Ко Дню медицинского работника Главархив Москвы опубликовал новый эпизод подкаста «Голоса Победы»

Фото: pexels.com/Burst

Главархив Москвы представил новый эпизод подкаста «Голоса Победы», посвященный работе медиков в период Великой Отечественной войны.

В новом эпизоде глава экспертной группы по военной истории Михаил Моруков и главный специалист выставочного отдела Татьяна Булавкина рассказывают о сложнейших условиях, в которых приходилось работать медперсоналу. Благодаря выпуску можно узнать о том, как останавливали эпидемии в войну, что такое санитарные летучки, почему раненых спасали обязательно вместе оружием, какой была система здравоохранение до войны и многое другое.

Михаил Моруков и Татьяна Булавкина рассуждают о работе эвакуационных госпиталей, поднимают вопрос: «Правда ли, что чем дальше госпиталь от фронта, тем меньше людей возвращались в строй?» Также они обращаются к истории столичных госпиталей. Так, в период Битвы под Москвой столица как прифронтовой город стала выполнять различные функции. В ней открыли полевые и тыловые госпитали. Не все московские больницы были госпиталями, но в них тоже размещали раненых. Статус госпиталей и их специализация постоянно менялись. Документы столичных эвакогоспиталей можно увидеть в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории», здесь собраны не только официальные документы, но и личные истории врачей и медсестер.

В новом эпизоде подкаста звучат воспоминания врачей, медсестер и бойцов, которых вылечили во время войны. Например, машинистка Наталья Калафати, которая переквалифицировалась в медработника, рассказывает, как хрупкие девушки вытаскивали на себе раненых, зауряд-врач 1-й Градской больницы Галина Радыгина — о своей страшной первой операции. Медсестра батальона морской пехоты Екатерина Демина делится воспоминаниями о боевом случае, когда ей пришлось привязывать раненых к деревьям, чтобы они не утонули.

Подкаст «Голоса Победы» выходит каждую неделю уже почти три месяца. Послушать его можно на Apple Podcasts, «Яндекс.Музыка», Google Podcasts и других платформах. В основу подкаста легли уникальные аудиозаписи, среди которых воспоминания участников и очевидцев Великой Отечественной войны, радиоэфиры, выступления деятелей культуры и науки.