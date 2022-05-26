Создаем новую транспортную реальность. За последнее десятилетие столица совершила настоящий прорыв в развитии улично-дорожной сети

Водитель Алексей Незнамов возле Южной рокады / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В Москве продолжается формирование транспортного каркаса. За последние десять лет построено более 1100 километров новых дорог — это порядка 20 процентов от существующей улично-дорожной сети. На карте города появилось более 330 искусственных сооружений — мостов, эстакад, тоннелей.

Ключевым проектом дорожно-транспортного строительства, который активно реализуется в столице в этом году, по праву можно считать Московский скоростной диаметр (МСД). Новая магистраль объединит Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. Название для нее мэр Москвы Сергей Собянин предложил выбрать жителям в проекте «Активный гражданин».

— Мы приняли решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль — Московский скоростной диаметр, — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. — По своим масштабам и значению МСД будет сопоставим с МКАД.

Трасса длиной 68 километров свяжет крупнейшие вылетные магистрали: Северо-Западную хорду, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Южную рокаду, Каширское и Варшавское шоссе. Для миллионов автолюбителей его создание означает новую транспортную реальность — более быстрые и комфортные поездки из одной части города в другую.

Магистраль сократит перепробеги

Сегодня строительство Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд находится в финальной стадии. Ожидается, что объединенная трасса будет полностью готова уже в 2023 году.

Почти наполовину завершены работы по возведению Южной рокады, которая станет дублером Третьего транспортного кольца (ТТК) и Московской кольцевой автодороги (МКАД). Протяженность магистрали с учетом всех эстакад, развязок и дублеров составит 63 километра. Ее возведение также планируется закончить в 2023 году.

— Автомагистраль вместе с тремя хордами — Северо-Восточной, Юго-Восточной и Северо-Западной — сократит перепробеги транспорта на 15–20 процентов, что позволит автомобилистам экономить время на стандартных маршрутах, — отметил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. — Отсутствие светофоров, пересечение железных дорог с помощью эстакад и путепроводов поможет быстро преодолевать расстояния без пробок.

«Клеверы» развяжут

Еще одним приоритетом развития транспортной системы Москвы является реконструкция развязок на МКАД. Вместо устаревших «клеверов» появляются современные направленные съезды — эстакады и тоннели, которые более эффективно справляются с плотным трафиком, не допуская пересечения транспортных потоков. С 2012 года в столице построили и реконструировали 18 развязок на МКАД общей протяженностью дорог более 150 километров, сегодня ведутся работы еще на четырех развязках.

На севере Москвы одновременно реконструируется две развязки — на Осташковском и Алтуфьевском шоссе.

Первой поедет развязка на пересечении МКАД с Осташковским шоссе — здесь уже выполнено более 70 процентов работ.

— Полностью завершить работы мы планируем в сентябре этого года. Данный участок является проблемным, особенно в дачный период — там наблюдаются постоянные пробки. Развязка очень важна для округа, Мытищ и четырех московских районов, — сообщил руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Активно ведутся работы на развязке на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе. Реконструкция позволит увеличить пропускную способность северного участка МКАД, Алтуфьевского и Липкинского шоссе, а также разгрузить прилегающие к ним улицы и дороги, которые сегодня используются в качестве альтернативных маршрутов объезда. По плану развязка на Алтуфьевском шоссе должна была сдана в 2023 году, но мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед строителями задачу — сдать ее до конца этого года.

— Объекты очень важные, они улучшают транспортную доступность почти для миллиона человек, — подчеркнул Собянин. — Это жители Москвы, близлежащих районов — Мытищ, Долгопрудного и других районов Подмосковья.

Разгрузим сложные трассы

Еще одна классическая развязка «клеверного» типа, которую начали реконструировать ровно год назад на юге столицы, находится на пересечении МКАД с Липецкой улицей. «Клевер» многократно исчерпал свой запас пропускной способности. Благодаря ее модернизации будет обеспечен беспрепятственный выезд на федеральную трассу М4 «Дон», увеличится пропускная способность южного участка МКАД и Липецкой улицы, будет улучшена транспортная доступность московских районов Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное и примыкающих к ним районов юга Москвы, а также Ленинского городского округа Подмосковья (в него входят город Видное, поселок Совхоза имени Ленина, село Булатниково и другие поселения).

В следующем году будет запущено движение по транспортной развязке на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня. Здесь очень напряженный участок в плане трафика, потоки идут в огромный ТЦ «Садовод» и обратно, а также в ТЦ «МЕГА». Всего здесь предстоит построить и реконструировать более 15,8 километра дорог, 6 эстакад и 3 путепровода, построить 3 пешеходных перехода от ТЦ «МЕГА» к ТЦ «Садовод» и в районе ТЦ «МЕГА».

