Сводный хор пенсионеров готовится к большому концерту

Главный хормейстер сводного хора участников программы «Московское долголетие» Николай Макаров во время репетиции на сцене концертного зала «Измайлово». Дирижер признается, что коллективом численностью свыше 700 человек ему еще не доводилось руководить, но с исполнителями работать легко, потому что они говорят на одном языке — музыкальном / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Измайловское ш., 71, корп. 5, Москва Карта всех событий

21 июля в концертном зале «Измайлово» прошла вторая репетиция хора «Московского долголетия», в котором участвуют 700 пенсионеров. «Вечерняя Москва» пообщалась с артистами.

На репетиции царит самая настоящая творческая атмосфера. Организаторы и хористы серебряного возраста бурно обсуждают, каким будет их выступление на Дне города, поэтому важны каждая деталь костюма, расстановка на сцене, момент выхода к зрителям и ухода. Не говоря уже о каждой правильно взятой ноте — сфальшивить не должен никто.

— У нас определился дресс-код — черный низ, белый верх. Я надену белую рубашку, черный костюм и бабочку, — рассказывает Сергей Воробьев. — Правда, с последним аксессуаром пока проблема — у меня его нет. Но я решу вопрос в ближайшие выходные. 23 июля у меня юбилей — исполнится 75 лет, а в понедельник, 25 июля, я уже записался сразу на две репетиции, которые проходят у нас в парке «Дубки». У меня баритон, и я хочу исполнить свою партию как настоящий профессионал, не зря же занимаюсь хоровым пением!

На сцене зала «Измайлово» выступали Филипп Киркоров и Юрий Антонов, Лев Лещенко и Лариса Долина, а теперь стоим и мы, как настоящие артисты. Разве мог я, доктор-физиотерапевт, мечтать об этой сцене. А вот благодаря «Московскому долголетию» спою здесь.

В этом году День города запланирован на 10 и 11 сентября — это будет первый очный праздник после двухлетнего перерыва.

— Мы все соскучились по массовым гуляньям. Многие к этому времени вернутся из отпусков, с дач, чтобы поздравить любимый город с днем рождения. И на нас ложится большая ответственность исполнить популярные песни о Москве так, чтобы всем захотелось петь вместе с нами, от души! — говорит хористка Наталья Козырь.

Группы хорового пения начали заниматься еще 1 июня, репетиции проходили в 11 столичных парках. И все вокальные группы, а их на сегодняшний день 35, изучали единый репертуар. В концертную программу включены «Гимн Москвы» и «Вечерний звон», «Подмосковные вечера», «Выйду ночью в поле с конем». Сейчас главная задача большого хора — отрепетировать слаженное исполнение своих партий.

Возможность влиться в большой хор «Московского долголетия» есть у каждого участника программы, достаточно рассказать о своем желании сотрудникам районных центров соцобслуживания и записаться на занятия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Макаров, главный хормейстер:

— Управлять тысячным хором — очень ответственно. Мои коллеги проделали огромную работу, и мы с участниками хора общаемся на одном языке музыкальных терминов. Это экономит время — не нужно пояснений. Я говорю «дольче», и хористы знают, что надо петь нежно.