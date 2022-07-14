Игорь Войстратенко: За полгода оформлены разрешения на строительство 9,3 миллиона «квадратов» недвижимости

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В четверг, 14 июля, председатель столичного Комитета государственного строительного надзора Игорь Войстратенко подвел итоги работы ведомства за первое полугодие. По его словам, объемы перспективного строительства в Москве выросли на треть в сравнении с прошлым годом.

— За шесть месяцев текущего года Мосгосстройнадзор оформил 317 разрешений на строительство объектов общей площадью 9,3 миллиона квадратных метров. Большая часть разрешений выдана на строительство многоквартирных жилых домов — 114 разрешений на 6,7 миллиона «квадратов», — привел он данные. — В прошлом году за аналогичный период было выдано 309 разрешений на строительство около семи миллионов квадратных метров недвижимости, из них 91 разрешение — на возведение жилой недвижимости в объеме 4,7 миллиона «квадратов».

По его словам, ввод недвижимости в этом году стабильный. В текущем году на территории столицы сдано 15 новых школ и детских садов, шесть медицинских учреждений и пять спортивных объектов.

— Среди лидеров — Новая Москва, — отметил Игорь Войстратенко.

Кроме того, городская дорожная инфраструктура пополнилась 36 новыми объектами протяженностью 18,6 километров.

— В каждом район создается комфортная среда, — продолжил глава комитета. — В число наиболее значимых объектов для города вошли: автоматизированный Центр управления комплекса городского хозяйства, новый корпус «Городской клинической больницы имени Ерамишанцева», парк для электробусов вблизи деревни Красная Пахра, детский зоопарк и павильон «Ластоногие» на территории Московского зоопарка, обновленный кинотеатр «Байконур», Центр самбо и центр бокса в Лужниках, стадион «Москвич» в районе Текстильщики, здание ИНИОН РАН на Нахимовском проспекте, новый Центр госуслуг «Мои документы» в ТиНАО, оборотный тупик за станцией «Аминьевская», соединительная ветка между электродепо «Замоскворецкое» и Большой кольцевой линией метро.

Всего под надзором комитета в первом полугодии находилось 2103 объекта капитального строительства. Прежде всего это жилье, включая дома, возводимые по программе реновации, социальные, торгово-развлекательные и культурные центры, новые станции метро, электродепо, магистрали, дороги, инженерные сети и многое другое.

С начала года комитет начал использовать новые форматы надзорных мероприятий, в частности, состоялось 72 выездных обследования столичных строек без взаимодействия с контролируемым лицом. В своей работе инспекторский состав Мосгосстройнадзора активно применяет инструменты профилактики нарушений и их предотвращения, ориентированные на снижение риска причинения ущерба и консультации застройщиков.

— Во втором полугодии планируется наращивать объемы профилактических мероприятий, доказавших свою эффективность. При этом участие в них является добровольным, они проводятся только с согласия либо по инициативе субъектов строительства, — сообщил Игорь Войстратенко.

По-прежнему одной из приоритетных задач Мосгосстронадзора является цифровизация деятельности комитета. С начала года в онлайн-режиме оказано более четырех тысяч услуг.

— На данный момент комитета осуществляет оказание девяти госуслуг в электронном виде, что позволяет участникам строительства значительно экономить время. В целом застройщики могут получить на портале mos.ru 31 услугу в сфере строительства, 22 из них предоставляются исключительно онлайн, — продолжил глава Мосгосстройнадзора.

За первое полугодие через официальный сайт мэра Москвы mos.ru и официальную почту Мосгосстройнадзора поступило 4164 обращения, в том числе звонков на «горячую линию».

— Подавляющее большинство жалоб было связано с влиянием строительства на окружающую застройку и быт граждан, также заявители хотели уточнить законность строительства, сообщали о дефектах и нарушениях, допущенных при строительстве, — уточнил Игорь Войстратенко. — При этом число обращений сократилось на 28 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также обращения принимаем через соцсети.

Также в ходе пресс-конференции Игорь Войстратенко рассказал о поддержке строительной отрасли. По его словам, антикризисные меры направлены на сокращение административных барьеров для участников рынка в процессе разработки и согласования градостроительной документации. Кроме того, процедуры выдачи разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию были оптимизированы и приведены в соответствие с федеральным законодательством.

ЦИФРЫ

В рамках контрольно-надзорной деятельности Мосгосстройнадзор провел 3140 проверок и выездных обследований, по итогам которых за первое полугодие было выявлено 19 477 нарушений обязательных требований, выдано 751 предписание об устранении нарушений, вынесено 4260 постановлений об административных правонарушениях, из них о наложении штрафа — 3 701 постановление на общую сумму 347,49 миллиона рублей.

Инструментальный контроль качества строительства проводится силами подведомственного комитету Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ГБУ «ЦЭИИС»). За шесть месяцев текущего года специалисты Центра приняли участие в 1203 выездных проверках Мосгосстройнадзора, проверили 780 объектов капитального строительства в столице и выявили 3670 несоответствий проектной документации.