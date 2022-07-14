Собянин открыл новый гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице стартовал фестиваль «Вкусы России». Попробовать национальные угощения можно более чем на 20 площадках. Старт большому гастрономическому событию дал мэр Москвы Сергей Собянин и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на площадке в Парке Горького.

Гастрономическую географию нашей необъятной страны можно прочувствовать на набережной Парка Горького. Саратовская, Тульская, Московская, Воронежская, Мурманская области, республики Чувашия, Удмуртия, Крым — вот далеко неполный список тех, кто привез все самое полезное и вкусное из разных уголков нашей страны.

— Глаза разбегаются, — признается Сергей Собянин. — Москвичей удивить очень сложно, но когда попадаешь на фестиваль, чувствуется, словно попал в какую-то сказку. Уникальная продукция привезена сюда — география поставок от Камчатки до Крыма.

По его словам, событие призвано популяризовать российские бренды, помочь выйти на московский рынок, в сетевые магазины. Интерес к представленным товарам есть не только у покупателей, но и у маркет-плейсов и ритейла.

— Персики — сладкие, сочные, из своего хозяйства, без обработки, на солнце созрели и приехали в Москву, — приветствует при входе многодетная мама и предприниматель Эльзаса Сейдаметова.

— Калачи пышные, арбузное масло, мед, соки, — перехватывают «сладкую» эстафету Наталья и Анна Моторины из Саратовской области.

В центральных рядах за красоту, лучший вкус и экологичность «соревнуются» тульские и алтайские пряники. Ягоды, сухофрукты, сыры, мясная и молочная продукции, десятки полезных сладостей, рыба и икра, блюда, которые готовят тут же, при вас — удивлять гостей готовы фермеры и производители из самых разных регионов. Многие — уже не новички на столичных праздниках и ярмарках. Ранее уже приезжали и представляли свою продукцию. Готовы делать это еще много раз. Не зря Москва — гастрономическая столица России.

— Гастрономические фестивали, которые появились в столице не так давно, уже полюбились москвичам. И мы рады, что в этой фестивальной «семье» – прибавление, — отметил Сергей Собянин. -- Думаю, все привезенные продукты будут быстро разобраны.

В четырехдневном событии принимают участие более 60 регионов страны.

— Хорошее мероприятия, проводим его второй год подряд, — сказал в свою очередь Дмитрий Патрушев. — Также стоит попробовать блюда национальной кухни каждого региона.

Всего на Пушкинской набережной в Парке Горького и еще на 21 фестивальной площадке представлено порядка 300 брендов — участники Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», который проводился в предыдущие два года.

Площадки организованы в разных районах — там, где горожане ранее просили об их появлении. Так, на Тверской площади гостей ждут сыры из Крыма и Челябинской области. Любителям оригинальных сладостей понравятся удмуртские ягоды и орехи в йогуртовой глазури, которые будут на Ключевой улице и на бульваре Дмитрия Донского, а также десерты без сахара и муки и угощения без глютена.

В ресторанных шале предложат отведать блюда от лучших шеф-поваров столицы. Здесь и капустная солянка с сосисками, и черноморские рапаны, и царская уха, и кутаб со шпинатом и сыром.

Гастрономический праздник сопровождается обширной познавательной и культурной программой. Гостей фестиваля ждут кулинарные, творческие и ремесленные мастер-классы, которые подготовили профессионалы из разных уголков России. Приходить на них лучше заранее — желающих очень много.

На Ореховом бульваре и Профсоюзной улице все желающие узнают секреты работы на гончарном круге и за ткацким станком. На улицах Перерва, Теплый Стан, Профсоюзная и Святоозерская — научатся готовить суп с огурцами из Рязанской области, национальное блюдо карачаевцев и балкарцев хычин, пирожки с медом и лесными ягодами. А на бульваре Дмитрия Донского, площади Славы в Кузьминках и в сквере у Гольяновского пруда — откроют секреты старинных заварных пряников с миндалем, которые пекут в Смоленской области.

— Самое вкусное мероприятие! — Дмитрий Патрушев поблагодарил Сергея Собянина за совместную работу.

Также на фестивале известные шеф-повара поделятся различными способами приготовления угощений и интересными решениями сервировки стола.

В мастерских здорового питания гости познакомятся с блюдами из индюшки, курицы и сезонных региональных продуктов. В дни фестиваля можно посетить мастер-классы по изготовлению народных текстильных кукол, росписи фарфоровых сувениров.

КСТАТИ

14 июля мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о проведении выставок «Город для каждого» и «Мой район». Выставка ключевых градостроительных и инфраструктурных проектов Москвы «Город для каждого» пройдет с 1 по 21 августа. Экспозиционное пространство общей площадью порядка 1,6 тысячи квадратных метров будет займёт два этажа выставочного зала «Манеж». На выставке «Мой район», которая пройдет 5-6 августа в Гостином дворе, гости смогут познакомиться с результатами и планами реализации программы«Мой район» — создания качественной, привлекательной и уютной городской среды во всех районах Москвы, независимо от их удаленности от центра.