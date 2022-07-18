Новоселье хранителя галереи: первый житель Басманного района переехал в дом с уникальной архитектурой

Леонид Терехов распаковал несколько экспонатов своей коллекции. Теперь в его новой квартире достаточно места, чтобы развесить картины / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В этом году программе реновации жилья в Москве исполняется пять лет. Все это время «Вечерняя Москва» пристально следила за тем, как реализуется программа, рассказывала истории ее участников, показывала дома и квартиры, в которые предстоит переселиться москвичам. «Вечерняя Москва» подведет итоги первой «пятилетки» и расскажет еще одну историю жителя типичной пятиэтажки, который первым получил квартиру в доме, удостоенном архитектурной премии.

Как все начиналось

Программу реновации утвердили в 2017 году. Тогда ее участникам было тревожно — неизвестность пугает, — что это будут за дома, где они будут находиться, что за квартиры. Ответы на эти и многие другие вопросы были даны в марте 2018 года, когда началось расселение первых пятиэтажек — домов номер три и пять по улице Константина Федина. Их жильцы переезжали в новостройку на 5-й Парковой улице. Именно тогда москвичи поняли, что новый дом в границах района — это чистая правда, что отделка квартир комфорткласса — это значит «въезжай и живи», что программа реновации — это не надувательство, а гарантии.

Все последующие годы власти Москвы это подтверждали. За это время новые квартиры получили без малого 50 тысяч человек, программа реновации стала чем-то обыденным и привычным. А тогда, в 2018 году, по улице Константина Федина целыми днями туда-сюда сновали журналисты в поисках интересных семейных историй. Время прошло, но истории никуда не делись. Каждая расселяемая хрущевка все так же полна неповторимыми рассказами о жильцах и их семьях. «ВМ» продолжает следить за программой и рассказывать истории ее участников.

Перемены только к лучшему

Зайдя в маленькую квартирку Леонида Терехова на четвертом этаже пятиэтажки на улице Госпитальный Вал, мы не сразу нашли хозяина.

— Вы проходите, — послышался голос, как оказалось, из дальней комнаты. Такая планировка — не сразу и поймешь, что это двушка.

Мебель разобрана, кругом пакеты, коробки, хрупкая техника уже перемотана полиэтиленовой пленкой — самый разгар переезда.

— Вот вроде живу один, а столько вещей надо перевезти, — говорит новосел, заходя в большую комнату.

Леонид Терехов стал первым жителем Басманного района, переселяющимся по программе реновации в уже ставшую известной новостройку на Бауманской улице. Несмотря на то что сейчас в его старой квартире все вверх дном, можно заметить аккуратный и достаточно свежий ремонт.

— Дом наш довольно старый, 1964 года постройки. Единственный плюс — он кирпичный, здесь всегда тепло. Но, с другой стороны, вы посмотрите на мою кухню, — мужчина ведет нас за собой. — Шесть «квадратов», это никуда не годится. Для одного еще ладно, но с семьей здесь жить вообще невозможно.

Переезжать Леониду Терехову не жалко, даже несмотря на хороший ремонт в старой квартире и на то, что, вероятно, часть мебели придется оставить.

— Все меняется, мы сами меняемся. Надеюсь, что с улучшением качества жилищных условий и отношения в обществе будут улучшаться. Сейчас, в такие непростые времена, думаю, люди будут очень рады переезду, — рассуждает хозяин.

В квартиру заходят рабочие, нанятые управой для помощи в переезде, начинают постепенно уносить вещи и грузить их в машину. Договариваемся с нашим героем через полчаса встретиться уже в новой квартире.

Лауреат премии

47-й дом по Бауманской улице в особом представлении не нуждается. Два года назад он стал лауреатом Архитектурной премии Москвы в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение жилого дома стандарткласса». Еще до того как новостройку ввели в эксплуатацию, многие, проходя мимо строящегося на Бауманской дома, глядя на фасады, арочные окна, не могли предположить, что в будущем здесь будут жить участники программы реновации. Нельзя сказать, что другие стартовые дома плохие: при их строительстве также применяются современные энергоэффективные материалы, отделка в квартирах такая, что хоть сразу въезжай и живи. Но дом на Бауманской визуально выделяется среди других, менее изящных новостроек. Еще на этапе строительства главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов называл его «образцовым для всей программы реновации».

— Дом аккуратно вписан в окружающую застройку, арочные окна отсылают нас к классической архитектуре, а разноэтажные секции создают выразительный силуэт всего здания, — отмечал главный архитектор города.

В Басманном районе это первый дом для программы реновации, а в Центральном округе Москвы — второй. Переселяются в него жители трех домов с улицы Госпитальный Вал.

— Дом построен по индивидуальному проекту в историческом центре района. В доме 274 квартиры, и все они будут отданы для программы реновации. Счастливыми обладателями нового жилья станут 233 семьи, — рассказывает заместитель главы управы Басманного района Сергей Сальников. — Также было проведено благоустройство прилегающей территории, организована очень хорошая детская площадка.

Подъезжает Леонид Терехов, и вместе с ним мы поднимаемся на девятый этаж. Принято считать, что угловые квартиры — не самый лучший вариант. В большой комнате стены выходят на улицу, а значит, будут промерзать. Новосела это не пугает и даже, наоборот, радует.

— Я был здесь в конце марта на осмотре, когда батареи были уже выключены, но в квартире все равно было очень тепло, — говорит Леонид Терехов. — С точки зрения энергосбережения и примененных при строительстве материалов в доме — все очень здорово.

Коллекция увидит свет

Одно из главных преимуществ угловой квартиры для Леонида Терехова — это два окна в большой комнате. Больше окон — больше света.

