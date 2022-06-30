Десять успешных лет: с момента присоединения новые территории стали современной частью столицы, где есть все для комфортной жизни, учебы и работы

Учитель истории и обществознания школы № 1788 в поселении Внуковское Ксения Кириллова во дворе нового корпуса образовательного учреждения, в котором она работает. Живет девушка неподалеку и о своем переезде в Новую Москву не жалеет, ведь здесь созданы комфортные условия для людей / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

1 июля исполняется десять лет с момента присоединения новых территорий к Москве. «Вечерняя Москва» побывала в поселении Внуковское и встретилась с учителем местной школы.

Ксения Кириллова — молодой педагог. Она работает учителем истории и обществознания в школе № 1788, расположенной в поселении Внуковское Новомосковского округа.

— В эту школу я пришла в 2019 году, тогда же мы с мужем купили в этом же районе квартиру в новом жилом комплексе, — рассказывает она, заходя в огромное здание образовательного учреждения.

Пока мы идем по широким коридорам, я внимательно смотрю по сторонам. Этот корпус открылся почти шесть лет назад, но и снаружи, и внутри ощущаешь себя словно в громадном космическом корабле. Все такое современное, светлое.

— Здесь дышится легко, есть простор для творчества как для учителей, так и для детей, — говорит Ксения. — На переменах ребята могут поиграть в гигантские шахматы, позаниматься на спортивном турнике, посидеть на лавочке, купив в буфете что-нибудь перекусить.

Девушка училась в самой обычной подмосковной школе в Клину. После окончания педагогического университета устроилась преподавателем в школу на севере Москвы, тоже самую простую.

— В старых зданиях нет ничего плохого, там тоже было хорошо, атмосферно. Но новые школы мне нравятся гораздо больше. Здесь ощущается дух времени, XXI века, — отметила Ксения.

Новые учреждения построены по всем современным стандартам и отвечают запросам школьников.

— Нынешние дети менее усидчивые, темп жизни у них быстрее, поэтому им нужно больше интерактива на уроках. В этой школе есть все необходимое для этого, — подчеркнула учитель.

На своих уроках Ксения часто пользуется цифровой доской, «Московской электронной школой». Кроме того, для 5-х классов она вместе с коллегами ведет метапредметные занятия.

— Когда мы проходим какой-то период в истории, то не просто заучиваем даты и события — на уроке труда ребята могут смастерить копье того времени или сшить передник, — пояснила она.

Живет Ксения в пяти километрах от места работы.

— Когда мы переехали сюда, станция метро «Рассказовка» уже была открыта, это огромный плюс, конечно, — поделилась москвичка.

Были небольшие трудности с общественным наземным транспортом, но жители написали письмо, и к ним прислушались.

— Теперь путь на автобусе от работы до дома занимает не более пятнадцати минут, — добавила она.

В будущем Ксения с мужем планируют детей. И о своем переезде в Новую Москву ничуть не жалеют. Здесь на каждом шагу детские площадки, прекрасный парк. Растить ребенка — одно удовольствие!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2022 году введено в эксплуатацию 3 дошкольных здания, до конца года планируется открытие еще 9 детских садов и 6 школ. Построено 18 объектов здравоохранения.

К 2024 году закончится строительство всех 17 пожарных депо, часть из них уже открыта. За десять лет создано 23 парка, а к 2035 году планируется построить 86 парков. Площадь зеленых зон округа — более 100 гектаров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александра Корнеева, начальник дирекции по строительству и реконструкции Департамента образования и науки Москвы:

— Новая Москва, как активно развивающаяся и быстрорастущая территория, лидирует по количеству строящихся школ и детсадов. За прошлый год в ТиНАО введено в эксплуатацию 22 объекта образования на 11 210 мест. Проектирование и строительство современных, комфортных для жизни районов во многом заложило фундамент для переосмысления архитектурных и дизайнерских решений образовательного пространства. С 2012 по 2021 год в Новой Москве свои двери открыли 31 школа и 63 детсада.