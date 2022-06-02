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Праздник книг и грамотности: что ждет посетителей книжного фестиваля «Красная площадь»

Юлия Панова
Город
Праздник книг и грамотности: что ждет посетителей книжного фестиваля «Красная площадь»
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Ивановская площадь Карта всех событий

3 июня в Москве открывается VIII книжный фестиваль «Красная площадь». Около ста тысяч книг представят литераторы и издательства.

В Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России фестиваль подготовил обширную программу. Красочные выступления и лекции расскажут москвичам и гостям столицы о коренных народах нашего большого и многонационального государства.

Важной частью фестиваля вновь станет акция «Подари книгу ребенку». Гости праздника могут оставить издания в одном из боксов, расположенных по всей территории Красной площади. Собранные книги передадут в детские медицинские учреждения России.

6 июня гостям фестиваля представят очередной этап проекта «Всероссийский книжный рейтинг — по итогам первого полугодия 2022 года». Там можно будет узнать, какие издания пользуются наибольшей популярностью у соотечественников.

И, по традиции, главный книжный праздник страны завершится «Пушкинским днем» в Международный праздник русского языка.

ЦИФРА

400 издательств Москвы, Санкт-Петербурга и других городов привезут свои новые книги самых разных жанров для всей семьи.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

А одним из главных деловых мероприятий в этом году станет отраслевая конференция под названием «Книжная индустрия — российскому читателю. Авторские проекты, литературные сервисы и новые площадки для продвижения». Там подробнее обсудят вызовы, с которыми столкнулась сфера. Эксперты также расскажут, как использовать российские соцсети для продвижения печатной продукции.

Праздник книг и грамотности: что ждет посетителей книжного фестиваля «Красная площадь»
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