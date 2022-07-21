Сводный хор пенсионеров готовится к большому концерту
Сюжет:Московское долголетие
21 июля в концертном зале «Измайлово» прошла вторая репетиция хора «Московского долголетия», в котором участвуют 700 пенсионеров. «Вечерняя Москва» пообщалась с артистами.
На репетиции царит самая настоящая творческая атмосфера. Организаторы и хористы серебряного возраста бурно обсуждают, каким будет их выступление на Дне города, поэтому важны каждая деталь костюма, расстановка на сцене, момент выхода к зрителям и ухода. Не говоря уже о каждой правильно взятой ноте — сфальшивить не должен никто.
— У нас определился дресс-код — черный низ, белый верх. Я надену белую рубашку, черный костюм и бабочку, — рассказывает Сергей Воробьев. — Правда, с последним аксессуаром пока проблема — у меня его нет. Но я решу вопрос в ближайшие выходные. 23 июля у меня юбилей — исполнится 75 лет, а в понедельник, 25 июля, я уже записался сразу на две репетиции, которые проходят у нас в парке «Дубки». У меня баритон, и я хочу исполнить свою партию как настоящий профессионал, не зря же занимаюсь хоровым пением!
На сцене зала «Измайлово» выступали Филипп Киркоров и Юрий Антонов, Лев Лещенко и Лариса Долина, а теперь стоим и мы, как настоящие артисты. Разве мог я, доктор-физиотерапевт, мечтать об этой сцене. А вот благодаря «Московскому долголетию» спою здесь.
В этом году День города запланирован на 10 и 11 сентября — это будет первый очный праздник после двухлетнего перерыва.
— Мы все соскучились по массовым гуляньям. Многие к этому времени вернутся из отпусков, с дач, чтобы поздравить любимый город с днем рождения. И на нас ложится большая ответственность исполнить популярные песни о Москве так, чтобы всем захотелось петь вместе с нами, от души! — говорит хористка Наталья Козырь.
Группы хорового пения начали заниматься еще 1 июня, репетиции проходили в 11 столичных парках. И все вокальные группы, а их на сегодняшний день 35, изучали единый репертуар. В концертную программу включены «Гимн Москвы» и «Вечерний звон», «Подмосковные вечера», «Выйду ночью в поле с конем». Сейчас главная задача большого хора — отрепетировать слаженное исполнение своих партий.
Возможность влиться в большой хор «Московского долголетия» есть у каждого участника программы, достаточно рассказать о своем желании сотрудникам районных центров соцобслуживания и записаться на занятия.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Николай Макаров, главный хормейстер:
— Управлять тысячным хором — очень ответственно. Мои коллеги проделали огромную работу, и мы с участниками хора общаемся на одном языке музыкальных терминов. Это экономит время — не нужно пояснений. Я говорю «дольче», и хористы знают, что надо петь нежно.