Улучшится транспортное обслуживание столичных районов Капотня, Люблино и Печатники, а также городских округов Дзержинский и Котельники Московской области. Развязки с улицами Верхние Поля и Капотня позволят разгрузить один из самых загруженных участков на МКАД и обеспечат выезд автомобилистов на кольцевую магистраль с Южной рокады.

КСТАТИ

Путепровод через железнодорожные пути и строящийся северный дублер Кутузовского проспекта в районе улицы Барклая планируют построить раньше намеченного срока — до конца этого года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, северный дублер Кутузовского проспекта — важный объект дорожного строительства в Москве. Он призван разгрузить одну из главных магистралей города.

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Реконструкция Старо-Рублевского путепровода

Здесь предстоит построить и модернизировать четыре километра дорог, в том числе два путепровода и эстакаду-съезд. В рамках благоустройства высадят более четырех гектаров газонов, сотню деревьев и полторы тысячи кустарников.

Обновленный путепровод пройдет над новой магистралью и путями МЦД-1, улучшив транспортную доступность улиц Ивана Франко, Кастанаевской и Герасима Курина, а также связь между Кутузовским проспектом и Рублевским шоссе. С путепровода можно будет по эстакаде съехать на Северный дублер в сторону области, а через строящийся тоннель — на улицу Герасима Курина

Фото: Stroi.mos.ru

Эстакада основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе

В рамках строительства участка северной части скоростного диаметра от Дмитровского до Ярославского шоссе возводится одна из самых длинных эстакад столицы протяженностью 2,4 километра. Эстакада основного хода от Дмитровского до Алтуфьевского шоссе будет пересекать участок Октябрьской железной дороги, соединительную железнодорожную ветку и Савеловское направление МЖД. Строительство находится на завершающей стадии, работы планируется закончить в третьем квартале этого года.

Фото: Stroi.mos.ru

Мост через Москву-реку на южном участке Московского скоростного диаметра

Мост через Москву-реку от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) готов на 60 процентов. Его длина составит 335 метров, по четыре полосы движения в каждом направлении. Запуск движения на этом участке улучшит транспортную доступность между Юго-Восточным и Южным округами, снизит транспортную нагрузку на пересечении Каширского шоссе с улицей Каспийской, где наблюдаются постоянные заторы, обеспечит комфортный доступ к жилой застройке и объектам социального и культурного назначения. Завершение работ запланировано на 2023 год.

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Хорды соединят периферийные районы

Какие дорожные объекты планируется построить в столице в ближайшие годы, «Вечерке» рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов / Фото: Пресс-служба Департамента строительства города Москвы

Последние годы в Москве ежегодно строится около 100 километров новых дорог. Этот год не станет исключением — на 2022 год запланировано к вводу 74,1 километра улично-дорожной сети, 20 искусственных сооружений и 12 пешеходных переходов. Среди наиболее значимых объектов и работ можно отметить завершение строительства прямого хода Северо-Восточной хорды на участке от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе (первый этап Московского скоростного диаметра — МСД), транспортную развязку на пересечении МКАД с Осташковским шоссе, реконструкцию улицы Ивана Франко и Старо-Рублевского путепровода, а также некоторые участки Юго-Восточной хорды и Южной рокады.

Возведение Московского скоростного диаметра и Южной рокады остается ключевым проектом ближайших лет. Хорды напрямую соединят периферийные районы, что позволит снизить общую нагрузку на улично-дорожную сеть центра, МКАД и Третьего транспортного кольца. Сегодня движение уже запущено по 65 процентам участков системы хордовых магистралей.

Создание МСД для миллионов автолюбителей — это более быстрые и комфортные поездки: через весь город, минуя центр, можно будет проехать без единого светофора за 40 минут, а время в пути для автомобилистов по городу сократится от 10 до 50 минут. При этом транзита грузового транспорта по диаметру не будет.

Завершается реализация еще одного ключевого проекта развития транспортного каркаса Москвы — реконструкция клеверных развязок на МКАД и их замена на современные направленные съезды, которые более эффективно справляются с плотным трафиком, не допуская пересечения транспортных потоков. После модернизации клеверных развязок их пропускная способность увеличивается до 30 процентов. За десять лет в рамках реконструкции построено 78 искусственных сооружений, в том числе 57 эстакад, 10 тоннелей, 11 путепроводов. Возведено 13 пешеходных переходов, установлено 5,1 километра шумозащитных экранов.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина реализуются и комплексные мероприятия по развитию прилегающей к МКАД улично-дорожной сети, расширению проезжей части за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос. Сегодня в работе последние четыре развязки, которые планируем завершить в 2022–2023 годах.