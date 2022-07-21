Яркая цветочная феерия: знаковые места столицы украсили уникальные сады, созданные известными ландшафтными дизайнерами
В пятницу, 22 июля, в столице стартует фестиваль «Цветочный джем». Москву украсят почти три десятка оригинальных авторских садов, для создания которых привезли сто тысяч растений.
В этом сезоне лучшие ландшафтные дизайнеры страны покажут на фестивале москвичам и гостям столицы висячие и водные сады, цветочные арки и тропические острова.
Для того чтобы фестивальные площадки заиграли новыми цветочными красками, трудилась огромная команда специалистов. Например, несколько десятков человек целую неделю оформляли золотистыми колосьями пшеницы большой переход в самом центре города, между Манежной и площадью Революции.
— На создание этой композиции ушла неделя и девять тысяч колосьев пшеницы. А еще двенадцать ив и полторы тысячи красных маков, — проводит рукой по волне растений старший координатор площадки Татьяна Семенова. — Вначале на площадке, которую мы назвали «Русское поле», были подготовлены специальные емкости с землей, в которые установили заранее подготовленные блоки с растениями.
А затем всю эту конструкцию укрепили специальными опорами. Теперь люди могут подойти и сделать здесь красивую фотографию. Пока длится фестиваль «Цветочный джем», раз в два дня старший флорист будет оценивать состояние растений, из которых сделано «Русское поле». А вот высаженную пшеницу ждет ежедневное «причесывание».
— Место здесь достаточно ветреное, и колосья могут путаться. Поэтому рабочие будут приводить их в порядок, а также поливать деревья и цветы, — рассказывает Татьяна Семенова.
Рядом с «Русским полем» на Манежной площади за несколько дней вырос «Город цветов», глядя на который сразу вспоминаешь различные легенды и сказания про оазисы в пустыне.
Впервые к фестивалю присоединился парк «Зарядье». Здесь у прудов цветут луговые травы, сочетание которых напоминает живописные полотна Клода Моне.
— В подборе цветового решения и ассортимента растений участвует большая команда агрономов и инженеров парка, флористов и рабочих зеленого хозяйства, — сообщили в пресс-службе парка.
Принимают участие в фестивале и другие известные городские площадки — Парк Горького, «Музеон» и ВДНХ. Так, у входа в Парк Горького создают настоящий «Русский лес». Клены, березы сочетаются с душистым летним разнотравьем, розами и пышными гортензиями.
Появилась у фестиваля и своя традиция — повторять те сады, которые понравились гостям во время фестивалей прошлых лет. Один из таких проектов вернулся на ступеньки Российской государственной библиотеки. Ее лестница снова превратилась в утопающее в зелени пространство.
Всего для фестиваля в городе создано 27 садов. Радовать зрителей они будут до самой осени.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Специально для фестиваля в Москву привезли и высадили более 150 деревьев, 50 тысяч однолетников, свыше 40 тысяч многолетников и злаков, а еще 3,5 тысячи кустарников, 800 папоротников, более 100 лиан и столько же водных растений, а также порядка 1000 комнатных тропических растений. Сад «Город цветов» на Манежной площади разместился на 5 тысячах квадратных метрах.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена Горская, куратор фестиваля:
— За каждым представленным на фестивале садом будет особый уход, так как в композициях собраны самые разные растения. Например, в Новопушкинском сквере есть топиарные формы в сочетании с деревьями и многолетниками из южных и центральных регионов страны. Они подобраны так, чтобы цвести на протяжении всего сезона. Летние температурные перепады растениям не страшны, и они будут радовать всех гостей «Цветочного джема». Уверена, что этим летом все сады станут центрами притяжения для жителей нашего города и многочисленных туристов.