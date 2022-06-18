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Нам есть где отдохнуть: чем можно заняться в парках Москвы летом

Рената Лебедева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Город
Нам есть где отдохнуть: чем можно заняться в парках Москвы летом
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Парки города стали для москвичей не только местами, где можно укрыться от летнего зноя. Здесь созданы все условия для комфортного и безопасного отдыха.

С приходом жаркого сезона парки Москвы предлагают жителям не просто провести время вдали от городского шума, но и с пользой для здоровья. В городе уже открыто 13 новых зон отдыха у воды. Теперь в каждом округе можно искупаться, позагорать, заняться пляжными видами спорта и перекусить в современных кафе.

Чистоте воды, разумеется, специалисты уделяют основное внимание.

— Для комфорта отдыхающих в каждой пляжной зоне мы провели экологическую реабилитацию территорий, очистку водоемов от мусора и опасных бактерий. В местах, где разрешено купание, работают спасатели и расположены медпункты, — рассказал один из сотрудников поисково-спасательной службы города Москвы Игорь Камшин.

Новые зоны отдыха поделены на несколько типов. Всего их три. К первым территориям пляжного отдыха относятся те, где можно загорать и купаться в естественных водоемах. Ко второму типу — пляжи для загара и отдыха у воды, купание в которой не разрешено. А к третьим — пляжи для отдыха у бассейна. Приятно провести время в знойный день жители города могут на Головинских прудах в Северном округе, на Нижнекаменском пруду в Зеленограде, на пруду в Ясном проезде в северо-восточной части столицы, в сквере в Гольяновском парке и многих других природных территориях. А первенство по популярности у москвичей удерживают пляжи «Левобережный», «Тропарево» и «Серебряный Бор». Все они являются бесплатными зонами отдыха, где оборудованы раздевалки, кафе и посты спасателей.

— Мы с подругами в этом году очень хотим посетить зону отдыха у Северного речного вокзала. Здесь, рядом с судоходной рекой, можно посидеть у воды и комфортно отдохнуть в тишине, — рассказала о своих планах москвичка Диана Алиева.

Для тех, кто предпочтет увеличенный набор услуг, существуют платные пляжи с шезлонгами, водным инвентарем и даже развлекательной программой. Стоимость их посещения в среднем варьируется от 1000 до 2500 рублей за три часа отдыха. Такие пляжи расположены в «Лужниках», парках «Фили» и «Северное Тушино».

Для любителей водных «путешествий» во многих парках Москвы, где есть просторные акватории, работают лодочные станции. В аренду здесь можно взять не только лодки, но и другие виды водного транспорта.

— Мы рады предложить посетителям по-новому взглянуть на окрестности парков и отправиться в путешествие на лодках и катамаранах по озерам и прудам, — подчеркнули в дирекции Мосгорпарка.

Нам есть где отдохнуть: чем можно заняться в парках Москвы летом Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Одной из самых романтичных и красивых лодочных станций Москвы считается та, что расположена в усадьбе XVIII века «Кусково». Сама атмосфера этого места возвращает в эпоху царской России. А своим убранством она напоминает французский дворец в Версале. Прогулка на лодке по Большому пруду позволяет насладиться красотой удивительного места, увидеть небольшой островок, на котором когда-то была расположена крепость, и проплыть по каналу между двумя колоннами, которые во времена графа Шереметева были маяками.

— Мне кажется, что такая прогулка по водной глади в Кусково — это маленькое историческое путешествие. Расположение станции недалеко от Голландского домика усадьбы придает мероприятию еще больший шарм. Можно почувствовать себя участником одного из балов, который решил отдохнуть от шумного события, — предполагает экскурсовод Ирина Фомина.

