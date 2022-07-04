Как в Москве отпраздновали Сабантуй

Москвич Ренат Икзамов принимает участие в национальной игре — скоростном забеге на бревно на празднике Сабантуй, который прошел в музее-заповеднике «Коломенское» / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, музей-заповедник Коломенское Карта всех событий

В субботу, 2 июля, в столице прошел ежегодный национальный праздник Сабантуй. Он собрал свыше 250 тысяч человек — москвичей и гостей столицы, приехавших со всей страны.

Национальный праздник Сабантуй ежегодно проводится в столице силами нескольких московских землячеств и при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. Этот праздник зародился еще в древние времена и символизирует окончание весенних полевых работ у татарских и башкирских народов.

Сейчас московский Сабантуй представляет собой масштабное событие, гости которого могут ближе познакомиться с культурой сразу нескольких народностей страны.

В этом году местом проведения мероприятия стал музей-заповедник «Коломенское». С раннего утра там можно было увидеть людей в национальных костюмах, послушать их музыку. Привлек внимание посетителей и этно-fashion-шатер, где в течение дня можно было пообщаться с дизайнерами и принять участие в многочисленных мастер-классах. А еще на празднике можно было заглянуть в самые настоящие этнические деревни, где представлены предметы культуры и быта татарских и башкирских народов.

— Московский Сабантуй — это замечательный праздник, возвращение которого мы с нетерпением ждали после нескольких лет пандемии. Это очень многогранное мероприятие, которое вмещает в себя и творчество, и спорт, и национальную кухню. Самая главная идея Сабантуя заключается в объединении народов, — отметил посетивший мероприятие председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

На центральной сцене с утра и до позднего вечера выступали национальные коллективы и звезды эстрады, которые представляли самые разные народы. К примеру, гости Сабантуя смогли увидеть выступление известного танцевального ансамбля «Татарстан», послушать новые песни от финалистки конкурса «Голос» — Рушаны Валиевой и многих других.

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Но особенно привлекали гостей расположившиеся в парке национальные подворья, где можно было попробовать самые разные угощения, приобрести изделия народных промыслов, принять участие в различных играх и забавах.

Москвич Ренат Икзамов решил попробовать свои силы в соревнованиях по скоростному забегу на бревно. Это старинный вид состязания, которым татары развлекают себя и гостей во время празднования Сабантуя. Ренату удалось забраться на бревно за 45 секунд.

— Немного растерял хватку, раньше делал это быстрее, — говорит Ренат. — А участвую я в этом состязании на каждом Сабантуе, который проходит в столице. Мы с моей семьей любим этот веселый, добрый и вкусный праздник.

Помимо различных игр и развлечений гостей на подворьях ждала увлекательная выставка старинных сундуков, самоваров, изделий ручной работы из тканей, дерева и металла. Причем некоторые представленные образцы можно было приобрести.

— Я впервые участвую в этом празднике, — говорит Ибрагим Фатыхов, занимающийся ковроткачеством. — Но вижу неподдельный интерес людей к представленным мною образцам продукции. Некоторые из них приобрели.

Завершился праздник Сабантуй большим гала-концертом артистов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы:

— С Сабантуя, этого полюбившегося москвичам и гостям столицы праздника, мы открываем череду летних национальных мероприятий. Неизменно хлебосольный и гостеприимный Сабантуй объединяет людей самых разных национальностей и вероисповеданий. Ведь мы все живем в нашем любимом городе в атмосфере мира, дружбы и добрососедства.