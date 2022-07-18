Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новоселье хранителя галереи: первый житель Басманного района переехал в дом с уникальной архитектурой

Алексей Хорошилов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Новоселье хранителя галереи: первый житель Басманного района переехал в дом с уникальной архитектурой
Леонид Терехов распаковал несколько экспонатов своей коллекции. Теперь в его новой квартире достаточно места, чтобы развесить картины / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В этом году программе реновации жилья в Москве исполняется пять лет. Все это время «Вечерняя Москва» пристально следила за тем, как реализуется программа, рассказывала истории ее участников, показывала дома и квартиры, в которые предстоит переселиться москвичам. «Вечерняя Москва» подведет итоги первой «пятилетки» и расскажет еще одну историю жителя типичной пятиэтажки, который первым получил квартиру в доме, удостоенном архитектурной премии.

Как все начиналось

Программу реновации утвердили в 2017 году. Тогда ее участникам было тревожно — неизвестность пугает, — что это будут за дома, где они будут находиться, что за квартиры. Ответы на эти и многие другие вопросы были даны в марте 2018 года, когда началось расселение первых пятиэтажек — домов номер три и пять по улице Константина Федина. Их жильцы переезжали в новостройку на 5-й Парковой улице. Именно тогда москвичи поняли, что новый дом в границах района — это чистая правда, что отделка квартир комфорткласса — это значит «въезжай и живи», что программа реновации — это не надувательство, а гарантии.

Все последующие годы власти Москвы это подтверждали. За это время новые квартиры получили без малого 50 тысяч человек, программа реновации стала чем-то обыденным и привычным. А тогда, в 2018 году, по улице Константина Федина целыми днями туда-сюда сновали журналисты в поисках интересных семейных историй. Время прошло, но истории никуда не делись. Каждая расселяемая хрущевка все так же полна неповторимыми рассказами о жильцах и их семьях. «ВМ» продолжает следить за программой и рассказывать истории ее участников.

Перемены только к лучшему

Зайдя в маленькую квартирку Леонида Терехова на четвертом этаже пятиэтажки на улице Госпитальный Вал, мы не сразу нашли хозяина.

— Вы проходите, — послышался голос, как оказалось, из дальней комнаты. Такая планировка — не сразу и поймешь, что это двушка.

Мебель разобрана, кругом пакеты, коробки, хрупкая техника уже перемотана полиэтиленовой пленкой — самый разгар переезда.

— Вот вроде живу один, а столько вещей надо перевезти, — говорит новосел, заходя в большую комнату.

Леонид Терехов стал первым жителем Басманного района, переселяющимся по программе реновации в уже ставшую известной новостройку на Бауманской улице. Несмотря на то что сейчас в его старой квартире все вверх дном, можно заметить аккуратный и достаточно свежий ремонт.

— Дом наш довольно старый, 1964 года постройки. Единственный плюс — он кирпичный, здесь всегда тепло. Но, с другой стороны, вы посмотрите на мою кухню, — мужчина ведет нас за собой. — Шесть «квадратов», это никуда не годится. Для одного еще ладно, но с семьей здесь жить вообще невозможно.

Переезжать Леониду Терехову не жалко, даже несмотря на хороший ремонт в старой квартире и на то, что, вероятно, часть мебели придется оставить.

— Все меняется, мы сами меняемся. Надеюсь, что с улучшением качества жилищных условий и отношения в обществе будут улучшаться. Сейчас, в такие непростые времена, думаю, люди будут очень рады переезду, — рассуждает хозяин.

В квартиру заходят рабочие, нанятые управой для помощи в переезде, начинают постепенно уносить вещи и грузить их в машину. Договариваемся с нашим героем через полчаса встретиться уже в новой квартире.

