Увлекательный отдых рядом с древними курганами

Директор парка культуры и отдыха «Бабушкинский» Игорь Бускин во время обхода территории ландшафтного парка «Митино». Здесь, на Пенягинском пруду, прибрежная зона благоустроена для комфортного отдыха, а в водоем, помимо уток, запустили еще и семь пар лебедей / Фото: Пресс-служба Бабушкинского района

Велопрокат в парке «Митино» вошел в шорт-лист лучших в проекте «Активный гражданин». 18 июля «Вечерняя Москва» побывала в этом парке и узнала, почему он так любим жителями района.

До 30-х годов прошлого века здесь был лес. Затем появился дачный поселок — по шесть соток выдавали сотрудникам Московского треста хлебопечения. А в 1990-х годах, когда началась массовая застройка района, местность исследовали археологи и присвоили ей статус памятника истории и культуры. После этого строить на территории парка было запрещено. А в начале уже нового века, в 2003 году, в каньоне реки Барышихи разбили парк.

В 2017 году власти всерьез взялись за благоустройство этой территории. Через год все запланированные работы были закончены, но улучшать парковую инфраструктуру продолжают по сей день, так как в городе постоянно появляются новые программы, которые требуют дополнительного благоустройства территории: «Здоровая Москва», «Московское долголетие» и так далее.

— В парке «Митино» на сегодняшний день все удобства цивилизации: электричество, Wi-Fi. Даже горячее водоснабжение у нас есть. И обновление зеленого фонда у нас тоже постоянное. Кстати, в связи с этим у нас особенное освещение, не такое, как на магистралях или на улицах города. У нас именно щадящий свет, — рассказывает директор парка культуры и отдыха «Бабушкинский» (в состав которого входит ландшафтный парк «Митино. — «ВМ»), депутат Мосгордумы Игорь Бускин.

Парковая инфраструктура также впечатляет. Здесь несколько функциональных зон для различных возрастных групп. Обустроено девять спортивных площадок: теннисный корт, многофункциональная спортплощадка с трибунами и пунктом проката, которая зимой превращается в каток, скейт-парк площадью 600 квадратных метров, а также две площадки с тренажерами для воркаута. Кроме того, посетители парка могут поиграть в стритбол, пляжный волейбол, баскетбол и даже в мини-футбол. Для этих видов спорта также оборудовали площадки.

Детишкам тоже раздолье — несколько площадок с качелями, горками и современными безопасными тарзанками.

— А недавно в нашем парке появились археологические лаборатории, где дети в песке собирают кувшины, осколки, как настоящие археологи, — продолжает свой рассказ Бускин. — Тем более что наш историко-археологический комплекс состоит из четырех павильонов, где посетители могут узнать о древних поселениях, посмотреть на курганы и городища ХII века.

По словам руководителя парка, здесь можно отдохнуть всей семьей, заняться спортом, поучаствовать в мастер-классах, посетить занятия «Московского долголетия», концерты и многое другое. Поэтому парк пользуется у жителей района огромной популярностью.

— Я гуляю с маленьким ребенком здесь каждый день, — рассказывает жительница района Митино Мария Суворова. — Удобно, что здесь есть отдельные пешеходные дорожки и зоны катания на велосипеде. Никто и ничего не мешает прогулке. Здорово, что парк облагородили, что за ним следят, улучшают.

И, по словам Игоря Бускина, работы по благоустройству продолжаются.

— Проектов много. Хотим открыть пляжную зону, сделать фонтан, канатный парк. Еще совместно с авиаклубами планируем создать павильон и оснастить его авиационными симуляторами, — говорит он.

СПРАВКА

На территории парка «Митино» находится 12 памятников археологии. Наиболее значимый из них — Спас-Тушинский курганный могильник — комплекс из трех курганных могильников и пяти селищ XII–XIII веков. В них были найдены богатые наборы украшений. Исследователи из-за характерных элементов относят эти курганы к кругу вятичских.