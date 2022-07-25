Как будет развиваться район Нагорный

Жительница дома 75, корпус 1, на Варшавском шоссе София со своим сыном Германом и щенком Томой вышли на прогулку во двор. Рядом — обустроенный цветник и детская площадка / Фото: Василиса Чернявская / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Чонгарский бульвар, 14к3 Карта всех событий

В районе Нагорный запланировано благоустройство девяти дворов. Средства на обустройство территорий заработал сам район, в том числе за счет парковок и налогов.

У каждого двора в столице есть своя история. Одни выделяются за счет пышных клумб и необычных цветников, другие отличаются оригинальными спортивными и детскими площадками, третьи привлекают любителей домашних животных. А на Варшавском шоссе, 75, корпус 1, двор сочетает практически все эти качества.

— Благоустроено здесь было всегда, — вспоминает одна из местных жительниц Флюра Ахметзянова. — Каждый год жители придумывали цветники. Чаще всего нашу клумбу украшали лилии и розы.

В этом году неутомимым садовником стал местный житель Игорь. Его так и прозвали — садовник. Вне зависимости от погоды он без устали ухаживал за растениями — высаживал, поливал в знойные дни, пропалывал сорняки.

— Мы привыкли к красоте, — подмечают родители, вышедшие с детьми гулять.

Сам городок приспособлен и для малышей, и для ребят постарше. Можно взмывать вверх на качелях, скатиться с горки, залезть по веревочной лесенке на самый верх замка, а еще оседлать лошадку или сесть за руль цветного трактора.

— Удовольствие для мальчишек и девчонок! — улыбается мама годовалого Дамира Виктория Изе.

Малыши любят скинуть с себя обувь и пробежаться босиком. Резиновое покрытие не травмирует нежные ножки.

Рядом с домом расположилась хоккейная коробка. Зимой ее заливают, и каток практически никогда не пустует — оттачивают свое мастерство все желающие: от мала до велика.

— Никогда не скажешь, что, выйдя из дома, сразу попадешь на оживленную магистраль, — подхватывает рассказ о своем дворе Шамиль Ахметзянов. — Вокруг зелено, по утрам поют птицы, на площадке слышен детский смех, соседи здороваются в лифте и на улице. Все мы сохраняем добрые отношения, стараясь сделать мир вокруг немного лучше.

Каждый год в районе Нагорный в управе рассматривают вопрос благоустройства дворов. Нынешний сезон не стал исключением. Глава управы района Аркадий Русских предложил направить средства стимулирования — это деньги, которые сами районы заработали в виде поступлений от патентной системы налогообложения, платных парковок и налогов на доходы физических лиц, сдающих жилые помещения в аренду, — на обустройство нескольких адресов.

В частности, во дворе дома номер 14, корпус 3, по Чонгарскому бульвару планируется выполнить ремонт тротуара, установку ограждений. На детской площадке строители заменят синтетическое покрытие, установят новые качели, горки и другие малые архитектурные формы. Также во дворе появятся новые скамейки и урны. Аналогичные виды работ запланированы и на Симферопольском бульваре, дом 33, корпус 1.

— А на придомовой территории на Симферопольском бульваре, дом 29, корпус 1, планируются ремонт асфальта, замена бортового камня и восстановление газона, — сообщили в управе.

Еще по шести адресам намечен ремонт тротуаров.

В предыдущие годы в районе появились уютные места для отдыха и прогулок. На Чонгарском бульваре сделана пешеходная аллея с лавочками. Кроме того, жители могут погулять у Криворожского пруда. Водоем очистили от иловых отложений, берег укрепили, а вокруг сделали удобные пешеходные дорожки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

— Транспортную доступность района Нагорный повысит станция метро «Варшавская». После реконструкции она войдет в состав Большой кольцевой линии. Современное оборудование, устанавливаемое на «Варшавской», позволит обеспечить безопасное, надежное и бесперебойное функционирование станции, впервые открытой в 1969 году, а также должный уровень комфорта пассажиров.