Лауреат премии

47-й дом по Бауманской улице в особом представлении не нуждается. Два года назад он стал лауреатом Архитектурной премии Москвы в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение жилого дома стандарткласса». Еще до того как новостройку ввели в эксплуатацию, многие, проходя мимо строящегося на Бауманской дома, глядя на фасады, арочные окна, не могли предположить, что в будущем здесь будут жить участники программы реновации. Нельзя сказать, что другие стартовые дома плохие: при их строительстве также применяются современные энергоэффективные материалы, отделка в квартирах такая, что хоть сразу въезжай и живи. Но дом на Бауманской визуально выделяется среди других, менее изящных новостроек. Еще на этапе строительства главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов называл его «образцовым для всей программы реновации».

— Дом аккуратно вписан в окружающую застройку, арочные окна отсылают нас к классической архитектуре, а разноэтажные секции создают выразительный силуэт всего здания, — отмечал главный архитектор города.

В Басманном районе это первый дом для программы реновации, а в Центральном округе Москвы — второй. Переселяются в него жители трех домов с улицы Госпитальный Вал.

— Дом построен по индивидуальному проекту в историческом центре района. В доме 274 квартиры, и все они будут отданы для программы реновации. Счастливыми обладателями нового жилья станут 233 семьи, — рассказывает заместитель главы управы Басманного района Сергей Сальников. — Также было проведено благоустройство прилегающей территории, организована очень хорошая детская площадка.

Подъезжает Леонид Терехов, и вместе с ним мы поднимаемся на девятый этаж. Принято считать, что угловые квартиры — не самый лучший вариант. В большой комнате стены выходят на улицу, а значит, будут промерзать. Новосела это не пугает и даже, наоборот, радует.

— Я был здесь в конце марта на осмотре, когда батареи были уже выключены, но в квартире все равно было очень тепло, — говорит Леонид Терехов. — С точки зрения энергосбережения и примененных при строительстве материалов в доме — все очень здорово.

Коллекция увидит свет

Одно из главных преимуществ угловой квартиры для Леонида Терехова — это два окна в большой комнате. Больше окон — больше света.

Чтобы объяснить, почему свет для него так важен, мужчина ведет нас на кухню, где у стен в полиэтиленовой упаковке стоит его главное богатство, которое перевезли со старой квартиры первым делом, — картины. Их без преувеличения десятки. Леонид достает первую, аккуратно распаковывает и ставит на подоконник. На полотне изображен парусник, сражающийся с волнами в открытом море.

— Красота же! По-моему, не хуже Айвазовского, — говорит новосел.

Он коллекционирует картины уже много лет и останавливаться не собирается. Признается, что, была б его воля — сделал бы это делом всей жизни.

— В силу своей работы мне приходится много летать, перемещаться, в том числе в командировках по России. Если есть свободное время, я всегда стараюсь посещать выставки местных художников. Иркутск, например, мне в этом плане очень нравится. В Питере моя дальняя родственница — известный искусствовед Галина Валентиновна Кекушева — помогала мне подбирать некоторые картины, — рассказывает Леонид Терехов.

В детстве наш герой и сам рисовал, ходил в школе в художественный кружок, но потом забросил, отдал предпочтение спорту.

— А вот эту я привез с Кубы, — Леонид Терехов снимает пленку с портрета кучерявого смуглого мужчины в соломенной шляпе с сигарой в зубах. — Посмотрите, какой колорит, сразу же видно, что там совсем другая культура.

Особое место в коллекции хозяина занимает картина брата. Она дорога как память, да и с точки зрения художественной ценности экспонат более чем достойный. К сожалению, показать нам жемчужину коллекции Леонид не смог: во-первых, ее нужно сначала найти среди рядов обмотанных черной пленкой картин, во-вторых, ее он упаковывал наиболее тщательно, соответственно, и распаковывать придется достаточно долго.

