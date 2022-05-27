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Фестиваль удивит богатым выбором

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Фестиваль удивит богатым выбором
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В пятницу, 27 мая, в столице стартует фестиваль «Рыбная неделя». Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал о предстоящей программе.

Впервые в истории фестиваля к событию массово стали присоединяться рестораны. Желание поучаствовать и предложить специальное меню в рамках «Рыбной недели» решили порядка 500 заведений общепита.

— Всего по Москве организуем 23 площадки, как в городских округах, так и в центре, — сообщил Алексей Немерюк. — К участию также присоединятся столичные ярмарки и рынки, а также три тысячи магазинов, где покупателям предложат скидки и дегустации рыбной продукции.

За два месяца до фестиваля столичные власти провели переговоры с главами российских регионов, где добывают рыбу.

Практически все поддерживают московский фестиваль, а производителя привезут 250 тонн отечественной продукции.

— Санкции не сказались на ассортименте на прилавках, — отметил Алексей Немерюк.

Алексей Немерюк Рыба Фестивали
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