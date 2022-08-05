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За два месяца к марафону «100 дней здоровья» в рамках проекта «Здоровая Москва» присоединились около 6000 горожан

Марьяна Шевцова
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За два месяца к марафону «100 дней здоровья» в рамках проекта «Здоровая Москва» присоединились около 6000 горожан
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В рамках проекта «Здоровая Москва» этим летом проводится первый бесплатный марафон здорового образа жизни «100 дней здоровья». За два месяца в нем приняли участие около 6 000 москвичей, а 58 победителей еженедельных конкурсов уже получили призы, сообщили 5 августа в Департаменте здравоохранения Москвы.

— Придерживаясь здорового образа жизни, можно значительно снизить риск развития многих заболеваний, надолго сохранить хорошую физическую форму и отличное самочувствие. Однако, чтобы сформировать и закрепить полезные привычки во взрослом возрасте потребуются серьезные усилия и не менее трех месяцев. У москвичей в этом нелегком деле появился авторитетный помощник: в рамках проекта «Здоровая Москва» проходит первый бесплатный марафон «100 дней здоровья». Уже около 6000 участников оценили рекомендации профессиональных экспертов и врачей, с которыми можно проконсультироваться напрямую по темам здорового питания, ежедневной физической активности и психологического здоровья. Особенно популярными среди участников марафона оказались эффективные для похудения рецепты от шеф-повара и советы диетолога. Самые активные 58 марафонцев уже получили призы по результатам участия в еженедельных конкурсах, — сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

В течение 13 недель участники марафона получают информацию о принципах организации рационального питания, оптимальной физической активности и психологического здоровья, смотрят вебинары и практические мастер-классы, общаются со столичными врачами в прямом эфире. Каждому участнику доступен чат с куратором и интерфейс обратной связи, через который можно задать интересующий вопрос эксперту или врачу.

Каждую неделю марафонцы выполняют задание, которое проверяют персональные кураторы, выполняют ежедневные задания и упражнения, участвуют в конкурсах. За активность и участие в еженедельных заданиях и конкурсах начисляются баллы и вручаются призы.

Финалом проекта станет праздник здоровья. Принять участие в марафоне очень просто. Необходимо зарегистрироваться на сайте, внести свои показатели здоровья и результаты части обследований в павильонах «Здоровая Москва» или уголках здоровья центров госуслуг «Мои документы».

Марафон стартовал 1 июня 2022 года. Инициаторами его проведения и организаторами выступили Комплекс социального развития города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, Многофункциональный центр «Мои документы» и НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы.

«Здоровая Москва» — это проект о здоровом образе жизни для каждого москвича, он проводится в столице с 2019 года. Целое лето у горожан есть возможность проверить свое здоровье бесплатно в максимально комфортных условиях и всего за один час в павильонах «Здоровая Москва», беседовать с врачами и звездами — в лектории «Здоровая Москва», заниматься с профессиональными тренерами в парках — на тренировках «Спортивные выходные».

Павильоны «Здоровая Москва», где москвичи могут без предварительной записи пройти бесплатные диагностические чекапы, работают в столице с 11 мая. Если по результатам исследования выявляются какие-либо отклонения, то в обязательном порядке жителям либо проведут дополнительные обследования прямо в павильоне, либо направят к профильным специалистам.

Перечень исследований в павильоне «Здоровая Москвы» шире, чем в федеральном стандарте диспансеризации. Программа включает в себя более 11 исследований. Она направлена на выявление сахарного диабета, заболеваний дыхательной системы, сердечно-сосудистых заболеваний и ряда других.

Для прохождения диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва» необходимо заполнить анкету. Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, для экономии времени это можно сделать заранее в онлайн-режиме — анкета находится в разделе «Моя диспансеризация в парке» в электронной медкарте, доступной горожанам на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». При желании ее можно заполнить и в павильонах «Здоровая Москва». Переболевшие COVID-19 заполняют специальную анкету, направленную на выявление постковидного синдрома. После диспансеризации результаты обследования, протоколы осмотров и заключения врачей будут доступны пациентам в их электронной медкарте.

Павильоны «Здоровая Москва» работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Проверить свое здоровье в одном месте комплексно и бесплатно могут все желающие старше 18 лет. Для прохождения обследования нужны прикрепление к городской поликлинике, московский полис ОМС и документ, удостоверяющий личность. Найти ближайший павильон и ознакомиться с полным перечнем исследований можно на сайте городского Департамента здравоохранения.

Кроме того, в столице проходит лекторий «Здоровая Москва» — цикл из десяти открытых встреч с врачами, диетологами, учеными, психологами, с которыми беседуют известные телеведущие и актеры. В ходе дискуссий они обсуждают тревогу и стресс, заботу о детях, здоровье после 40 и вредные привычки. Бесплатная регистрация на мероприятия и расписание доступны по ссылке https://mosgorzdrav.ru/zm.

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