Не менее интересная лодочная станция расположена в Измайловском парке. Она стала неотъемлемой частью Круглого пруда, который считается жемчужиной усадьбы XVII века. Сама станция представляет собой искусный пешеходный мост с навесом и береговой линией, украшенной цветами. Кроме того, на Круглом пруду расположены плавучие понтоны со скамейками, позволяющие и отдохнуть в зеленой зоне, и полюбоваться ее просторами. В дирекции Измайловского парка отметили, что романтическая атмосфера этого места очень привлекает влюбленных.

— Нередко во время лодочной прогулки молодые люди делают предложение своей возлюбленной. А те, кто предпочитает совместный активный отдых, берут катамараны, — рассказали в дирекции.

Замыкают тройку «исторических лидеров» три лодочные станции в усадьбе «Царицыно», которые находятся у Верхнего, Среднего и Нижнего Царицынских прудов. Сейчас парк полностью обновили, поэтому посетители могут отдохнуть среди уникальных архитектурных объектов. А отправиться на прогулку по пруду можно в сопровождении гида, который расскажет интересные факты из истории заповедника.

Нам есть где отдохнуть: чем можно заняться в парках Москвы летом Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

А еще во время водного путешествия по Нижнему Царицынскому пруду гостей ожидает встреча с редкими водоплавающими птицами. Здесь обитают серые гуси, речные крачки, которые не боятся посетителей и готовы сопровождать их, выпрашивая заветную булочку.

Современные лодочные станции расположены в Парке Горького. Здесь можно совершить поездку на лодке по Пионерскому и Большому Голицынскому прудам. Эти места любили писатель Антон Чехов и оперный певец Федор Шаляпин. А сегодня они притягивают отдыхающих как исторической составляющей, так и доступными ценами — в будни для льготников действует скидка 30 процентов. Для любителей активного отдыха во всех крупных парках проложены экологические тропы. Благодаря прогулке по такому маршруту можно увидеть редких животных, услышать пение птиц и подышать чистым лесным воздухом.

Для любителей «острых» ощущений в дендрарии национального парка «Лосиный Остров» разработан маршрут «Босоногая тропа», который очень полезен для здоровья. Главная его особенность — чередование различных покрытий, всего которых 43.

— Главная цель «Босоногой тропы» — благотворное воздействие на организм в целом. Наши гости могут пройтись по дорожкам из шишек, валунов, а заодно и увидеть места, где бобры возвели свою плотину, — рассказал экскурсовод дендрария «Лосиный Остров» Евгений Шевцов. — Кстати, маршрут разработан таким образом, что подходит и взрослым, и детям.

Интересная экотропа расположена в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино». Ее протяженность составляет чуть более трех километров. Маршрут проходит в отдаленной части парка, где можно встретить большое количество животных. Здесь обитают бобры, кроты, ласки и лисы.

Для удобства отдыхающих по всему пути прогулки размещены информационные таблички, которые рассказывают о природных особенностях места.

— Такие маршруты нужны не только для экологического просвещения, но и комфортного отдыха на природе. Каждый год мы стремимся увеличить их число, сделать более интересными и разнообразными, — рассказали в Мосприроде.

Экологические маршруты также расположены в Серебряном бору «У озера Бездонное», в «Долине реки Битца», в ландшафтном заказнике «Теплый Стан», в парке «Тушинский».

Лето — это отличная возможность для того, чтобы узнать много нового. В городе регулярно проходят познавательные экскурсии по природным маршрутам. Так, в эколого-просветительском центре «Чаепитие в Мытищах» гостей ждут на экскурсии «Мытищинские плавни», во время которой всем желающим предложат понаблюдать за водоплавающими птицами и узнать об их особенностях. А «Поход по Большой лосиной тропе» подразумевает пешую прогулку в сопровождении экскурсовода-биолога по местам обитания лосей и других диких животных.

— Прогулка абсолютно безопасна. Полюбоваться местными обитателями можно будет издалека. Если повезет, то можно покормить некоторых редких птиц с рук, — рассказала директор эколого-просветительского центра Ольга Удра.

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