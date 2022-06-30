Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Десять успешных лет: с момента присоединения новые территории стали современной частью столицы, где есть все для комфортной жизни, учебы и работы

Марьяна Шевцова
Город
Десять успешных лет: с момента присоединения новые территории стали современной частью столицы, где есть все для комфортной жизни, учебы и работы
Учитель истории и обществознания школы № 1788 в поселении Внуковское Ксения Кириллова во дворе нового корпуса образовательного учреждения, в котором она работает. Живет девушка неподалеку и о своем переезде в Новую Москву не жалеет, ведь здесь созданы комфортные условия для людей / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

1 июля исполняется десять лет с момента присоединения новых территорий к Москве. «Вечерняя Москва» побывала в поселении Внуковское и встретилась с учителем местной школы.

Ксения Кириллова — молодой педагог. Она работает учителем истории и обществознания в школе № 1788, расположенной в поселении Внуковское Новомосковского округа.

— В эту школу я пришла в 2019 году, тогда же мы с мужем купили в этом же районе квартиру в новом жилом комплексе, — рассказывает она, заходя в огромное здание образовательного учреждения.

Пока мы идем по широким коридорам, я внимательно смотрю по сторонам. Этот корпус открылся почти шесть лет назад, но и снаружи, и внутри ощущаешь себя словно в громадном космическом корабле. Все такое современное, светлое.

— Здесь дышится легко, есть простор для творчества как для учителей, так и для детей, — говорит Ксения. — На переменах ребята могут поиграть в гигантские шахматы, позаниматься на спортивном турнике, посидеть на лавочке, купив в буфете что-нибудь перекусить.

Девушка училась в самой обычной подмосковной школе в Клину. После окончания педагогического университета устроилась преподавателем в школу на севере Москвы, тоже самую простую.

— В старых зданиях нет ничего плохого, там тоже было хорошо, атмосферно. Но новые школы мне нравятся гораздо больше. Здесь ощущается дух времени, XXI века, — отметила Ксения.

Новые учреждения построены по всем современным стандартам и отвечают запросам школьников.

— Нынешние дети менее усидчивые, темп жизни у них быстрее, поэтому им нужно больше интерактива на уроках. В этой школе есть все необходимое для этого, — подчеркнула учитель.

На своих уроках Ксения часто пользуется цифровой доской, «Московской электронной школой». Кроме того, для 5-х классов она вместе с коллегами ведет метапредметные занятия.

— Когда мы проходим какой-то период в истории, то не просто заучиваем даты и события — на уроке труда ребята могут смастерить копье того времени или сшить передник, — пояснила она.

Живет Ксения в пяти километрах от места работы.

— Когда мы переехали сюда, станция метро «Рассказовка» уже была открыта, это огромный плюс, конечно, — поделилась москвичка.

Были небольшие трудности с общественным наземным транспортом, но жители написали письмо, и к ним прислушались.

— Теперь путь на автобусе от работы до дома занимает не более пятнадцати минут, — добавила она.

В будущем Ксения с мужем планируют детей. И о своем переезде в Новую Москву ничуть не жалеют. Здесь на каждом шагу детские площадки, прекрасный парк. Растить ребенка — одно удовольствие!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2022 году введено в эксплуатацию 3 дошкольных здания, до конца года планируется открытие еще 9 детских садов и 6 школ. Построено 18 объектов здравоохранения.

К 2024 году закончится строительство всех 17 пожарных депо, часть из них уже открыта. За десять лет создано 23 парка, а к 2035 году планируется построить 86 парков. Площадь зеленых зон округа — более 100 гектаров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александра Корнеева, начальник дирекции по строительству и реконструкции Департамента образования и науки Москвы:

— Новая Москва, как активно развивающаяся и быстрорастущая территория, лидирует по количеству строящихся школ и детсадов. За прошлый год в ТиНАО введено в эксплуатацию 22 объекта образования на 11 210 мест. Проектирование и строительство современных, комфортных для жизни районов во многом заложило фундамент для переосмысления архитектурных и дизайнерских решений образовательного пространства. С 2012 по 2021 год в Новой Москве свои двери открыли 31 школа и 63 детсада.

Новая Москва Жилье юбилей
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спасибо, хомо постсоветикус

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Юрий Рогулев
Юрий Рогулев

Мир наблюдает крах американских амбиций

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорога «буча» к саммиту НАТО

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не хотят и Байдена, и Трампа

Все мнения
О проекте