Глава управы Игорь Давидович: Капотня кардинально сменила имидж

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Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Капотня Карта всех событий

В понедельник, 1 августа, глава управы столичного района Капотня Игорь Давидович рассказал о новых проектах. Среди них — экологические тропы для прогулок и программа интересных выходных в районе.

— Игорь Феликсович, какие проекты были реализованы в Капотне за последние годы?

— В 2019 году Капотня стала пилотным, то есть первым из московских районов, в котором по программе «Мой район» за один летний сезон был реализован крупнейший в столице проект комплексного, то есть тотального обновления.

После проведенных масштабных работ бывшую депрессивную территорию стало не узнать — Капотня кардинально поменяла имидж, превратившись в один из самых красивых, комфортных и экологичных районов Москвы. Тогда было отремонтировано все, что можно было привести в порядок, включая 65 дворовых территорий, фасады домов, все места отдыха.

— Одним из центров в районе стала набережная. Что сделано было в этой части района?

— Набережная — а это 57 гектаров территории у воды — была обустроена по высшему классу. Раньше территория вдоль Москвы-реки была полузаброшенной, теперь же на месте диких зарослей появились яркие цветники и аккуратные газоны, новые детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки, лавочки и фонари. По просьбе жителей вдоль береговой линии разбили парк со смотровыми площадками, шезлонгами и пикниковыми зонами, а спуски к воде обустроили в «театральном» стиле — по принципу амфитеатра. Пешеходный променад украсил необычный арт-объект «Маяк», который привлекает внимание не только 15-метровой высотой, но и ярко-оранжевым цветом.

— А спортивные центры притяжения в районе есть?

— Если вы фанат московского «Спартака» или столичного ЦСКА, то вам наверняка будет интересно посмотреть, откуда в большой футбол пришли Дмитрий Хлестов, Денис Бояринцев, Алексей Баженов, Алексей и Василий Березуцкие. Добиться спортивных высот им помог труд. Стадион «Труд», он же — бывший «Нефтяник ». Найти его просто — прямо напротив Лебединого озера восходящие футбольные звезды Капотни из СШОР № 63 «Смена» гоняют мяч по полю с самым современным покрытием.

Велотрасса «Капотня — Марьино» стала одной из лучших в городе. Велодорожка дублируется красной дорожкой из специального пружинящего прорезиненного покрытия для бегунов и пролегает по живописным местам района.

Вдоль маршрута предусмотрены места для отдыха. К тому же все пять километров спортивного променада освещают фонари. Кроме того, в Капотне есть и велопарковки, и велопрокат. А в местном парке обустроены две экологические тропы.

— А какие городские программы получают развитие в этом году?

— Из самых крупных можно назвать программу реновации столичного жилфонда. В первом квартале Капотни практически готова новостройка. Дом сдадут в следующем году. Он примет новоселов. Есть и вторая площадка в районе — во втором квартале Капотни уже появились информационные баннеры, начали работать строители. Есть разные просьбы от жителей, на которые мы оперативно реагируем. Например, установка широких контейнеров под бытовые отходы. Их добавили там, где горожане просили.

— Игорь Феликсович, а жители района дружны? Как поддерживают хорошие отношения?

— Очень! И добрососедские отношения постоянно поддерживаются. Например, в июле и августе проходят 12 дворовых праздников. К ним добавляются также активности по программе «Мой район». Чаще всего они проходят по выходным.

Есть в районе и Дворец культуры «Капотня». Внутри — потрясающий зимний сад высотой в несколько этажей. Это самое крупное учреждение культуры в районе и действительно современный многофункциональный культурный центр, где регулярно проходят выставки, спектакли, лекции, концерты, фестивали и мастер-классы, а творчеством занимаются более двух тысяч человек. Сейчас объявлен набор в творческие студии и коллективы во Дворце культуры «Капотня» во 2-м квартале Капотни. Хореография, вокал, изобразительное искусство, гимнастика — выбрать можно любое направление. Хочу подчеркнуть, что участники творческих коллективов ДК «Капотня» регулярно участвуют в смотрах и фестивалях, защищая честь района, и привозят награды.

Жители Капотни живут очень дружно, участвуют в конкурсах, спортивных выходных. Можно привести в пример один факт: несколько лет назад они в одном из дворов своими силами высадили около сотни саженцев яблонь, в том числе — семейные, «именные». Сегодня народный парк «Яблоневый сад» — одно из любимых мест отдыха жителей района: малышня резвится на современных детских площадках, молодежь — на спортивных, а пожилые отдыхают на скамейках или прогуливаются в тени яблоневых аллей.

ДОСЬЕ

Игорь Феликсович Давидович родился 24 июля 1990 года. Имеет высшее образование. Женат, воспитывает сына. В 2012–2017 гг. — депутат Совета депутатов муниципального округа Нагатинский Затон. С 2014 по 2017 г. — руководитель Московского городского штаба «Молодой Гвардии».

Ноябрь 2016–2019 гг. — сопредседатель Координационного совета ВОО «Молодая Гвардия Единой России». С 2017 г. до 20 февраля 2021 г. — депутат муниципального округа Печатники. С 1 марта 2021 г. — глава управы района Капотня.