Новоселье хранителя галереи: первый житель Басманного района переехал в дом с уникальной архитектурой Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

— Вот когда все перевезу, развешу на стены, тогда обязательно приходите, проведу вам, так сказать, экскурсию, — говорит новосел. Все эти картины со временем займут достойное место в новой квартире — благо теперь есть такая возможность. Получается, что на старом месте человек, главное увлечение которого — коллекционирование живописи, вынужден был просто «хранить» свои экспонаты, грубо говоря, складировать их где-то, где они были скрыты от глаз. Конечно же, никакого удовольствия от созерцания прекрасного...

— Я был лишен возможности смотреть на все эти картины, а красоту должны видеть. Я хочу, чтобы и моя дочь, которая, кстати, занимается живописью, тоже их видела, — говорит Леонид Терехов. Конечно, свет — далеко не единственный аспект, выгодно отличающий новую квартиру от старой. Кухня, к примеру, теперь вдвое больше старой, на каждой стене во всех комнатах есть розетки, что важно, поскольку у Леонида есть правило — переставлять мебель каждые полгода. В такую квартиру, несомненно более просторную, нежели старая, можно смело приводить гостей — все поместятся. Если площадь старой квартиры всего 43 квадратных метра, то площадь новой вместе с балконом 56,5 «квадрата».

Когда перевезут всю мебель, он расставит ее по своему разумению, затем поживет немного на новом месте, присмотрится и уже тогда решит, будет ли затевать какой-то ремонт или же оставит все как есть.

Неоспоримые преимущества

Центральный округ, пожалуй, самый сложный с точки зрения реализации программы. Но даже с учетом плотной исторической застройки городу удается организовать переселение в границах района. Более того, если сейчас у жителей пятиэтажек на улице Госпитальный Вал дорога до метро «Электрозаводская» занимает около 15 минут, то от нового дома дойти до «Бауманской» можно за пять-шесть минут.

В других округах разместить новый дом и организовать переселение, конечно, легче, но и там это требует недюжинных усилий планировщиков, проектировщиков и строителей.

— Мы рассматриваем все предложения по размещению в кварталах реновации социальных объектов в рамках рабочей группы. По результатам публичных слушаний и встреч с депутатами Мосгордумы были внесены изменения почти в каждый проект планировки, — говорит заместитель председателя Москомархитектуры Александр Ильин. — Была придумана абсолютно новая планировка улично-дорожной сети и инженерного оборудования.

О том, как сегодня участники программы относятся к реновации, свидетельствуют цифры. 97 процентов тех, кому предлагаются квартиры в новостройках, сразу соглашаются на них, даже не изъявляя желания посмотреть другие варианты жилья. Число москвичей, которые при переезде захотели докупить квадратные метры с 10-процентной скидкой и переселиться в квартиру еще более просторную, уже приближается к двум тысячам. Многие из тех, кто принял такое решение, отмечают, что для них программа реновации стала единственным доступным вариантом улучшить жилищные условия.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По программе реновации в Москве уже возвели 202 новостройки, 400 проектируются и строятся. Введено в эксплуатацию 2,6 миллиона квадратных метров жилья. Для возведения объектов программы реновации задействовано порядка 20 тысяч строителей и более 180 проектных организаций.

За первый квартал 2022 года новое жилье получили 7,5 тысячи москвичей, которым город предоставил 3,1 тысячи квартир. Всего в этом году планируется переселить около 37 тысяч человек — это порядка 16 тысяч семей. Москомархитектура утвердила 188 проектов планировки кварталов реновации, по которым предусмотрено строительство не только жилых домов, но и всей необходимой инфраструктуры: детских садов, поликлиник, ФОКов — всего 457 социальных объектов.

СПРАВКАМ

Программу реновации утвердили постановлением правительства Москвы 1 августа 2017 года. На данный момент в нее включены 5175 домов на 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В этих домах живет около миллиона человек. Переселение по программе разбито на три этапа. Первый продлится до 2024 года, второй этап переселения пройдет с 2025 по 2028 год, третий этап — с 2029 по 2032 год.

Жилье Благоустройство Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Ковид закончился, забудьте

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Опасное любопытство

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте