Думы

Ежегодно Фонд открывает новые имена. В этом году на выставке впервые представили работы художники из Геронтологического центра «Левобережный», Психоневрологического интерната №11, а также социальных домов «Данки», «Ступино» и «Богородский».

Денис Неклюдов из Социального дома «Ступино» увлекся живописью в 2017 году. Под руководством специалиста по социальной реабилитации Ирины Соцковой Денис научился выстраивать композицию рисунка, передавать цвета, развил наглядно-образное мышление, сформировал представление об окружающем мире. Его талант заметили сразу, а спустя несколько месяцев Денис начал выставлять работы в художественной галерее «Ника» в Ступино.

— Я стараюсь видеть прекрасное в мелочах. Вокруг нас все красиво, мы просто часто этого не замечаем. Например, что может быть необычного в луже после дождя? Люди переступают через нее и идут дальше. А если присмотреться, то в отражении можно увидеть много интересного и красивого. Это очень вдохновляет и отвлекает от повседневности, — отмечает Денис Неклюдов, проживающий в Социальном доме «Ступино».

Фото: Пресс-служба Московской городской Думы

Сотрудники стационарных социальных учреждений поддерживают интерес жителей к живописи и помогают им развиваться. В социальных домах и геронтологических центрах организованы пространства для творчества, имеются необходимые инструменты: кисти, краски, холсты, мольберты, карандаши. Специалисты по реабилитации самостоятельно изучают новые техники, проходят обучения и делятся знаниями с проживающими.

— Живопись — это способ самовыражения, способ передать свои эмоции и найти себя. В нашем доме есть жители, которые никогда не занимались живописью. Постепенно на занятиях в арт-студии они раскрываются как художники. Мне очень приятно, что работы нашей проживающей выставлены в Мосгордуме. Я горжусь своими жителями и сотрудниками, которые помогают им совершенствоваться, — поделился Юрий Большаков, директор Социального дома «Богородский».

Фото: Пресс-служба Московской городской Думы

Через творчество сотрудники также наблюдают за эмоциональным состоянием жителей, понимают их настроение.

— Творчество — это среда неограниченных возможностей, где все равны. И неважно в каком возрасте человек берет в руки кисть — будучи ребенком или уже став взрослым. Главное, что благодаря своему увлечению он может расслабиться, избавиться от стресса и негативных мыслей, повысить самооценку, стать более усидчивым, — отметила Оксана Повсянко, психолог Социального дома «Данки».

Открытие выставки завершилось экскурсией для художников из домов-интернатов.

— Я впервые был в здании Московской городской Думы. Это очень красивое здание со своей историей. Оказывается, когда-то здесь была усадьба с красивым парком, — отметил Дмитрий Бодягин, проживающий в Психоневрологическом интернате №11.

Фото: Пресс-служба Московской городской Думы

На выставке были представлены работы Дениса Неклюдова из Социального дома «Ступино», Елены Пеньковой из Социального дома «Богородский», Владимира Галяева из Геронтологического центра «Левобережный», Евгения Лебедева из Социального дома «Данки», Дмитрия Бодягина из Психоневрологического интерната №11, а также Андрея Щекутьева, Дмитрия Мартынова и Екатерины Мирошниченко, проживающих в Социальном доме «Обручевский».