Каждый двор жилых кварталов будет ярким и уникальным

Москвичка Галина Кондрашова с внуком Демьяном прогуливается во дворе своего дома по улице Сухонской, 1а, где оборудовали новую спортплощадку / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

20 июля глава управы Южное Медведково Олег Големба проинспектировал ход работ по благоустройству дворовой территории. «Вечерняя Москва» узнала, какие изменения ждут жителей.

Объектом осмотра стали дворовая территория, расположенная между домами по адресам: Сухонская улица, 1 и 1а, проезд Дежнева, 2а, и проезд Шокальского, 6а. Как отметил глава управы Олег Големба, в Южном Медведкове в этом году впервые проходит своеобразный эксперимент.

— Работы по комплексному благоустройству ведутся не в одном или нескольких дворах, как это было раньше, а обновляется целый квартал, — пояснил он. — Квартал, в котором сегодня идут работы по преобразованию дворовых территорий, составляет примерно одну седьмую часть района. Если говорить о количестве дворов, вошедших в программу комплексного благоустройства, то их 17.

К благоустройству каждой дворовой территории, по заверению Олега Голембы, подошли индивидуально — у каждой из них будет своя тематическая направленность. Ее определили жители во время встреч с представителями управы, где обсуждался проект благоустройства.

— Этот двор жилого дома станет территорией спорта. Здесь появится большой спортивный кластер, — сказал Олег Големба.

Специалисты уже частично оборудовали спортивную площадку, на которой в итоге будут размещены 20 тренажеров. Здесь смогут заниматься как начинающие любители воркаута, так и более опытные. К слову, все тренажеры российского производства. Кроме того, во дворе разместится спортплощадка многоцелевого назначения.

— Зимой местные жители смогут играть в хоккей, а летом площадка соберет любителей баскетбола, волейбола, футбола и большого тенниса, — уточнил Олег Големба.

Сегодня ведутся активные работы и по строительству двух детских площадок, которые также находятся довольно близко друг от друга.

Для самых маленьких москвичей здесь установят более десяти современных безопасных архитектурных форм: песочницы, качели и другие игровые конструкции.

Совсем рядом у родителей появится специально обустроенное место, откуда не только можно будет наблюдать за ребенком, но и прекрасно отдохнуть в тени навесов и деревьев.

Не оставят без внимания и детей постарше. Для них установят более сложные, многоуровневые конструкции.

Москвичка Галина Кондрашова признается, что с нетерпением ждет момента, когда увидит свой двор после комплексного благоустройства.

— Я живу здесь очень давно. И раньше у нас ничего такого во дворе не было. Большой пустырь с отдельно стоящими скамейками. Детская площадка была. Она представляла собой скромную пару песочниц и качели. Конечно, ее даже сравнивать нельзя с тем, что мы надеемся увидеть после благоустройства. Мне очень приятно наблюдать за тем, как наш двор меняется буквально на глазах. Он становится совершенно другим. Если честно, то я особенно жду площадку для самых маленьких, — говорит Галина Кондрашова, показывая на внука Демьяна. — Буду с удовольствием с ним там гулять.

Кроме того, благоустройство двора подразумевает его озеленение. Здесь высадят кустарники, деревья и цветы.

— В 17 дворах, вошедших в программу благоустройства, высадим более 100 деревьев и разобьем цветники площадью 800 квадратных метров, — сказал глава управы. — Все работы завершатся в ближайшие месяцы.

СПРАВКА

В прошлом году в Южном Медведкове в рамках программы «Мой район» была благоустроена территория общеобразовательного учреждения № 285. Там появилось большое полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием. Кроме того, были обустроены баскетбольная и волейбольная площадки и полоса препятствий для сдачи норм ГТО.