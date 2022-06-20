Реконструированный Медведковский пруд заселили кувшинками

Специалист Мосводостока Василий Соколов высаживает кувшинки в пруду / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Более трех тысяч растений высадили в Медведковском пруду на последнем этапе реконструкции водоема.

Последние годы Медведковский пруд буквально погибал на глазах местных жителей. Вода из него уходила, береговая линия осыпалась. Водоем пытались спасти, выложив по берегам гидроизолирующий материал, но это не помогло. Да и выглядел этот материал как черный рубероид — не самое эстетичное решение для пруда в парке.

Поскольку «лечение симптомов» не помогало, решили провести полную реконструкцию, которая заняла 10 месяцев.

— Был уложен надежный водоупорный слой, реконструированы все 470 метров береговой линии. Более 260 метров берега сделали откосными для удобного выхода на берег водоплавающих птиц, — рассказывает руководитель пресс-службы ГУП «Мосводосток» Евгений Лукашевич.

Щебень на берегах закреплен габионами и специальным экоклеем. Смотровую площадку реконструировали, забетонировали основание бетонного моста, состояние которого в последние годы уже было небезопасным.

— На завершающем этапе сделаны две большие зоны биоплато площадью 535 квадратных метров. Они расположены в разных концах водоема, чтобы самоочищающаяся экосистема пруда работала в полную силу, — говорит Евгений Лукашевич.

Биоплато — это две мелкие заводи на разных концах пруда, где посадили водную растительность: рогоз узколистный, камыш озерный, сусак зонтичный, желтый болотный ирис, а также два вида кувшинок — красные и белые.

Производитель работ ГУП «Мосводосток» Алексей Ермаков объяснил, что глубина в зоне биоплато небольшая — чтобы кувшинки быстрее разрастались. От основной акватории пруда биоплато отделяет перегородка, доходящая практически до поверхности воды. «Перепрыгнуть» этот бортик растения не смогут, соответственно и пруд не зарастет полностью.

— Все растения отечественные, их привезли в специальных горшках из подмосковного питомника, — говорит Алексей Ермаков.

Фактически растения уже прижившиеся. Специалистам Мосводостока остается лишь достать их из горшков вместе с грунтом, подкопать небольшую лунку на дне пруда и посадить в нее рогоз, ирисы и кувшинки.

Местные жители то и дело заглядывают в калитку забора, интересуются, когда уже откроют пруд. Пенсионерка Лидия Прокофьева говорит, что здесь она гуляла со своими детьми и внуками, но в последнее время пруд совсем «поплохел». Теперь, когда появилось освещение, пешеходные тропинки и сам пруд преобразился, семейные прогулки возобновятся. Забор, который временно устанавливали для ограждения строительной площадки, специалисты Мосводостока уже начали демонтировать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы:

— Медведковский пруд был нашей с медведковцами общей, не побоюсь этого слова, болью. Сколько мы сражались за то, чтобы провести его реабилитацию. И вот наконец мы на финишной прямой. В Медведковском пруду начали высаживать водную растительность — а это более трех тысяч растений. Уже к концу этого месяца его реабилитация полностью завершится.