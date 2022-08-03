Детей обучают катанию на скейтах лучшие тренеры

Тренер, первый чемпион России по скейтбордингу Дмитрий Двойнишников и его ученик, десятилетний Степан Литвинов, выполняют совместный трюк на скейтплощадке в парке «Красная Пресня» / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, парк Красная Пресня Карта всех событий

2 августа в парке «Красная Пресня», расположенном в районе Пресненский, прошел открытый урок по скейтбордингу. «Вечерняя Москва» узнала, как детей учат осваивать этот вид спорта.

Парк «Красная Пресня» — небольшой и очень уютный. На его территории много детских площадок и спортивной инфраструктуры, в том числе есть скейт-парк. На нем с самого начала лета регулярно при поддержке Фонда президентских грантов и администрации парка проходят открытые уроки по скейтбордингу, участие в которых принимают дети.

— К нам приходят ребята совершенно разных возрастов. Есть и совсем маленькие — 3–4 годика, есть и постарше — 12–14 лет. И уровень подготовки у всех разный, — рассказал тренер, первый чемпион России по скейтбордингу Дмитрий Двойнишников.

По его словам, начинать заниматься этим видом спорта лучше всего в возрасте 5–6 лет, когда уже немного сформировался мышечный каркас.

— Но в целом никаких ограничений нет, научиться кататься на скейте при большом желании может каждый, — отметил Дмитрий.

Скейтбординг — достаточно травмоопасный вид спорта, поэтому на занятиях с детьми вопросам безопасности уделяется большое внимание. Все катаются в шлемах и защите, особенно новенькие.

— Если ребенок пришел на урок, но с собой защиту не взял, мы выдадим ему сами, — уточнил тренер.

Начинается каждое занятие со знакомства. Это необходимо, так как состав участников меняется, приходят новенькие. Затем вместе с тренерами, а их несколько, ребята делают разминку.

— Обязательно нужно размяться, чтобы привести в тонус мышцы. Это поможет избежать травм. Разминка позволяет сосредоточиться на уроке, что тоже немаловажно, — сказал тренер.

После этого дети разбиваются на группы по возрасту или по уровню подготовки. Если ребят пришло немного, то фактически у каждого участника есть уникальная возможность получить индивидуальное занятие с тренером. Так было и в этот раз. 9-летняя Лиза Власова пришла на открытый урок впервые, у нее начальный урок подготовки.

— Я сказала маме, что хочу научиться кататься на скейте. Видела, как другие ребята ездят, делают какие-то трюки, и мне тоже стало это интересно. Сначала я немного позанималась с другим тренером индивидуально, а потом родители узнали об уроках в этом парке, — рассказала она.

Лизе Власовой очень нравится учиться, хоть она и немного боится пока что съезжать на скейте с горок. Но вместе с тренером Митей Алиевым у нее есть все шансы побороть свой страх.

— Скейтбординг — это сложно, — признается девочка, — но я не сдамся!

Упорство, безусловно, это уже половина победы. Без этого качества, а еще терпения, выдержки, целеустремленности достичь успехов не получится, пожалуй, ни в одном виде спорта. В этом уверен десятилетний Степан Литвинов. Он катается на скейте уже три года.

— Поначалу тоже было непросто, но у меня никогда не возникало желания бросить занятия, — сказал он.

Сейчас Степан умеет выполнять не только прыжки, но и очень сложные трюки на скейте, например 360 флип — когда во время прыжка на скейте доска прокручивается под ногами спортсмена на 360 градусов.

— Мечтаю попасть в олимпийскую сборную России по скейтбордингу и стать чемпионом, — поделился он. — Буду много тренироваться для этого.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Брови, директор парка «Красная пресня»:

— Для активного времяпрепровождения в парке имеются оснащенные спортивные площадки: воркаут-площадка, площадка с уличными тренажерами, футбольное поле, трехуровневая скейт-плаза для катания на самокатах, скейтбордах, роликах. В парке проходят занятия по скандинавской ходьбе и занятия по йоге. Можно посетить занятия по сценической речи и актерскому мастерству. Все занятия проходят бесплатно.