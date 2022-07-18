Внимательно следим за безопасностью детских и спортивных объектов

Глава управы района Люблино Алексей Бирюков проверяет обновленную детскую площадку / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В Люблине активно развивается спортивная инфраструктура и благоустраиваются дворовые территории. 18 июля глава управы района Алексей Бирюков рассказал «Вечерней Москве», почему важно создавать все условия для комфортных занятий спортом.

В этом году район Люблино вошел в тройку лидеров Юго-Восточного округа по масштабности работ по благоустройству. Особое внимание уделяется созданию специальных зон, где местные жители могут заниматься разными видами спорта и физкультурой. Так, в этом году в жилом квартале между Верхними Полями, Краснодарской улицей, улицей Перерва и Марьинским парком появится площадка для занятий популярным сейчас у молодежи воркаутом.

— У нас регулярно проходят спортивные состязания, как для взрослых, так и для подростков и детей. Я считаю, что очень важно приобщать ребят к спорту с раннего детства. Это поможет вырастить поколение здоровых людей, которые следят за своим здоровьем, избегают вредных привычек, — отмечает Алексей Бирюков.

Кроме того, в последние несколько лет в управе активно занимаются реконструкцией уже существующих спортивных объектов, а также созданием новых в парковых зонах района. Например, в усадьбе Люблино этой зимой был открыт большой каток, который пользовался популярностью не только среди местных жителей — покататься на нем приезжали и из других округов столицы. А летом каток превращается в футбольную площадку.

— Зимой на спортплощадке в парке мы обучали детей фигурному катанию, проводили различные мероприятия. А в теплое время года местные, районные команды здесь тренируются, проводят товарищеские матчи по мини-футболу, — отметил глава управы района Люблино. — Мы также много внимания уделяем безопасности конструкций на детских и спортивных площадках.

КСТАТИ

С 2010 года в районе Люблино обновили 236 дворов. Для детей благоустроили 102 детские площадки, любители здорового образа жизни получили 13 мест для занятий спортом. Для всех жителей района появилось восемь обновленных зон отдыха. Также за последние 8 лет здесь озеленили 120 тысяч квадратных метров газонов, где разбили более 11 тысяч квадратных метров цветников и клумб.