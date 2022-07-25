Инициативные жители Басманного района помогли сделать свой двор лучше

Жительницы Басманного района Елена Данько (слева) и Ольга Косец показывают на фото, каким раньше был двор: с «лысым» газоном и без цветов. Теперь здесь цветет настоящий сад / Фото: Василиса Чернявская / Вечерняя Москва

24 июля жители Басманного района рассказали, как превратить двор в настоящий оазис и как современные технологии помогают контролировать работы городских служб.

Двор образцового содержания — пожалуй, только такой таблички не хватает у дома под номером 5/9 по улице Садовой-Черногрязской. За воротами — въездом во двор — буйная зелень. Цветут лилии и георгины, на молодых вишнях уже краснеют ягодки, полит густой газон, зеленеют аккуратненькие туи, яблони и молоденькие рябины. Весной здесь цвели тюльпаны, позже их сменили ромашки, а на клумбе компанию цветам составляет мята. Ее предлагают срывать и добавлять в чай всем желающим. В общедомовом чате об этом частенько уведомляют соседей.

— Жители двора — это не просто соседи. Мы все давно стали друзьями, — говорит местная активистка Ольга Косец. — Многие объединились для того, чтобы обустроить придомовую территорию, создать свою атмосферу красоты и уюта.

Третий год подряд жильцы дома следят за тем, чтобы полив всех растений был своевременным. Даже составили график. Местная жительница Елена Данько показывает отчет: напротив каждой даты есть отметка — шел ли дождь или душ для цветов и кустарников устроили столичные службы. Оценивают и качество проведенных работ: вылили ли воду на растения или дорожки.

— Сложно представить, но еще недавно вместо газона виднелись проплешины, никаких кустов вокруг. «Лысая» территория, — Елена перелистывает альбом с фотографиями.

На кадрах запечатлена подпорная стена между двумя домами. Ее возвели из-за перепадов рельефа. Жители решили облагородить ее — выкорчевали пни, вытащили обломки кирпичей, остатки стекла и арматуры. Высадили спиреи. Из тонких прутиков за два с небольшим года получились роскошные пышные кустарники, цветы которых белой волной спускаются вниз.

Растения подбирали вместе с дендрологом. Ясени здесь — одни из немногих в районе, спасенные от вредоносных жучков. Ветви пока не обрезают — они должны оправиться после напасти.

— Все деревья жители получили по городской программе. Специалисты ГБУ «Жилищник» помогли высадить, — рассказывает Ольга Косец. — Не прижилось только одно дерево, но его заменили по гарантии. Теперь каждое берегут как зеницу ока — на зиму укрывают, следят, чтобы спецтехника не задевала.

Гулять под раскидистыми ветвями полюбил кот Оскар. Здесь бело-рыжий красавец может притаиться в кустах и подсматривать за птичками.

— У нас хорошо и людям, и животным, — говорит хозяйка хитреца, местная жительница Ирина Шутова.

Для владельцев собак установили ящик, в котором есть одноразовые пакеты. Убирать за питомцами — дело каждого хозяина.

Раньше детская площадка здесь была полузаброшенной. Теперь посреди двора красуется игровой городок. На качелях взмывают вверх дети постарше, на каруселях осторожно кружатся малыши. С горок съезжают мальчишки и девчонки — выстраивается целая очередь.

— Часто к нам заходят жители соседних домов, любуются цветами, гуляют с детьми, — отмечает Елена Данько, — мы будем рады, если нашим опытом воспользуются другие москвичи, благоустроят свои дворы.

Некоторые гости возвращаются в свои дворы с подарками. Жители дома по Садовой-Черногрязской сажали под спиреями герань. Два десятка полученных кустов размножили. Ближе к холодам цветы раздали всем желающим.

— Без должного контроля и дружбы с городскими службами, без инициативных жителей ничего такого не было бы, — признает Ольга Косец.

В арсенале жителей дома — современная техника. Для того чтобы крыши зимой своевременно и качественно очищали от снега, за городскими службами следит дрон. Ранее два жильца дома получили разрешения на высотные работы, а заодно — и ключи от чердаков. Теперь компанию паре человеческих глаз составляет камера, которую можно поднять над крышей. Так, электронные «глаза» формируют отчет для всего дома — увидеть результат работы служб житель может в любое время. А еще — фотографии и видео выкладывают в общедомовой чат.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства:

— Работы по благоустройству в Басманном районе выполнены наполовину. Главная задача проекта — сделать общественные пространства удобными. В Басманном районе высадят порядка 150 взрослых деревьев и 9,5 тысячи кустарников. Общая площадь газона составит почти 36 тысяч квадратных метров. Завершить благоустройство планируется к сентябрю.