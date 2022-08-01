Пункты проката под надзором полицейских

Старший инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД старший лейтенант полиции Евгений Мошков проверяет работу пункта проката самокатов на Тишинской площади / Фото: Андрей Объедков / Вечерняя Москва

В полном разгаре лето, и москвичи с удовольствием пользуются услугами по прокату велосипедов и самокатов. 1 августа корреспондент «Вечерней Москвы» отправился с сотрудниками ГИБДД проверять техническое состояние транспортных средств.

Старший инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД старший лейтенант полиции Евгений Мошков выходит на Тишинской площади, где находится два пункта выдачи самокатов и один — велосипедов. Половина транспортных средств разобрана. Сразу видно, что место пользуется популярностью у москвичей и гостей столицы.

Полицейский осматривает оставшиеся велосипеды, тщательно проверяя работу тормозов.

— Необходимо убедиться, что все они в технически исправном состоянии, — говорит старший лейтенант.

В это время к точке подъезжает москвич Сергей Кувалов, оставляя в пункте проката самокат.

— У вас нет жалоб на их исправность? — интересуется старший лейтенант Мошков.

Мужчина качает головой.

— Нет, я регулярно беру самокаты в прокат, и еще ни разу не было никаких нареканий, — рассказывает Сергей Кувалов.

После полицейский идет проверять прокат в начале Пятницкой улицы.

Там его встречает директор частного проката Олег Свинцов.

— У нас в наличии более 80 велосипедов, и в выходные дни их все разбирают, — рассказывает Свинцов. — С каждым клиентом мы проводим беседу о соблюдении Правил дорожного движения, напоминаем, чтобы они ездили только по велодорожкам и по пешеходному переходу передвигались сойдя с велосипеда.

Мужчина рассказывает, что они выдают велосипеды как на короткое время, так и на несколько дней.

— А следите за техническим состоянием? — интересуется инспектор ГИБДД.

— Да, даже если человек взял велосипед на час, после его возвращения все проверяем, — объясняет Олег Свинцов. — И при выявлении поломок их устраняем. Было, что лопались шины или рвались цепи.

Директор добавляет, что, даже если это вина клиентов, они все чинят сами, за свои деньги.

ЭТО ЗАКОН

Согласно статье 24 Правил дорожного движения, велосипедисты в возрасте старше 14 лет должны передвигаться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или по специально выделенной полосе. Кроме того, велосипедисты могут ехать по правому краю проезжей части, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, а габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза превышает один метр.