Чтобы объяснить, почему свет для него так важен, мужчина ведет нас на кухню, где у стен в полиэтиленовой упаковке стоит его главное богатство, которое перевезли со старой квартиры первым делом, — картины. Их без преувеличения десятки. Леонид достает первую, аккуратно распаковывает и ставит на подоконник. На полотне изображен парусник, сражающийся с волнами в открытом море.

— Красота же! По-моему, не хуже Айвазовского, — говорит новосел.

Он коллекционирует картины уже много лет и останавливаться не собирается. Признается, что, была б его воля — сделал бы это делом всей жизни.

— В силу своей работы мне приходится много летать, перемещаться, в том числе в командировках по России. Если есть свободное время, я всегда стараюсь посещать выставки местных художников. Иркутск, например, мне в этом плане очень нравится. В Питере моя дальняя родственница — известный искусствовед Галина Валентиновна Кекушева — помогала мне подбирать некоторые картины, — рассказывает Леонид Терехов.

В детстве наш герой и сам рисовал, ходил в школе в художественный кружок, но потом забросил, отдал предпочтение спорту.

— А вот эту я привез с Кубы, — Леонид Терехов снимает пленку с портрета кучерявого смуглого мужчины в соломенной шляпе с сигарой в зубах. — Посмотрите, какой колорит, сразу же видно, что там совсем другая культура.

Особое место в коллекции хозяина занимает картина брата. Она дорога как память, да и с точки зрения художественной ценности экспонат более чем достойный. К сожалению, показать нам жемчужину коллекции Леонид не смог: во-первых, ее нужно сначала найти среди рядов обмотанных черной пленкой картин, во-вторых, ее он упаковывал наиболее тщательно, соответственно, и распаковывать придется достаточно долго.

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

— Вот когда все перевезу, развешу на стены, тогда обязательно приходите, проведу вам, так сказать, экскурсию, — говорит новосел. Все эти картины со временем займут достойное место в новой квартире — благо теперь есть такая возможность. Получается, что на старом месте человек, главное увлечение которого — коллекционирование живописи, вынужден был просто «хранить» свои экспонаты, грубо говоря, складировать их где-то, где они были скрыты от глаз. Конечно же, никакого удовольствия от созерцания прекрасного...

— Я был лишен возможности смотреть на все эти картины, а красоту должны видеть. Я хочу, чтобы и моя дочь, которая, кстати, занимается живописью, тоже их видела, — говорит Леонид Терехов. Конечно, свет — далеко не единственный аспект, выгодно отличающий новую квартиру от старой. Кухня, к примеру, теперь вдвое больше старой, на каждой стене во всех комнатах есть розетки, что важно, поскольку у Леонида есть правило — переставлять мебель каждые полгода. В такую квартиру, несомненно более просторную, нежели старая, можно смело приводить гостей — все поместятся. Если площадь старой квартиры всего 43 квадратных метра, то площадь новой вместе с балконом 56,5 «квадрата».

Когда перевезут всю мебель, он расставит ее по своему разумению, затем поживет немного на новом месте, присмотрится и уже тогда решит, будет ли затевать какой-то ремонт или же оставит все как есть.

Неоспоримые преимущества

Центральный округ, пожалуй, самый сложный с точки зрения реализации программы. Но даже с учетом плотной исторической застройки городу удается организовать переселение в границах района. Более того, если сейчас у жителей пятиэтажек на улице Госпитальный Вал дорога до метро «Электрозаводская» занимает около 15 минут, то от нового дома дойти до «Бауманской» можно за пять-шесть минут.

В других округах разместить новый дом и организовать переселение, конечно, легче, но и там это требует недюжинных усилий планировщиков, проектировщиков и строителей.

— Мы рассматриваем все предложения по размещению в кварталах реновации социальных объектов в рамках рабочей группы. По результатам публичных слушаний и встреч с депутатами Мосгордумы были внесены изменения почти в каждый проект планировки, — говорит заместитель председателя Москомархитектуры Александр Ильин. — Была придумана абсолютно новая планировка улично-дорожной сети и инженерного оборудования.

О том, как сегодня участники программы относятся к реновации, свидетельствуют цифры. 97 процентов тех, кому предлагаются квартиры в новостройках, сразу соглашаются на них, даже не изъявляя желания посмотреть другие варианты жилья. Число москвичей, которые при переезде захотели докупить квадратные метры с 10-процентной скидкой и переселиться в квартиру еще более просторную, уже приближается к двум тысячам. Многие из тех, кто принял такое решение, отмечают, что для них программа реновации стала единственным доступным вариантом улучшить жилищные условия.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По программе реновации в Москве уже возвели 202 новостройки, 400 проектируются и строятся. Введено в эксплуатацию 2,6 миллиона квадратных метров жилья. Для возведения объектов программы реновации задействовано порядка 20 тысяч строителей и более 180 проектных организаций.

За первый квартал 2022 года новое жилье получили 7,5 тысячи москвичей, которым город предоставил 3,1 тысячи квартир. Всего в этом году планируется переселить около 37 тысяч человек — это порядка 16 тысяч семей. Москомархитектура утвердила 188 проектов планировки кварталов реновации, по которым предусмотрено строительство не только жилых домов, но и всей необходимой инфраструктуры: детских садов, поликлиник, ФОКов — всего 457 социальных объектов.

СПРАВКАМ

Программу реновации утвердили постановлением правительства Москвы 1 августа 2017 года. На данный момент в нее включены 5175 домов на 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В этих домах живет около миллиона человек. Переселение по программе разбито на три этапа. Первый продлится до 2024 года, второй этап переселения пройдет с 2025 по 2028 год, третий этап — с 2029 по 2032 год.